پاکستان نے ٹیسٹ سیریز کے دوران ہیڈ کوچ سمیت سات کھلاڑیوں کو ریلیز کر دیا
پاکستان کرکٹ میں ایک بڑی اکھاڑ پچھاڑ دیکھنے میں آئی ہے کیونکہ انہوں نے انگلینڈ کے خلاف سیریز کے دوران ہی اپنے سات کھلاڑیوں کو ریلیز (فارغ) کر دیا ہے۔
Published : September 1, 2026 at 1:00 PM IST
حیدرآباد: پاکستان انگلینڈ کے خلاف تین میچوں کی سیریز میں انتہائی مایوس کن فارم سے گزر رہا ہے اور وہ پہلے ہی سیریز میں 0-2 سے پیچھے ہے۔ ایک حیران کن اقدام کے تحت، پاکستان ٹیم مینجمنٹ نے تین سینئر کھلاڑیوں سمیت سات کھلاڑیوں کو ریلیز کر دیا ہے، جس میں وائٹ بال (محدود اوورز) کے سابق کپتان آغا سلمان بھی شامل ہیں۔
یہ بڑی تبدیلی ٹیم مینجمنٹ اور پاکستان کرکٹ بورڈ (PCB) کے مابین مشاورت کے بعد عمل میں آئی ہے۔ مختلف کھلاڑیوں کو ڈراپ کرنے کی وجوہات میں فٹنس اور فارم سے لے کر ڈسپلن (نظم و ضبط) کے مسائل تک شامل ہیں۔
پاکستان کرکٹ اس وقت انتہائی برے دور سے گزر رہی ہے، جہاں انہیں اپنے گزشتہ چھ ٹیسٹ میچوں میں سے پانچ میں شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے۔
ہیڈ کوچ کے ہمراہ سات کھلاڑیوں کو ریلیز کر دیا گیا
محمد رضوان، امام الحق، آغا سلمان، علی عثمان، عامر جمال، اویس ظفر اور خرم شہزاد وہ سات کھلاڑی ہیں جنہیں ریلیز کیا گیا ہے۔ قابلِ ذکر بات یہ ہے کہ عامر جمال کو گزشتہ ماہ ہی کیریبین اور یوکے (برطانیہ) کے ٹیسٹ دوروں کے لیے ٹیسٹ اسکواڈ میں واپس بلایا گیا تھا۔ اس کے علاوہ، علی عثمان کو ہیڈنگلے میں دوسری اننگز کے دوران پہلی بار پانچ وکٹیں لینے اور 1972ء کے بعد اس مقام پر ایسا کرنے والے پہلے مہمان اسپنر بننے کے باوجود واپس گھر بھیج دیا گیا ہے۔
محمد رضوان بیٹنگ میں مشکلات کا شکار رہے ہیں اور انہوں نے جاری ٹیسٹ سیریز میں 7، 1، 12 اور 42 رنز اسکور کیے ہیں۔ انہوں نے کیریبین میں بھی تین اننگز میں صرف 41 رنز بنائے تھے۔ دوسری جانب، امام الحق بائیں پنڈلی (calf) میں گریڈ-1 کے ٹیئر (عضلات پھٹنے کی چوٹ) کا شکار ہو گئے ہیں۔
اس کے ساتھ ہی ہیڈ کوچ سرفراز خان اور بولنگ کوچ عمر گل کو بھی ریلیز کر دیا گیا ہے۔