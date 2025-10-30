ETV Bharat / sports

ENG-W بمقابلہ SA-W: جنوبی افریقہ نے انگلینڈ کو شکست دے کر فائنل میں رسائی حاصل کی، لورا وولوارڈ اور ماریزانے کیپ نے حیران کردیا

ENG-W بمقابلہ SA-W:جنوبی افریقہ نے ویمنز ورلڈ کپ کے پہلے سیمی فائنل میں انگلینڈ کو 125 رنز سے شکست دے کر فائنل میں جگہ بنالی۔

england women vs south africa women 1st semi final of womens world cup 2025 at guwahati South Africa defeated England Urdu News
انگلینڈ بمقابلہ جنوبی افریقہ سیمی فائنل (AP)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : October 30, 2025 at 12:01 PM IST

حیدرآباد: جنوبی افریقہ نے آئی سی سی ویمنز ون ڈے ورلڈ کپ 2025 کا پہلا سیمی فائنل جیت کر فائنل میں جگہ بنالی۔ میچ میں انگلینڈ کو جنوبی افریقہ کے ہاتھوں 125 رنز سے شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اس شکست کے ساتھ ہی چار مرتبہ ورلڈ کپ چیمپئن انگلینڈ ٹورنامنٹ سے باہر ہو گیا جس سے اس کا چوتھا ورلڈ کپ جیتنے کا خواب ادھورا رہ گیا۔

اس کے ساتھ ہی جنوبی افریقہ پہلی بار فائنل میں پہنچا ہے۔ اب، ان کے پاس اپنا پہلا ون ڈے ویمنز ورلڈ کپ ٹائٹل جیتنے کا موقع ہے۔ 2 نومبر کو جنوبی افریقہ کا مقابلہ آسٹریلیا یا بھارت سے ہوگا، جو 30 اکتوبر کو دوسرا سیمی فائنل جیت کر فائنل میں پہنچ جائے گا۔

لورا ولوارڈٹ نے 169 رنز کی میراتھن اننگز کھیلی

یہ میچ انگلینڈ اور جنوبی افریقہ کے درمیان گوہاٹی کے بارساپارا اسٹیڈیم میں کھیلا گیا۔ جنوبی افریقہ نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 50 اوورز میں 7 وکٹوں کے نقصان پر 319 رنز بنائے۔ اس ہدف کے تعاقب میں انگلینڈ کی ٹیم 42.3 اوورز میں 10 وکٹوں کے نقصان پر صرف 194 رنز پر ڈھیر ہو گئی اور میچ 125 رنز سے ہار گئی۔ جنوبی افریقہ کی کپتان لورا ولوارڈٹ نے 169 رنز کی میراتھن اننگز کھیلی جس کے لیے انہیں پلیئر آف دی میچ قرار دیا گیا۔

انگلینڈ کا ٹاپ آرڈر ناکام رہا

جنوبی افریقہ کی جانب سے جیت کے لیے دیے گئے 320 رنز کے ہدف کے تعاقب میں انگلینڈ کی اننگز کا آغاز ایمی جونز اور ٹیمی بیومونٹ نے کیا۔ انگلینڈ کا آغاز ڈراؤنا خواب تھا، صرف 1 رن پر تین وکٹیں گنوادیں۔ ایمی جونز، ٹیمی بیومونٹ اور ہیدر نائٹ سبھی صفر کے انفرادی اسکور کے ساتھ پویلین لوٹ گئیں۔

ماریزان کپ نے 5 وکٹیں حاصل کیں

اس کے بعد کپتان نیٹ سکیور برنٹ اور ایلس کیپسی نے ٹیم کو دوبارہ زندہ کرنے کی کوشش کی اور اسکور کو 100 سے آگے لے گئے تاہم کیپسی 71 گیندوں میں 6 چوکوں کی مدد سے 50 رنز بنانے کے بعد پویلین لوٹ گئے اور برنٹ 64 گیندوں پر 716 میں چوکے اور چھکوں کی مدد سے 64 رنز بنا کر پویلین لوٹ گئے۔ ان دونوں کے آؤٹ ہونے کے ساتھ ہی ٹیم کی جیت کی امید بھی ختم ہو گئی۔ ان دونوں کے علاوہ کوئی اور بلے باز انگلینڈ کی جانب سے بڑی اننگز نہیں کھیل سکا۔ جنوبی افریقہ کی جانب سے ماریزان کپ نے 5 وکٹیں حاصل کیں۔

قبل ازیں جنوبی افریقہ کی جانب سے کپتان لورا وولوارڈٹ اور ٹازمین برٹس نے اننگز کا آغاز کیا۔ انہوں نے 22.2 اوورز میں پہلی وکٹ کے لیے 116 رنز بنائے۔ ٹیم کو پہلا جھٹکا تزمین برٹس کی صورت میں لگا۔ انہوں نے 65 گیندوں میں 6 چوکوں اور 1 چھکے کی مدد سے 45 رنز بنائے۔ اس کے بعد جنوبی افریقہ نے تین رنز کے اندر مزید دو وکٹیں گنوائیں، جس سے اس کا اسکور 3 وکٹ پر 119 تھا۔

کپتان لورا وولوارڈ میراتھن اننگز کھیل رہی ہیں

مارجن کیپ نے کپتان لورا وولوارڈ کے ساتھ مل کر اننگز کا آغاز کیا۔ کپ نے 33 گیندوں پر 45 رنز بنائے جس میں چار چوکے اور ایک چھکا شامل تھا۔ جنوبی افریقہ کی جانب سے کپتان لورا نے سنچری اسکور کرتے ہوئے ٹیم کو باعزت ٹوٹل تک پہنچایا۔ اس نے 115 گیندوں پر 15 چوکوں سمیت اپنا 100 رنز مکمل کیا۔ جنوبی افریقہ نے 143 گیندوں پر 169 رنز بنائے جس میں 20 چوکے اور چار چھکے شامل تھے۔ وہ لارین بیل کی گیند پر ایلیس کیپسی کے ہاتھوں کیچ ہو گئیں۔

صوفی ایکلسٹون نے چار وکٹیں حاصل کیں

اس اننگز کے ساتھ انہوں نے ون ڈے میں 5000 رنز بھی مکمل کر لیے۔ وہ یہ کارنامہ انجام دینے والی پہلی افریقی اور چھٹی بین الاقوامی بلے باز بن گئیں۔ ٹیم کی جانب سے چلو ٹریون نے 33 اور ڈی کلرک نے 11 رنز بنائے۔ انگلینڈ کی جانب سے بائیں ہاتھ کی اسپنر صوفی ایکلسٹون نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے 10 اوورز میں 44 رنز دے کر 4 وکٹیں حاصل کیں۔

ورلڈ کپ میں انگلینڈ (خواتین) کے لیے سب سے زیادہ وکٹیں

37 وکٹسصوفی ایکلیسٹون16 اننگز
37 وکٹسکیرول ہوجز24 اننگز
36 وکٹسکلیئر ٹیلر25 اننگز
34 وکٹسانیا شربسول22 اننگز

صوفی ایکلیسٹون نے 16 اننگز کھیل کر 37 وکٹس حاصل کیے۔ کیرول ہوجز نے 24 اننگز کھیل کر 37 وکٹس حاصل کیے۔ کلیئر ٹیلر نے 25 اننگز کھیل کر 36 وکٹس حاصل کیے۔ جب کہ انیا شربسول نے 22 اننگز کھیل کر 34 وکٹس حاصل کیے۔

انگلینڈ نے ٹاس جیت کر باؤلنگ کا فیصلہ کیا

اس سے قبل میچ میں انگلینڈ کی خواتین کرکٹ ٹیم کی کپتان نیٹ سکیور برنٹ اور جنوبی افریقہ کی کپتان لورا وولوارڈ ٹاس کرنے آئیں۔ انگلینڈ نے ٹاس جیت کر پہلے باؤلنگ کا فیصلہ کرتے ہوئے جنوبی افریقہ کو پہلے بیٹنگ کی دعوت دی۔

دونوں کپتانوں نے ٹاس پر کیا کہا جانیے

انگلینڈ کے کپتان نیٹ سکیور برنٹ نے ٹاس جیتنے کے بعد کہا، "ہم پہلے گیند کرنا چاہیں گے، پہلی گیند سے ان پر دباؤ ڈالیں گے، اور پھر روشنیوں کے نیچے پیچھا کریں گے۔ یہ ہماری ٹیم ہے۔ وہ کچھ تکلیف کے ساتھ کھیلے گی، لیکن وہ پوری طرح سے تیار ہے۔ عمل پر بھروسہ کریں، آپ نے جو کیا ہے اس پر یقین رکھیں، اور اس موقع سے لطف اندوز ہوں۔"

جنوبی افریقہ کی کپتان لورا وولوارڈٹ نے کہا، "ہم بھی پہلے گیند بازی کرنا چاہتے تھے۔ ہم آج ایک اضافی بلے باز کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ کلاس کے لیے بوش آئے ہیں۔ امید ہے، ہم آج پہلے اچھی بیٹنگ کریں گے۔ بالآخر، یہ سب جیتنے کے لیے ہے۔"

انگلینڈ اور جنوبی افریقہ پلیئنگ الیون

انگلینڈ: ایمی جونز (وکٹ کیپر)، ٹمی بیومونٹ، ہیدر نائٹ، ڈینیئل وائٹ ہوج، نٹ سائور برنٹ (کپتان)، صوفیہ ڈنکلے، ایلس کیپسی، شارلٹ ڈین، صوفی ایکلسٹون، لنسی اسمتھ، لارین بیل۔

جنوبی افریقہ: لورا وولوارڈٹ (کپتان)، تزمین برٹس، سن لوئس، اینری ڈرکسن، اینیک بوش، ماریزانے کپ، سینالو جفتا (وکٹ کیپر)، چلو ٹریون، نادین ڈی کلرک، آیابونگا کھاکا، نونکولیکو ملابا۔

