اتوار کو بھارت اور پاکستان کے درمیان سخت مقابلے کی امید، جانیں کہاں دیکھیں لائیو؟
پاکستان اور بھارت کے درمیان کرکٹ میچ اتوار کو کھیلا جائے گا، آئیے اس میچ کی تمام تفصیلات جانتے ہیں۔
Published : December 13, 2025 at 7:32 PM IST
حیدر آباد: جب بھی بھارت اور پاکستان کرکٹ کے میدان پر کھیلتے ہیں تو دنیا بھر کے کرکٹ شائقین اسے پوری توجہ سے دیکھتے ہیں۔ جب یہ دونوں روایتی حریف کرکٹ پچ پر ٹکراتے ہیں تو جوش و خروش اپنے عروج پر ہوتا ہے۔ پاک بھارت میچ سینئر یا جونیئر ٹیموں کے درمیان ہو، دونوں ممالک کے شائقین میں اس کا کریز یکساں رہتا ہے۔
پاک بھارت میچ کب شروع ہوگا؟
پاکستان اور بھارت کے درمیان میچ دبئی میں مقامی وقت کے مطابق صبح 9 بجے شروع ہوگا۔ بھارت میں میچ صبح 10:30 بجے شروع ہوگا۔ یہ آئی سی سی اکیڈمی دبئی میں کھیلا جائے گا۔ پاکستان کی کپتانی فرحان یوسف اور بھارت کی کپتانی آیوش مہاتھرے کریں گے۔
Big stage. Rising force. Boss Baby takes charge. 👊— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) December 13, 2025
Watch Vaibhav Sooryavanshi vs Pakistan tomorrow from 10:30 AM, LIVE on Sony Sports Network TV channels & Sony LIV. #SonySportsNetwork #DPWorldMensU19AsiaCup2025 #SonyLIV pic.twitter.com/zs0unFBEgw
پاکستان اور بھارت کا میچ براہ راست کہاں دیکھ سکتے ہیں؟
بھارت اور پاکستان کے درمیان میچ سونی اسپورٹس نیٹ ورک پر براہ راست نشر کیا جائے گا۔ انڈر 19 ایشیا کپ کے اس میچ کی لائیو سٹریمنگ سونی ایل آئی وی ایپ پر دستیاب ہوگی۔
اس ٹورنامنٹ کے پہلے میچ میں بھارت نے ویبھو سوریاونشی کی 171 رنز کی اننگز کی بدولت یو اے ای کو 434 رنز کا ہدف دیا۔ ہندوستان نے 234 رنز سے بڑی جیت کے ساتھ آغاز کیا۔ اب بھارت کی نظریں پاکستان کو بھی ہرانے پر ہوں گی۔
For his magnificent 1⃣7⃣1⃣ (95), Vaibhav Sooryavanshi is adjudged the Player of the Match. 🙌— BCCI (@BCCI) December 12, 2025
India U19 win the contest against UAE U19 by a massive 234-run margin 👏
Scorecard ▶️ https://t.co/bLxjt3WDXc#MensU19AsiaCup2025 pic.twitter.com/FnHe2SaVSw
ہندوستان اور پاکستان کے اسکواڈ
بھارت: آیوش مہاترے (کپتان)، ویبھو سوریاونشی، آرون جارج، ویہان ملہوترا، ویدانت ترویدی، ابھیگیان کنڈو (وکٹ کیپر)، کھلن پٹیل، دپیش دیویندرن، کشن کمار سنگھ، ہینیل پٹیل، کنشک چوہان، ہرونش پنگالیہ، ادھو موہن، نمن پشپک اور یووراج گوہل
پاکستان: عثمان خان، سمیر منہاس، علی حسن بلوچ، فرحان یوسف (کپتان)، احمد حسین، حمزہ ظہور (وکٹ کیپر)، حذیفہ احسن، نقاب شفیق، دانیال علی خان، محمد صیام، علی رضا، مومن قمر، عبدالسبحان، محمد حذیفہ اور محمد شایان۔