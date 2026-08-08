صرف 25 سال کی عمر میں کرکٹر نے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا، انگلینڈ کے تیز گیند باز کا چونکا دینے والا فیصلہ
انگلینڈ کے تیز گیندباز جان ٹرنر نے صرف چار بین الاقوامی میچ کھیلنے کے بعد کرکٹ کو الوداع کہہ دیا۔
Published : August 8, 2026 at 2:34 PM IST
حیدرآباد: 30 سال کی عمر سے پہلے ریٹائرمنٹ کا اعلان دنیائے کرکٹ میں ایک چونکانے والی بات ہے۔ تاہم، انگلینڈ کے فاسٹ باؤلر جان ٹرنر - ایک ایسا کھلاڑی جو مستقبل میں اپنے ملک کی شان بڑھا سکتا تھا - نے 25 سال کی عمر میں اس کھیل کو الوداع کہہ کر سب کو چونکا دیا۔
ٹرنر نے 2024 کے آخر میں انگلینڈ کے دورہ ویسٹ انڈیز کے دوران دو ون ڈے اور دو ٹی ٹوئنٹی میچ کھیلے، اس دوران انھوں نے تین وکٹیں حاصل کیں۔ انہوں نے ڈومیسٹک کرکٹ میں ایک شاندار ریکارڈ قائم کیا، جس نے 53 میچوں میں اپنے کلب کے لیے تمام فارمیٹس میں 97 وکٹیں حاصل کیں۔ ان کے کیرئیر میں 10 فرسٹ کلاس میچز، 19 لسٹ اے میچز اور 35 ٹی ٹوئنٹی میچز شامل ہیں جن میں انہوں نے بالترتیب 25، 37 اور 48 وکٹیں حاصل کیں ہیں۔
ٹرنر کو پچھلے سال جون سے کمر میں اسٹریس فریکچر کی وجہ سے سائیڈ لائن کر دیا گیا تھا۔ انگلش کرکٹر نے کہا کہ ان کے زخم نے انہیں ریٹائرمنٹ پر غور کرنے پر مجبور کیا۔ ایک بیان میں ٹرنر نے کہا کہ پیشہ ورانہ اور بین الاقوامی کرکٹ کھیلنا ہمیشہ سے میرا خواب رہا ہے اور ہیمپشائر اور انگلینڈ کے لیے ایسا کرنا ان بچپن کی خواہشات کی تکمیل تھی تاہم میں نے کھیل سے ریٹائرمنٹ کا فیصلہ کیا ہے اور جیسا کہ آپ تصور کر سکتے ہیں یہ میری زندگی کے مشکل ترین فیصلوں میں سے ایک رہا ہے۔
انہوں نے مزید کہا، "اسٹریس فریکچر جس نے مجھے ایک سال سے زیادہ عرصے تک کھیل سے دور رکھا، اور بحیثیت کرکٹر اور کھیل سے دور اپنے مستقبل پر غور کرنے پر مجبور کیا- نتیجتاً، میں نے فیصلہ کیا کہ اپنے اگلے چیلنج کی طرف بڑھنے کا صحیح وقت ہے۔" ہیمپشائر کے لیے بطور پروفیشنل کرکٹر میں نے جو پانچ سال گزارے وہ میری زندگی کے بہترین تھے۔ جس دن سے میں نے اپنے خواب کو پورا کرنے کے لیے کلب میں شمولیت اختیار کی، سب نے میرا پرتپاک استقبال کیا، اور یہ کبھی نہیں بدلا۔
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