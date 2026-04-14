آئی پی ایل 2026 کے شیڈول میں بڑی تبدیلی: بی سی سی آئی نے انتخابات کی وجہ سے لیا فیصلہ
احمد آباد میں میونسپل کارپوریشن انتخابات کی وجہ سے، BCCI نے گجرات ٹائٹنز اور چنئی سپر کنگز کے میچ کے شیڈول میں تبدیلی کی ہے۔
Published : April 14, 2026 at 11:50 AM IST
حیدرآباد: آئی پی ایل 2026 کے سیزن کے درمیان، بورڈ آف کنٹرول فار کرکٹ ان انڈیا (بی سی سی آئی) نے لیگ کے شیڈول میں اہم تبدیلی کی ہے۔ بورڈ نے اعلان کیا ہے کہ گجرات ٹائٹنز (GT) اور چنئی سپر کنگز (CSK) کے درمیان دو میچوں کے مقامات کو تبدیل کر دیا گیا ہے جو کہ اصل میں 26 اپریل اور 21 مئی کو شیڈول تھے۔
نظرثانی شدہ شیڈول کے مطابق، گجرات ٹائٹنز اور سپر کنگز کے درمیان دوپہر کا میچ — جو اصل میں 26 اپریل کو احمد آباد میں کھیلا جانا تھا — اب چنئی کے ایم اے چدمبرم اسٹیڈیم میں ہوگا۔ یہ میچ دوپہر 3:30 بجے شروع ہونا ہے۔ اس کے برعکس، انہی دو ٹیموں کے درمیان شام کا میچ - اصل میں 21 مئی کو چنئی میں شیڈول تھا - اب احمد آباد کے نریندر مودی اسٹیڈیم میں منتقل کردیا گیا ہے، اور یہ میچ شام کو شروع ہوگا۔
شیڈول میں تبدیلی کی وجہ
بی سی سی آئی نے اس تبدیلی کی وجہ کے طور پر میونسپل کارپوریشن انتخابات کا حوالہ دیا ہے، جو احمد آباد اور گجرات کے دیگر حصوں میں 26 اپریل کو ہونے والے ہیں۔ ایک سرکاری بیان میں، بی سی سی آئی نے کہا کہ، "یہ تبدیلی 26 اپریل 2026 کو احمد آباد اور گجرات کے دیگر حصوں میں ہونے والے میونسپل انتخابات کی روشنی میں ضروری ہو گئی تھی۔"
احمد آباد کے علاوہ سورت، وڈودرا، راجکوٹ، بھاو نگر، جام نگر، کرمساد-آنند، گاندھی دھام، ناڈیاڈ، نوساری، پوربندر، مہسانہ، موربی، واپی، اور سریندر نگر میں بھی میونسپل کارپوریشن کے انتخابات ہوں گے۔ ووٹوں کی گنتی 28 اپریل کو ہونے والی ہے۔
آئی پی ایل 2026 میں چنئی سپر کنگز اور گجرات ٹائٹنز کی کارکردگی پر ایک نظر
اس سیزن میں چنئی سپر کنگز کی شروعات پچھلے سیزن جیسی ہے۔ اب تک، وہ اپنے چار میچوں میں سے صرف ایک میں فتح حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں، جبکہ باقی تین میں مسلسل شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ نتیجتاً، وہ فی الحال پوائنٹس ٹیبل پر 9ویں نمبر پر ہیں۔ وہ پچھلے سیزن میں بھی دسویں نمبر پر رہے تھے۔ ان کا اگلا مقابلہ کولکاتہ نائٹ رائڈرس کے خلاف ہے، جو 14 اپریل کو چنئی کے ایم اے چدمبرم اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔
وہیں، لیگ میں گجرات ٹائٹنز کی بھی شروعات اچھی نہیں رہی۔ تاہم، چار میچوں میں دو جیت اور دو ہار کے ساتھ، وہ فی الحال پوائنٹس ٹیبل پر چھٹے نمبر پر ہیں۔ ان کا اگلا میچ 17 اپریل کو کے کے آر کے خلاف ہے۔
یہ بھی پڑھیں: