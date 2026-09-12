کون ہیں رضاء اللہ؟ جس نے اپنے ڈیبیو ٹیسٹ میں ہی ورلڈ ریکارڈ کی برابری کر لی
پاکستان کے 21 سال کے تیز گیند باز رضاء اللہ نے انگلینڈ کے خلاف 9 چھکے جڑ کر تاریخ رقم کر دی۔
Published : September 12, 2026 at 5:00 PM IST
ایجبسٹن، انگلینڈ: انگلینڈ کے ایجبسٹن (Edgbaston) میں ٹیسٹ ڈیبیو کرنے والے پاکستان کے تیز گیند باز آل راؤنڈر رضاء اللہ مشوانی نے اپنی بلے بازی سے دھوم مچا دی ہے۔ 21 سال کے رضاء اللہ بہت کم انٹرنیشنل تجربے کے ساتھ پاکستان کی پلیئنگ الیون میں شامل ہوئے اور انگلینڈ جیسی مشکل صورتحال میں جب وہ 9ویں نمبر پر بلے بازی کرنے اترے تو کسی نے بھی نہیں سوچا تھا کہ ان کی یہ بلے بازی پاکستان کو شرمناک ہار سے بچا لے گی۔
It was nothing short of sensational from Razaullah to make the joint-highest score on debut at no. 9 in men’s Tests 🔥— ICC (@ICC) September 12, 2026
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جب رضاء اللہ بلے بازی کرنے اترے، تو پاکستان کا اسکور 7 وکٹوں پر 318 رن تھا اور ٹیم پر اننگز سے ہار کا خطرہ منڈلا رہا تھا۔ اس کے بعد جو ہوا، اس نے ایک نامعلوم نام کو ٹیسٹ میچ کی بحث کا مرکز بنا دیا۔ رضاء اللہ نے صرف 63 گیندوں پر 81 رن بنائے اور انگلینڈ کے تیز گیند بازوں - جوفرا آرچر، گس اٹکنسن اور جوش ٹونگ - کے خلاف 9 چھکے جڑے۔
9 چھکوں کا ریکارڈ
ان کی اس جارحانہ بلے بازی نے نہ صرف پاکستان کو اننگز کی ہار سے بچایا، بلکہ انہیں ریکارڈ بک میں بھی جگہ دلا دی۔ رضاء اللہ کے 9 چھکے ٹیسٹ ڈیبیو پر کسی بلے باز کے ذریعے ایک اننگز میں لگائے گئے سب سے زیادہ چھکوں کے ریکارڈ کے برابر تھے۔ اس سے پہلے اتنے ہی چھکے نیوزی لینڈ کے تیز گیند باز ٹم ساؤتھی نے 2008 میں نیپیئر میں انگلینڈ کے خلاف ناٹ آؤٹ 77 رنوں کی اننگز کھیلتے ہوئے لگائے تھے۔
A spirited lower-order fightback sees Pakistan take the lead in Edgbaston 🙌— ICC (@ICC) September 11, 2026
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ٹیسٹ ڈیبیو پر سب سے زیادہ چھکے
رضاء اللہ (پاکستان) – 81 رن، 9 چھکے
ٹم ساؤتھی (نیوزی لینڈ) – 77 رن، 9 چھکے
کائل مایئرز (ویسٹ انڈیز) – 210 رن، 7 چھکے
نمبر 9 پر سب سے زیادہ چھکے
اس کے علاوہ رضاء اللہ نے اپنی طوفانی اننگز سے ایک ورلڈ ریکارڈ بھی اپنے نام کر لیا۔ وہ اب ٹیسٹ میں نمبر 9 پر سب سے زیادہ 9 چھکے لگانے والے بلے باز بن گئے ہیں۔ ٹم ساؤتھی نے نمبر 10 پر یہ 9 چھکے لگائے تھے۔ اس کے علاوہ انہوں نے جنوبی افریقہ کے کاربن بوش کے ساتھ ٹیسٹ ڈیبیو پر نمبر 9 پر بلے بازی کرتے ہوئے مشترکہ طور پر سب سے زیادہ اسکور بنانے کا ریکارڈ بھی بنایا۔
رضاء اللہ کو زیادہ تجربہ نہیں
پاکستان کے پشاور کے مردان میں پیدا ہونے والے رضاء اللہ نے ٹیسٹ کرکٹ میں آنے سے پہلے صرف آٹھ فرسٹ کلاس میچ کھیلے تھے۔ انہوں نے نومبر 2025 میں فرسٹ کلاس ڈیبیو کیا اور اپنے ابتدائی میچوں میں ہی اپنی بلے بازی کا جلوہ دکھا دیا تھا، جب انہوں نے پشاور کے لیے اننگز کا آغاز کرتے ہوئے سنچری جڑی تھی۔
لیکن رضاء اللہ کی اصل پہچان ایک تیز گیند باز کے طور پر ہے۔ رضاء اللہ نے ایجبسٹن میں گیند بازی میں بھی اپنی صلاحیت کا اشارہ دے دیا تھا، جب انہوں نے ٹیسٹ کرکٹ میں اپنی چوتھی ہی گیند پر انگلینڈ کے عظیم بلے باز جو روٹ کو آؤٹ کیا۔
رضاء اللہ کو پاکستان اسکواڈ میں کیسے موقع ملا؟
رضاء اللہ کے انتخاب کے حالات بھی عام نہیں تھے۔ لارڈز میں ہار کے بعد ٹیم میں بڑی تبدیلیاں کی گئی تھیں۔ سات کھلاڑیوں کو باہر کیا گیا اور دو کوچوں کو بھی ہٹا دیا گیا تھا۔ جس کے بعد رضاء اللہ کو بہت کم وقت میں پاکستان کی ٹیم میں شامل کیا گیا۔ اس وجہ سے اس نوجوان کھلاڑی کو انٹرنیشنل کرکٹ میں ڈھلنے کے لیے بہت کم وقت ملا، لیکن انہوں نے اس موقع کا بھرپور فائدہ اٹھایا۔
رضاء اللہ نے پاکستان کو گیم میں واپس لا دیا
ایجبسٹن میں کھیلے جا رہے تیسرے اور آخری ٹیسٹ میں رضاء اللہ کی یہ اننگز ایک اہم موڑ پر آئی، جب پاکستان کو ایک اور شرمناک ہار کا سامنا کرنا پڑ سکتا تھا۔ پہلی اننگز میں 320 رنوں کی برتری گنوانے کے بعد، ٹیم کا اسکور 318 پر 8 وکٹیں ہو گیا تھا اور اننگز کی ہار سے بچنے کے لیے انہیں ابھی بھی دو رنوں کی ضرورت تھی۔ اس کے بعد رضاء اللہ اور محمد عباس نے شاندار واپسی کی اور نویں وکٹ کے لیے 121 رنوں کی شراکت داری کی، جس سے ٹیم کا کل اسکور 449 رن تک پہنچ گیا۔ اب انگلینڈ کو ٹیسٹ سیریز میں پاکستان کو کلین اسویپ کرنے کے لیے 130 رنوں کی ضرورت ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ میچ کے چوتھے دن کیا پاکستان 130 رنوں کا دفاع کر کے سیریز میں کلین اسویپ سے خود کو بچا پاتا ہے یا نہیں۔
رضاء اللہ نے ریکارڈ ڈیبیو پر کیا کہا؟
تیسرے دن کا کھیل ختم ہونے کے بعد پریس کانفرنس میں مسکراتے ہوئے رضاء اللہ نے کہا، 'مجھے ایجبسٹن میں اسٹینڈنگ اوویشن (کھڑے ہو کر اعزاز ملنا) بہت اچھا لگا۔ مجھے زندگی کا مزہ لینا پسند ہے اور میں اس لمحے سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔'
اپنی بلے بازی کے بارے میں انہوں نے کہا، 'میں سوچ سمجھ کر ہی شارٹ بال پر بڑے شاٹس کھیل رہا تھا، لیکن وہ سب میری پہنچ میں لگ رہے تھے۔ میں اننگز کو جتنا ہو سکے اتنا آگے لے جانا چاہتا تھا۔ مجھے تیز گیند بازی سے ڈر نہیں لگ رہا تھا۔ میں آرچر کی ہارڈ لینتھ والی گیندوں پر زوردار شاٹ مارنا چاہتا تھا۔ جب آپ اپنے ملک کے لیے کھیل رہے ہوں، تو ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہوتی۔ میں بس کھیل کا مزہ لے رہا تھا۔'
رضاء اللہ نے مزید کہا، 'مجھے بس خود پر بھروسہ تھا۔ میں نے سوچا کہ اگر میں 50 گیندیں کھیل گیا، تو مجھے اچھا نتیجہ ملے گا اور اچھی بات یہ ہے کہ ایسا ہی ہوا۔'