ETV Bharat / sports

انگلینڈ نے چوتھے ٹیسٹ کے لیے پلیئنگ الیون کا اعلان کیا، جوفرا آرچر ڈراپ، اٹکنسن کی واپسی

انگلینڈ اور آسٹریلیا کے درمیان ایشز کا چوتھا ٹیسٹ 26 دسمبر سے میلبورن کرکٹ گراؤنڈ میں شروع ہوگا۔

انگلینڈ نے چوتھے ٹیسٹ کے لیے پلیئنگ الیون کا اعلان کیا
انگلینڈ نے چوتھے ٹیسٹ کے لیے پلیئنگ الیون کا اعلان کیا (Image Source: AP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : December 24, 2025 at 1:29 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

نئی دہلی: انگلینڈ نے 2025 ایشز سیریز کے چوتھے ٹیسٹ کے لیے اپنی پلیئنگ الیون کا اعلان کر دیا ہے۔ دو اہم تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ تیسرا ٹیسٹ کھیلنے والے جوفرا آرچر سائیڈ سٹرین کے باعث سیریز سے باہر ہو گئے ہیں جبکہ اولی پوپ کو چوتھے ٹیسٹ سے باہر کر دیا گیا ہے۔ ان کی جگہ بائیں ہاتھ سے بیٹنگ کرنے والے آل راؤنڈر جیکب بیتھل کو شامل کیا گیا ہے۔ پچھلے میچ سے باہر ہونے والے آرچر کی جگہ فاسٹ بولر ایٹکنسن کو ٹیم میں شامل کیا گیا ہے۔ ایشز کا چوتھا ٹیسٹ 26 دسمبر سے مشہور میلبورن کرکٹ گراؤنڈ میں شروع ہوگا۔

انگلینڈ پہلے ہی سیریز ہار چکا ہے، میزبان ٹیم نے پہلے تین میچ جیتنے کے بعد 3-0 کی ناقابل تسخیر برتری حاصل کر لی ہے۔ انگلینڈ کو پرتھ میں پہلے ٹیسٹ میں 8 وکٹوں سے شکست ہوئی، یہ میچ صرف دو دن تک جاری رہا۔ اس کے بعد وہ گابا میں دوسرا ٹیسٹ اسی مارجن سے ہار گئے، جس سے آسٹریلیا ایشز برقرار رکھنے کے قریب چلا گیا۔

ایڈیلیڈ اوول میں تیسرے ٹیسٹ میں مہمانوں نے مسابقتی کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے میچ کو پانچویں دن تک بڑھا دیا۔ اگرچہ انہوں نے چوتھے دن کا اختتام مثبت انداز میں کیا اور فتح کے لیے معرکہ آرائی میں رہے، لیکن آسٹریلوی گیند بازوں نے، جنہیں جیت کے لیے چار وکٹوں کی ضرورت تھی، انگلینڈ کو آخری دن کوئی پیش رفت کرنے سے روک دیا، اور میچ کو تیزی سے ختم کر دیا۔ آسٹریلیا نے یہ میچ 82 رنز سے جیت لیا۔

چوتھے ٹیسٹ کے لیے انگلینڈ کی پلئنگ 11: زیک کرولی، بین ڈکٹ، جیکب بیتھل، جو روٹ، ہیری بروک، بین اسٹوکس (کپتان)، جیمی اسمتھ (وکٹ کیپر)، ول جیکس، گس اٹکنسن، برائیڈن کارس، جوش ٹونگ

آسٹریلیا نے بھی چوتھے ٹیسٹ کے لیے اپنی ٹیم کا اعلان کر دیا ہے۔ کپتان پیٹ کمنز اور نیتھن لیون شامل نہیں ہیں۔ نیتھن لیون انجری کے باعث سیریز سے باہر ہو گئے ہیں جبکہ کمنز کو انجری سے صحت یاب ہونے کے لیے آرام دیا گیا ہے۔

چوتھے ٹیسٹ کے لیے آسٹریلیا کا اسکواڈ: اسٹیو اسمتھ (کپتان)، سکاٹ بولانڈ، ایلکس کیری، برینڈن ڈوگیٹ، کیمرون گرین، ٹریوس ہیڈ، جوش انگلیس، عثمان خواجہ، مارنس لیبوشین، ٹوڈ مرفی، مائیکل نیسر، جھئے رچرڈسن، مچل اسٹارک، جیک ویدرلینڈ، بیو ویبسٹر

TAGGED:

ENGLAND ANNOUNCE PLAYING XI
AUSTRALIA VS ENGLAND ASHES TEST
JOFRA ARCHER DROPPED
GUS ATKINSON RETURNS
ASHES TEST SERIES

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.