ENG-W بمقابلہ SA-W: جنوبی افریقہ نے انگلینڈ کو شکست دے کر فائنل میں رسائی حاصل کی، لورا وولوارڈ اور ماریزانے کیپ نے حیران کردیا
ENG-W بمقابلہ SA-W:جنوبی افریقہ نے ویمنز ورلڈ کپ کے پہلے سیمی فائنل میں انگلینڈ کو 125 رنز سے شکست دے کر فائنل میں جگہ بنالی۔
حیدرآباد: جنوبی افریقہ نے آئی سی سی ویمنز ون ڈے ورلڈ کپ 2025 کا پہلا سیمی فائنل جیت کر فائنل میں جگہ بنالی۔ میچ میں انگلینڈ کو جنوبی افریقہ کے ہاتھوں 125 رنز سے شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اس شکست کے ساتھ ہی چار مرتبہ ورلڈ کپ چیمپئن انگلینڈ ٹورنامنٹ سے باہر ہو گیا جس سے اس کا چوتھا ورلڈ کپ جیتنے کا خواب ادھورا رہ گیا۔
اس کے ساتھ ہی جنوبی افریقہ پہلی بار فائنل میں پہنچا ہے۔ اب، ان کے پاس اپنا پہلا ون ڈے ویمنز ورلڈ کپ ٹائٹل جیتنے کا موقع ہے۔ 2 نومبر کو جنوبی افریقہ کا مقابلہ آسٹریلیا یا بھارت سے ہوگا، جو 30 اکتوبر کو دوسرا سیمی فائنل جیت کر فائنل میں پہنچ جائے گا۔
South Africa storm into the #CWC25 final 👏🇿🇦 pic.twitter.com/hU9nEPIsJX— ICC (@ICC) October 29, 2025
لورا ولوارڈٹ نے 169 رنز کی میراتھن اننگز کھیلی
یہ میچ انگلینڈ اور جنوبی افریقہ کے درمیان گوہاٹی کے بارساپارا اسٹیڈیم میں کھیلا گیا۔ جنوبی افریقہ نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 50 اوورز میں 7 وکٹوں کے نقصان پر 319 رنز بنائے۔ اس ہدف کے تعاقب میں انگلینڈ کی ٹیم 42.3 اوورز میں 10 وکٹوں کے نقصان پر صرف 194 رنز پر ڈھیر ہو گئی اور میچ 125 رنز سے ہار گئی۔ جنوبی افریقہ کی کپتان لورا ولوارڈٹ نے 169 رنز کی میراتھن اننگز کھیلی جس کے لیے انہیں پلیئر آف دی میچ قرار دیا گیا۔
Laura Wolvaardt and Marizanne Kapp bring out their best as Proteas seal #CWC25 final spot 👏#ENGvSA 📝: https://t.co/hiYZIwmt09 pic.twitter.com/S2yz9Cilw5— ICC (@ICC) October 29, 2025
انگلینڈ کا ٹاپ آرڈر ناکام رہا
جنوبی افریقہ کی جانب سے جیت کے لیے دیے گئے 320 رنز کے ہدف کے تعاقب میں انگلینڈ کی اننگز کا آغاز ایمی جونز اور ٹیمی بیومونٹ نے کیا۔ انگلینڈ کا آغاز ڈراؤنا خواب تھا، صرف 1 رن پر تین وکٹیں گنوادیں۔ ایمی جونز، ٹیمی بیومونٹ اور ہیدر نائٹ سبھی صفر کے انفرادی اسکور کے ساتھ پویلین لوٹ گئیں۔
Halfway through the PowerPlay! ⏱️— Proteas Women (@ProteasWomenCSA) October 29, 2025
A dominant start from #TheProteas Women with the ball, as England Women are 10/3 after 5 overs. 💚💛🇿🇦 #Unbreakable #CWC25 pic.twitter.com/6Igq20DSDL
ماریزان کپ نے 5 وکٹیں حاصل کیں
اس کے بعد کپتان نیٹ سکیور برنٹ اور ایلس کیپسی نے ٹیم کو دوبارہ زندہ کرنے کی کوشش کی اور اسکور کو 100 سے آگے لے گئے تاہم کیپسی 71 گیندوں میں 6 چوکوں کی مدد سے 50 رنز بنانے کے بعد پویلین لوٹ گئے اور برنٹ 64 گیندوں پر 716 میں چوکے اور چھکوں کی مدد سے 64 رنز بنا کر پویلین لوٹ گئے۔ ان دونوں کے آؤٹ ہونے کے ساتھ ہی ٹیم کی جیت کی امید بھی ختم ہو گئی۔ ان دونوں کے علاوہ کوئی اور بلے باز انگلینڈ کی جانب سے بڑی اننگز نہیں کھیل سکا۔ جنوبی افریقہ کی جانب سے ماریزان کپ نے 5 وکٹیں حاصل کیں۔
Marizanne Kapp rattles the England batting order with a stunning five-for in the #CWC25 semi-final 👏— ICC (@ICC) October 29, 2025
Watch #ENGvSA LIVE in your region, broadcast details here ➡️ https://t.co/7wsR28P7Sa pic.twitter.com/lfOTdsSH3X
قبل ازیں جنوبی افریقہ کی جانب سے کپتان لورا وولوارڈٹ اور ٹازمین برٹس نے اننگز کا آغاز کیا۔ انہوں نے 22.2 اوورز میں پہلی وکٹ کے لیے 116 رنز بنائے۔ ٹیم کو پہلا جھٹکا تزمین برٹس کی صورت میں لگا۔ انہوں نے 65 گیندوں میں 6 چوکوں اور 1 چھکے کی مدد سے 45 رنز بنائے۔ اس کے بعد جنوبی افریقہ نے تین رنز کے اندر مزید دو وکٹیں گنوائیں، جس سے اس کا اسکور 3 وکٹ پر 119 تھا۔
Complete BMT! 💪🔥— Proteas Women (@ProteasWomenCSA) October 29, 2025
Captain Laura Wolvaardt delivers a sensational innings, putting the English bowlers under relentless pressure with skill and precision. 🇿🇦
A dominant display from #TheProteas Women's skipper! 👏🙆♂️#Unbreakable #CWC25 pic.twitter.com/lYr7Wuyvy8
کپتان لورا وولوارڈ میراتھن اننگز کھیل رہی ہیں
مارجن کیپ نے کپتان لورا وولوارڈ کے ساتھ مل کر اننگز کا آغاز کیا۔ کپ نے 33 گیندوں پر 45 رنز بنائے جس میں چار چوکے اور ایک چھکا شامل تھا۔ جنوبی افریقہ کی جانب سے کپتان لورا نے سنچری اسکور کرتے ہوئے ٹیم کو باعزت ٹوٹل تک پہنچایا۔ اس نے 115 گیندوں پر 15 چوکوں سمیت اپنا 100 رنز مکمل کیا۔ جنوبی افریقہ نے 143 گیندوں پر 169 رنز بنائے جس میں 20 چوکے اور چار چھکے شامل تھے۔ وہ لارین بیل کی گیند پر ایلیس کیپسی کے ہاتھوں کیچ ہو گئیں۔
Our number one 👑— England Cricket (@englandcricket) October 29, 2025
Eccy breaks another partnership and gets Kapp! 🔥 pic.twitter.com/HDxC86VJ4K
صوفی ایکلسٹون نے چار وکٹیں حاصل کیں
اس اننگز کے ساتھ انہوں نے ون ڈے میں 5000 رنز بھی مکمل کر لیے۔ وہ یہ کارنامہ انجام دینے والی پہلی افریقی اور چھٹی بین الاقوامی بلے باز بن گئیں۔ ٹیم کی جانب سے چلو ٹریون نے 33 اور ڈی کلرک نے 11 رنز بنائے۔ انگلینڈ کی جانب سے بائیں ہاتھ کی اسپنر صوفی ایکلسٹون نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے 10 اوورز میں 44 رنز دے کر 4 وکٹیں حاصل کیں۔
ورلڈ کپ میں انگلینڈ (خواتین) کے لیے سب سے زیادہ وکٹیں
|37
|وکٹس
|صوفی ایکلیسٹون
|16 اننگز
|37
|وکٹس
|کیرول ہوجز
|24 اننگز
|36
|وکٹس
|کلیئر ٹیلر
|25 اننگز
|34
|وکٹس
|انیا شربسول
|22 اننگز
صوفی ایکلیسٹون نے 16 اننگز کھیل کر 37 وکٹس حاصل کیے۔ کیرول ہوجز نے 24 اننگز کھیل کر 37 وکٹس حاصل کیے۔ کلیئر ٹیلر نے 25 اننگز کھیل کر 36 وکٹس حاصل کیے۔ جب کہ انیا شربسول نے 22 اننگز کھیل کر 34 وکٹس حاصل کیے۔
انگلینڈ نے ٹاس جیت کر باؤلنگ کا فیصلہ کیا
اس سے قبل میچ میں انگلینڈ کی خواتین کرکٹ ٹیم کی کپتان نیٹ سکیور برنٹ اور جنوبی افریقہ کی کپتان لورا وولوارڈ ٹاس کرنے آئیں۔ انگلینڈ نے ٹاس جیت کر پہلے باؤلنگ کا فیصلہ کرتے ہوئے جنوبی افریقہ کو پہلے بیٹنگ کی دعوت دی۔
دونوں کپتانوں نے ٹاس پر کیا کہا جانیے
انگلینڈ کے کپتان نیٹ سکیور برنٹ نے ٹاس جیتنے کے بعد کہا، "ہم پہلے گیند کرنا چاہیں گے، پہلی گیند سے ان پر دباؤ ڈالیں گے، اور پھر روشنیوں کے نیچے پیچھا کریں گے۔ یہ ہماری ٹیم ہے۔ وہ کچھ تکلیف کے ساتھ کھیلے گی، لیکن وہ پوری طرح سے تیار ہے۔ عمل پر بھروسہ کریں، آپ نے جو کیا ہے اس پر یقین رکھیں، اور اس موقع سے لطف اندوز ہوں۔"
جنوبی افریقہ کی کپتان لورا وولوارڈٹ نے کہا، "ہم بھی پہلے گیند بازی کرنا چاہتے تھے۔ ہم آج ایک اضافی بلے باز کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ کلاس کے لیے بوش آئے ہیں۔ امید ہے، ہم آج پہلے اچھی بیٹنگ کریں گے۔ بالآخر، یہ سب جیتنے کے لیے ہے۔"
انگلینڈ اور جنوبی افریقہ پلیئنگ الیون
انگلینڈ: ایمی جونز (وکٹ کیپر)، ٹمی بیومونٹ، ہیدر نائٹ، ڈینیئل وائٹ ہوج، نٹ سائور برنٹ (کپتان)، صوفیہ ڈنکلے، ایلس کیپسی، شارلٹ ڈین، صوفی ایکلسٹون، لنسی اسمتھ، لارین بیل۔
جنوبی افریقہ: لورا وولوارڈٹ (کپتان)، تزمین برٹس، سن لوئس، اینری ڈرکسن، اینیک بوش، ماریزانے کپ، سینالو جفتا (وکٹ کیپر)، چلو ٹریون، نادین ڈی کلرک، آیابونگا کھاکا، نونکولیکو ملابا۔