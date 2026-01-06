الیکشن کمیشن نے ایس آئی آر معاملے میں محمد شامی اور ان کے بھائی کو جاری کیا نوٹس، سماعت 9 سے 11 جنوری کے درمیان ہوگی
By PTI
Published : January 6, 2026 at 1:18 PM IST
کولکاتہ: ہندوستانی کرکٹ ٹیم سے باہر ہونے والے فاسٹ بولر محمد شامی کی مشکلات کم نہیں ہو رہی ہیں۔ الیکشن کمیشن نے محمد شامی اور ان کے بھائی کرکٹر محمد کیف کو اسپیشل انٹینسیو ریویو (ایس آئی آر) کے لیے طلب کیا ہے۔ یہ عمل 16 دسمبر کو شروع ہوا۔ جنوبی کولکاتہ کے جاداو پور علاقے کے کارتجو نگر اسکول سے پیر کو نوٹس جاری کیے گئے، انہیں اسسٹنٹ الیکٹورل رجسٹریشن آفیسر کے سامنے حاضر ہونے کا حکم دیا گیا۔
حکام کا کہنا تھا کہ شامی کو پیر کو جادو پور کے ایک اسکول میں ان کے بھائی محمد کیف کے ساتھ سماعت کے لیے طلب کیا گیا تھا، لیکن کرکٹر پیش نہیں ہو سکے کیونکہ وہ اس وقت راجکوٹ میں وجے ہزارے ٹرافی میں بنگال کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ شامی نے الیکشن کمیشن سے نئی تاریخوں کی درخواست کی تھی اور اس کے مطابق ان کی سماعت 9 اور 11 جنوری کے درمیان دوبارہ طے کی گئی ہے۔
فاسٹ بولر کولکاتہ میونسپل کارپوریشن کے وارڈ 93 کے ووٹر ہیں جو کہ راش بہاری حلقہ کا حصہ ہے۔ مغربی بنگال کے چیف الیکٹورل آفیسر (سی ای او) کے دفتر کے ایک اہلکار نے کہا کرکٹر اور اس کے بھائی نے فارم غلط بھرا تھا جس کی وجہ سے انہیں سماعت کے لیے طلب کیا گیا تھا۔
اتر پردیش کے رہنے والے شامی اپنے کرکٹ کیریئر کی وجہ سے برسوں سے کولکتہ میں مقیم ہیں۔وہ چھوٹی عمر میں کولکتہ چلے گئے تھے۔ بعد میں وہ بنگال کے سابق رنجی کپتان سمبرن بندیوپادھیائے کی رہنمائی میں آئے اور ریاست کی انڈر 22 ٹیم میں جگہ حاصل کی۔
الیکشن کمیشن کے مطابق شامی اور ان کے بھائی کے نام گنتی کے فارم میں مسائل کی وجہ سے سماعت کی فہرست میں شامل ہوئے۔ یہ مسائل پروجنی میپنگ اور سیلف میپنگ کی غلطیوں سے متعلق ہیں۔ شامی کے کیس کی سماعت 9 سے 11 جنوری کے درمیان ہونے والی ہے۔