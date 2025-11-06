ETV Bharat / sports

سٹے بازی کیس: ای ڈی نے سابق ہندوستانی کرکٹرز سریش رینا اور دھون کے گیارہ کروڑ سے زیادہ کے اثاثے ضبط کرلیے

وفاقی ایجنسی کی تحقیقات سے پتہ چلا ہے، دونوں سابق کرکٹرز نے 1xBet اور اس کے سروگیٹس کے فروغ کے لیے توثیق کے معاہدے کیے۔

ed attaches assets of ex indian cricketers raina and dhawan in betting case Urdu News
سریش رینا اور دھون پر ای ڈی کا چھاپہ (ANI)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : November 6, 2025 at 5:05 PM IST

2 Min Read
نئی دہلی: انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ (ای ڈی) نے سابق کرکٹرز سریش رینا اور شیکھر دھون کے 11.14 کروڑ روپے کے اثاثوں کو ایک مبینہ غیر قانونی بیٹنگ سائٹ کے آپریشن سے منسلک منی لانڈرنگ کی تحقیقات کے حصے کے طور پر ضبط کیا ہے، سرکاری ذرائع نے جمعرات اس بات کی اطلاع دی۔

ذرائع نے بتایا کہ منی لانڈرنگ کی روک تھام ایکٹ (PMLA) کے تحت 1xBet نامی آن لائن بیٹنگ سائٹ کے خلاف کیس میں دھون کی 4.5 کروڑ روپے کی غیر منقولہ جائیداد اور 6.64 کروڑ روپے کے سریش رینا کے میوچل فنڈ کو ضبط کرنے کا ایک عارضی حکم جاری کیا گیا ہے۔

1xBet اور اس کے سروگیٹس کے فروغ کے لیے معاہدے کی توثیق

وفاقی ایجنسی کی تحقیقات سے پتہ چلا ہے کہ دونوں سابق کرکٹرز نے 1xBet اور اس کے سروگیٹس کے فروغ کے لیے غیر ملکی اداروں کے ساتھ "جان بوجھ کر" توثیق کے معاہدے کیے تھے۔

تحقیقات میں کئی سابق کرکٹرز کے نام شامل

ای ڈی نے ان دونوں سے پوچھ گچھ کی ہے، اس کے علاوہ دیگر سابق کرکٹرز جیسے یوراج سنگھ اور رابن اتھپا، اداکار سونو سود، اروشی روتیلا، ممی چکرورتی (ترنمول کانگریس کے سابق ایم پی) اور انکش ہزارا (بنگالی اداکار)، اس تحقیقات کے حصے کے طور پر۔ کیس کوراکاؤ (Curacao) میں رجسٹرڈ کیے گئے، 1xBet کو پورٹل کے ذریعہ بیٹنگ انڈسٹری میں 18 سال کے ساتھ عالمی سطح پر تسلیم شدہ بک میکر بتایا گیا ہے۔

