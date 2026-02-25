انگلینڈ ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں پہنچا، پاکستان کو دو وکٹس سے شکست، پاکستان نے شائقین کو ہر شعبہ میں کیا مایوس
ENG بمقابلہ PAK: انگلینڈ نے پاکستان کو 2 وکٹوں سے شکست دے کر T20 ورلڈ کپ 2026 کے سیمی فائنل میں رسائی حاصل کر لی۔
پالے کیلے، سری لنکا: کپتان ہیری بروک کی شاندار سنچری کی بدولت انگلینڈ نے 165 رنز کا ہدف 20ویں اوور میں 8 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا۔ جس سے وہ سپر 8 کے گروپ 2 کی ایسی پہلی ٹیم بن گئی ہے جو T20 ورلڈ کپ 2026 کے سیمی فائنل میں پہنچ گئی ہے۔
اس شکست نے پاکستان کی سیمی فائنل میں رسائی کی راہ مزید مشکل بنا دی ہے اور اسے اب دوسرے میچوں کے نتائج پر انحصار کرنا ہو گا۔ ان کا آخری سپر 8 میچ سری لنکا کے خلاف ہے جسے انہیں جیتنا ہوگا اور پھر نیوزی لینڈ اور انگلینڈ کے درمیان ہونے والے میچوں کے نتائج کا انتظار کرنا ہوگا۔
پاکستان نے 164 رنز بنائے
پالے کیلے میں کھیلے گئے میچ میں پاکستان نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 9 وکٹوں کے نقصان پر 164 رنز بنائے۔ صاحبزادہ فرحان نے سب سے زیادہ 63 رنز بنائے۔ بابر اعظم نے 25، فخر زمان نے 25 اور شاداب خان نے 23 رنز بنائے۔ انگلینڈ کی جانب سے لیام ڈاسن سب سے کامیاب بولر رہے جنہوں نے 4 اوورز میں 3/24 وکٹیں حاصل کیں۔ جوفرا آرچر اور جیمی اوورٹن نے بھی 2،2 وکٹیں حاصل کیں۔
بروک نے انگلینڈ کو آسان جیت دلائی
165 کے ہدف کے تعاقب میں انگلینڈ کی شروعات خراب رہی اور صرف 58 رنز پر چار اہم وکٹیں گنوا دیں۔ تاہم تیسرے نمبر پر پہلی بار بیٹنگ کرنے والے کپتان ہیری بروک نے 51 گیندوں پر 100 رنز کی شاندار اننگز کھیل کر پاکستان سے میچ چھین لیا۔ انہوں نے اپنی اننگز میں 10 چوکے اور 4 چھکے لگائے جس سے انہیں پلیئر آف دی میچ کا ایوارڈ ملا۔
سات انگلش بلے باز ڈبل فیگر میں نہیں پہنچ سکے
ہیری بروک کے علاوہ سیم کرن نے 16 اور ول جیکس نے 28 رنز بنائے۔ ان تینوں کے علاوہ کوئی اور انگلش بلے باز ڈبل فیگر میں نہیں پہنچ سکا۔ پاکستان کی جانب سے شاہین آفریدی سب سے کامیاب بولر رہے جنہوں نے 4 اوورز میں 31 رنز دے کر 4 وکٹیں حاصل کیں۔ جب کہ نواز اور طارق نے 2،2 وکٹیں حاصل کیں۔