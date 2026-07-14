انگلینڈ بمقابلہ بھارت یکروزہ میچ مفت میں دیکھیں، جانیے یہ بھارت میں کب اور کہاں ٹیلی کاسٹ ہوگا؟
ENG بمقابلہ IND ODI سیریز: تین میچوں کی انڈیا بمقابلہ انگلینڈ ODI سیریز کے بارے میں مکمل لائیو اسٹریمنگ معلومات یہاں جانیں۔
Published : July 14, 2026 at 12:59 PM IST
ایجبسٹن، برمنگھم، انگلینڈ: پانچ میچوں کی ٹی ٹوئنٹی (T20) سیریز کے بعد، بھارت اور انگلینڈ کے درمیان تین ون ڈے میچوں کی سیریز کھیلنے کے لیے دونوں ممالک تیار ہیں۔ پہلا ون ڈے آج (14 جولائی) برمنگھم کے ایجبسٹن میں کھیلا جائے گا، جو 3:30 PM IST پر شروع ہوگا۔
بھارت کی ٹی ٹوئنٹی سیریز خراب رہی، جو وہ 0-4 سے ہار گئی۔ تاہم، 50 اوور کے فارمیٹ میں ہندوستانی ٹیم بالکل مختلف ہے، جس کی کپتانی شبمن گل کر رہے ہیں۔ مزید برآں، تین سینئر کھلاڑی — وراٹ کوہلی، روہت شرما اور جسپریت بمراہ — ٹیم میں واپس آ رہے ہیں، جس سے یہ بھارتی ٹیم، ٹی ٹوئنٹی (T20) ٹیم سے بالکل مختلف نظر آ رہی ہے۔
The road to the ICC Cricket World Cup, 2027 continues! 🇮🇳✌️— Star Sports (@StarSportsIndia) July 14, 2026
After whitewashing Afghanistan at home, #TeamIndia now take on England in a 3-match ODI series. 💪
Will Shubman Gill & Co. begin with a win in Birmingham? 👀#ENGvIND | 1st ODI 👉 TUE, 14th JULY, 2:30 PM on JioHotstar pic.twitter.com/ga1cpoc9DX
بیٹنگ کی گہرائی
بھارتی کپتان شبمن گل کو تقریباً مکمل طاقتور اسکواڈ ورثے میں ملا ہے۔ کیونکہ وہ جنوبی افریقہ میں 2027 میں ہونے والے ون ڈے ورلڈ کپ کے لیے اپنا کمبینیشن تیار کرنا شروع کر رہے ہیں، ہندوستان کی بیٹنگ لائن اپ مضبوط دکھائی دے رہی ہے۔ روہت اور گل ایک بار پھر ٹاپ آرڈر پر ایک ساتھ کھیلنے کے لیے تیار ہیں۔ گِل شاندار فارم میں اس سیریز میں داخل ہوئے۔ انہوں نے اس سال پانچ اننگز میں 93.3 کی اوسط اور 117 کے اسٹرائیک ریٹ سے 373 رنز بنائے ہیں جس میں تین نصف سنچریاں اور ایک سنچری شامل ہے۔
Hitman well and truly knows how to set the tone early! 🚀#RohitSharma will look to be an absolute force at Edgbaston 🔥#ENGvIND 1st ODI | TUE, 14 JULY | LIVE on JioHotstar pic.twitter.com/06zvuJVJJC— Star Sports (@StarSportsIndia) July 13, 2026
وراٹ کوہلی کی 300ویں ون ڈے اننگز
مزید برآں، کوہلی کئی سنگ میل کے قریب ہیں۔ برمنگھم میں شائقین انہیں اپنی 300ویں ون ڈے اننگز کھیلتے ہوئے دیکھیں گے اور وہ 15,000 ون ڈے رنز سے صرف 203 رنز دور ہے۔ 2025 کے آغاز سے، انہوں نے اپنی آخری سات ون ڈے اننگز میں 123 کی متاثر کن اوسط برقرار رکھی ہے۔ افغانستان کے خلاف 139 رنز بنانے والے کے ایل راہل سے توقع ہے کہ وہ اپنے مڈل آرڈر کے کردار کو برقرار رکھیں گے اور وکٹ کیپنگ کے فرائض بھی سنبھالیں گے، جب کہ شریس ائیر اپنی ترجیحی نمبر 4 پوزیشن پر واپس آئیں گے۔
#ViratKohli's masterclass shows no signs of slowing down! 👑— Star Sports (@StarSportsIndia) July 13, 2026
The stage is set at Edgbaston, the stakes are massive, and the King is locked in 🔥#ENGvIND 1st ODI | TUE, 14 JULY | LIVE on JioHotstar pic.twitter.com/hO0WWSEU1N
بھارت کا بالنگ لائن اپ مضبوط
بالنگ لائن اپ بھی مضبوط ہوتا دکھائی دے رہا ہے، بمراہ ارشدیپ سنگھ، پرسد کرشنا اور گرنور برار کے ساتھ پیس یونٹ کی قیادت کرنے کے لیے واپس آئے ہیں۔ مہمانوں کو کلدیپ یادو سے بھی بہتر کارکردگی کی توقع ہوگی، جو 200 ون ڈے وکٹیں لینے والے چوتھے ہندوستانی اسپنر بننے سے صرف چھ وکٹیں دور ہیں۔
انگلینڈ بھی ہے خطرناک
انگلینڈ، دریں اثنا، 50 اوور کے فارمیٹ میں اپنی قسمت بدلنا چاہتا ہے۔ کپتان ہیری بروک نے چارج سنبھالنے کے بعد بہت متاثر کیا ہے۔ انہوں نے 17 ون ڈے اننگز میں 60.7 کی اوسط سے 850 رنز بنائے ہیں جس میں تین سنچریاں بھی شامل ہیں۔ اس دوران جو روٹ کی مسلسل کارکردگی مڈل آرڈر کو مضبوط بنا رہی ہے۔ لیگ اسپنر عادل رشید بھی ایک اہم خطرہ بنے ہوئے ہیں۔ وہ 2023 ون ڈے ورلڈ کپ کے بعد انگلینڈ کے دوسرے سب سے زیادہ وکٹیں لینے والے بولر ہیں اور 150 ون ڈے وکٹوں کے سنگ میل تک پہنچنے کے قریب ہیں۔
Fresh format, fresh start! #ENGvIND— Doordarshan Sports (@ddsportschannel) July 13, 2026
After the T20Is, #TeamIndia is ready to regroup and conquer the 50-over format. Don't miss a single moment of the action! 👇 pic.twitter.com/WU4OT5Sj81
IND بمقابلہ ENG: ہیڈ ٹو ہیڈ ریکارڈ
ہندوستان کو ٹی ٹوئنٹی سیریز میں شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے لیکن گزشتہ ایک دہائی کے دوران مہمان ٹیم کو اس دشمنی میں برتری حاصل رہی ہے۔ بھارت نے 2010 سے انگلینڈ کے خلاف کھیلی گئی نو دو طرفہ ون ڈے سیریز میں سے سات جیتی ہیں۔ تاہم، بھارت اور انگلینڈ کے درمیان 110 ون ڈے میچ کھیلے گئے ہیں، جن میں بھارت 61 جیت کے ساتھ سرفہرست ہے، جب کہ انگلینڈ نے 44 جیتے ہیں۔ تین میچ بے نتیجہ ختم ہوئے اور دو برابر رہے۔
IND بمقابلہ ENG: مفت میں ODI سیریز کہاں دیکھیں؟
بھارت اور انگلینڈ کے درمیان تین ون ڈے میچوں کی سیریز کا پہلا میچ سونی اسپورٹس نیٹ ورک پر نشر کیا جائے گا۔ میچ کی لائیو اسٹریمنگ جیو ہاٹ اسٹار (Jio Hotstar) ایپ اور ویب سائٹ پر دستیاب ہوگی۔ مزید برآں، ہندوستانی شائقین یہ میچ مفت دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ ڈی ڈی اسپورٹس پر بھی ٹیلی کاسٹ کیا جائے گا۔
IND بمقابلہ ENG: دونوں ٹیموں کے اسکواڈ
انگلینڈ: ہیری بروک (کپتان)، ریحان احمد، جوفرا آرچر، گس اٹکنسن، ٹام بینٹن، جیکب بیتھل، جوس بٹلر (وکٹ کیپر)، جیمز کولس، سیم کرن، لیام ڈاسن، بین ڈکٹ، ول جیکس، ثاقب محمود، عادل رشید، جو روٹ، جوش ٹون۔
بھارت: شبمن گل (کپتان)، روہت شرما، وراٹ کوہلی، شریس ائیر (نائب کپتان)، کے ایل راہل (وکٹ کیپر)، ایشان کشن (وکٹ کیپر)، واشنگٹن سندر، اکشر پٹیل، شیوم دوبے، کلدیپ یادو، جسپریت بمراہ، پرسید کرشنا، پرنس یادو، ارشدیپ سنگھ، گرنور برار۔