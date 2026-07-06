ویمنز ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کی چیمپئن آسٹریلیا پر پیسوں کی بارش کردی گئی۔ معلوم کریں کہ رنر اپ کو کتنے کروڑ ملے؟
ویمنز ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ 2026 کے فائنل میں آسٹریلیا نے انگلینڈ کو 7 وکٹوں سے شکست دے کر ساتویں بار ٹرافی اپنے نام کرلی۔
Published : July 6, 2026 at 12:34 PM IST
آسٹریلوی خواتین ٹیم نے آئی سی سی ٹرافی پر اپنا تسلط برقرار رکھتے ہوئے ایک اور ٹرافی اپنے نام کر لی۔ انہوں نے اتوار (5 جولائی) کو لارڈز میں ویمنز T20 ورلڈ کپ 2026 کے فائنل میں میزبان انگلینڈ کو 7 وکٹوں سے شکست دے کر ساتویں بار ٹرافی اپنے نام کی۔
آسٹریلیا نے بیتھ مونی اور فوبی لیچ فیلڈ کی شاندار اننگز کی بدولت انگلینڈ کا 151 رنز کا ہدف 17.1 اوورز میں صرف 3 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا۔ اس شاندار فتح پر آسٹریلیا کو کروڑوں روپے کا انعام ملا۔ انہیں فاتح کے طور پر ₹223.1 ملین (223.1 ملین روپے) ملے، جبکہ رنر اپ انگلینڈ کو ₹111.5 ملین (111.5 ملین روپے) ملے۔
All the emotions from the Women's #T20WorldCup 2026 champions 🇦🇺😍 pic.twitter.com/eSVNoO0fmo— ICC (@ICC) July 5, 2026
اس کے علاوہ سیمی فائنل اور گروپ مرحلے کے فاتحین کو انعامی رقم دی گئی۔ ہر ٹیم کے لیے انعامی رقم ذیل میں الگ سے درج ہے۔
خواتین کے T20 ورلڈ کپ 2026 کی انعامی رقم
آئی سی سی نے ٹورنامنٹ کے 10ویں ایڈیشن کے لیے 8,764,615 امریکی ڈالر (تقریباً 82 کروڑ بھارتی روپے) کے ریکارڈ انعامی پول کا اعلان کیا۔ یہ انعامی رقم پچھلے ایڈیشن سے 10 فیصد اضافہ ہے۔
چیمپئن: $234 ملین (تقریباً 223 ملین روپے)
رنر اپ: $117 ملین (تقریباً ₹111 ملین)
سیمی فائنلسٹ: $675,000 (₹64.3 ملین)
گروپ مرحلے کا فاتح: $31,154 (₹297 ملین)
ٹورنامنٹ میں حصہ لینے والی تمام 12 ٹیموں کو $247,500 (تقریباً 23.5 ملین روپے) ملیں گے۔