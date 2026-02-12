ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ 2026: ویسٹ انڈیز نے دس سال بعد انگلینڈ کو شکست دی، پانچویں دن کے کھیل پر ایک نظر
ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ 2026 کے پانچویں دن ویسٹ انڈیز، آسٹریلیا اور جنوبی افریقہ نے جیت درج کی۔
Published : February 12, 2026 at 7:10 AM IST
11 فروری کو کھیلے گئے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ 2026 کے تیسرے میچ میں ویسٹ انڈیز نے انگلینڈ کو 30 رنز سے شکست دے دی۔ یہ دس برسوں میں کسی ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں انگلینڈ کے خلاف ویسٹ انڈیز کی پہلی جیت ہے۔ آخری بار ویسٹ انڈیز نے انگلینڈ کو 2016 کے فائنل میں شکست دی تھی۔
ویسٹ انڈیز بمقابلہ انگلینڈ
ممبئی کے وانکھیڑے اسٹیڈیم میں کھیلے گئے اس میچ میں ویسٹ انڈیز نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 20 اوورز میں چھ وکٹوں کے نقصان پر 196 رنز بنائے۔ ردرفورڈ نے 42 گیندوں پر دو چوکوں اور سات چھکوں کی مدد سے ناقابل شکست 76 رنز بنائے۔ اس کے علاوہ چیس نے 34 اور ہولڈر نے 33 رنز بنائے۔ انگلینڈ کی جانب سے عادل رشید سب سے کامیاب بولر رہے جنہوں نے اپنے چار اوورز میں 16 رنز دے کر دو وکٹیں حاصل کیں۔ اوورٹن نے بھی دو وکٹیں (2-33) حاصل کیں، جب کہ آرچر اور کران نے ایک ایک وکٹ حاصل کرتے ہوئے تھوڑے مہنگے رہے۔
197 کے ہدف کے تعاقب میں انگلینڈ کی ٹیم 19 اوورز میں 166 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ فل سالٹ نے 30، بیتھل نے 33 اور سیم کرن نے ناقابل شکست 43 رنز بنائے لیکن وہ اپنی ٹیم کو فتح سے ہمکنار نہ کر سکے۔ ویسٹ انڈیز کے اسپنرز نے شاندار بولنگ کی۔ گڈاکیش موتی نے چار اوورز میں تین اور چیس نے چار اوورز میں دو وکٹیں حاصل کیں۔ اس کے علاوہ عقیلہ حسین نے ایک وکٹ حاصل کی۔ ردرفورڈ کو پلیئر آف دی میچ کا ایوارڈ دیا گیا۔
آسٹریلیا بمقابلہ آئر لینڈ
پانچویں دن کے دوسرے میچ میں آسٹریلیا نے آر پریم داسا اسٹیڈیم میں ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ 2026 کے اپنے افتتاحی میچ میں آئرلینڈ کے خلاف 67 رنز سے شاندار جیت درج کی۔ نیتھن ایلس اور ایڈم زمپا نے شاندار بولنگ کرتے ہوئے چار چار وکٹیں حاصل کیں۔ نیتھن ایلس کو پلیئر آف دی میچ کا ایوارڈ دیا گیا۔ 182 رنز کے تعاقب میں آئرلینڈ کی پوری ٹیم 16.5 اوورز میں 115 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ آسٹریلیا کی جانب سے جوش انگلیس (17 گیندوں پر 37) اور کیمرون گرین (11 گیندوں پر 21) نے اسکور کیا۔ رینشا نے 37 اور اسٹوئنس نے 45 جوڑ کر ٹیم کو 182 تک پہنچا دیا۔
جنوبی افریقہ بمقابلہ افغانستان کا سنسنی خیز میچ
جنوبی افریقہ اور افغانستان کے درمیان کھیلا جانے والا دن کا پہلا میچ کافی سنسنی خیز رہا اور نتیجے کا فیصلہ دو سپر اوورز کے بعد ہوا۔ پہلے 20 اوورز کے بعد دونوں ٹیموں کا سکور برابر ہو گیا اور پھر دوسرے سپر اوور میں بھی میچ برابر پر رہا جس سے میچ کو دوسرے سپر اوور میں لے جانا پڑا۔ احمد آباد میں کھیلے گئے اس میچ میں جنوبی افریقہ نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 20 اوورز میں 187 رنز بنائے، پھر افغانستان کو 19.4 اوورز میں 187 رنز پر آؤٹ کر دیا۔ اس کے بعد افغانستان نے پہلے سپر اوور میں 17 رنز بنائے، جنوبی افریقہ نے بھی اتنے ہی رنز بنائے۔ اس کے بعد دوسرے سپر اوور میں جنوبی افریقہ نے 24 رنز بنائے لیکن افغانستان کی ٹیم جواب میں صرف 19 رنز ہی بنا سکی۔
