سنجو سیمسن کو انگلینڈ میں ڈراپ کرنا میرے کوچنگ کیریئر کا سب سے مشکل فیصلہ تھا، گمبھیر
سوریاونشی کےبارے میں گمبھیر نے کہا ہم نے ان کے ساتھ واضح بات چیت کی ہے کہ انہیں اپنے موقع کا انتظار کرنا پڑے گا۔
Published : September 18, 2026 at 5:50 PM IST
نئی دہلی: ٹیم انڈیا کے ہیڈ کوچ گوتم گمبھیر نے کہا ہے کہ سنجو سیمسن کو حالیہ دورہ انگلینڈ کے لیے ٹیم سے باہر کرنا شاید ان کی کوچنگ کے دور کا سب سے مشکل فیصلہ تھا۔ سیمسن نے ہندوستان میں منعقدہ ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا تھا اور پلیئر آف دی ٹورنامنٹ کا ایوارڈ حاصل کیا تھا۔
مسلسل ناقص اننگز کے بعد سیمسن کو انگلینڈ کے خلاف ٹی ٹوئنٹی سیریز سے باہر کر دیا گیا اور ان کی غیر موجودگی میں نوجوان بلے باز ویبھو سوریاونشی کو انٹرنیشنل ڈیبیو کرنے کا موقع دیا گیا۔
ہندوستانی ٹیم نے اس کے بعد ابھیشیک شرما اور سنجو سیمسن کی اپنی پرانی اوپننگ جوڑی پر اعتماد ظاہر کیا۔ افغانستان کے خلاف تین میچوں کی ٹی ٹوئنٹی سیریز میں، دونوں نے دو دو نصف سنچریاں اسکور کیں، جس سے بھارت کو سیریز 3-0 سے جیتنے میں مدد ملی۔
سیریز کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے گمبھیر نے سیمسن کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ انہیں ڈریسنگ روم میں مسلسل قیام کے لیے کسی سے کریڈٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ سیمسن کا ٹیلنٹ ہی انہیں ٹیم میں جگہ دلانے کے لیے کافی ہے۔
گمبھیر نے کہا کہ کوئی بھی کھلاڑی ورلڈ کپ میں اس طرح پلیئر آف دی ٹورنامنٹ نہیں بنتا۔ اس کے پاس یقیناً ٹیلنٹ ہے۔ اس نے بہت کچھ حاصل کیا ہے۔
سیمسن کو انگلینڈ سیریز سے باہر کرنے کے فیصلے کے بارے میں گمبھیر نے کہا، "یہ یقینی طور پر مشکل تھا۔ انہیں انگلینڈ سیریز سے باہر کرنا شاید میرے کوچنگ کے دور میں سب سے مشکل فیصلہ تھا، خاص طور پر اس سے پہلے ان کی کارکردگی کو دیکھتے ہوئے۔ لیکن کبھی کبھی آپ کو کھلاڑیوں کی موجودہ فارم پر غور کرنا پڑتا ہے۔
گمبھیر نے واضح کیا کہ ویبھو سوریاونشی کو اپنے اگلے موقع کا انتظار کرنا پڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان کے خلاف سیریز میں ٹیم نے پہلے ہی کمبی نیشن میں واپسی کا فیصلہ کیا تھا جو ورلڈ کپ کے دوران کامیاب رہا۔
انہوں نے کہا کہ ہم ہمیشہ سے واضح تھے کہ ہم اس سیریز میں ورلڈ کپ کمبی نیشن میں واپس آنا چاہتے ہیں۔ کھلاڑی تین یا چار ناکامیوں کے بعد ناکام نہیں ہوتے۔
سوریاونشی کے بارے میں گمبھیر نے کہا ہم نے ان کے ساتھ واضح بات چیت کی ہے کہ انہیں اپنے موقع کا انتظار کرنا پڑے گا۔ ٹیم ان کے ٹیلنٹ اور ان کی صلاحیت سے پوری طرح واقف ہے۔
ہیڈ کوچ نے کہا کہ طویل مدتی مسلسل کارکردگی کے حامل کھلاڑیوں کو ٹیم سلیکشن میں زیادہ وزن دیا جائے گا۔ اس سلسلے میں گزشتہ دو سالوں میں مسلسل کارکردگی دکھانے والے کھلاڑی کو ایسے کھلاڑی پر ترجیح دی جائے گی جو ابھی ابھی ٹیم میں شامل ہوا ہے۔
گمبھیر نے اکثر زخمی ہونے اور ان کے انتظام کے معاملے پر بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا۔
ٹیسٹ اور ون ڈے کپتان کے طور پر گل کے پاس اپنے ابتدائی دور میں کبھی بھی پوری طاقت کی ٹیم نہیں تھی۔ جسپریت بمراہ چوٹ کی وجہ سے سری لنکا کے ٹیسٹ ٹور سے باہر ہو گئے اور ہاردک پانڈیا مئی میں آئی پی ایل کے بعد سے نہیں کھیلے ہیں۔
گمبھیر نے کہا اگر میں پوری طرح سے ایماندار ہوں تو ہاں۔ خاص طور پر ٹیسٹ اور ون ڈے کرکٹ میں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بہترین کھلاڑی کھیلیں کیونکہ اگلے سال ورلڈ کپ 50 اوور کے فارمیٹ میں ہوگا۔
اس سے بھی اہم بات، انہوں نے کہا، "یہ ایک نوجوان کپتان (گل) کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ اپنی بہترین ٹیم کو مستقل اور باقاعدگی سے نہ رکھے۔ ایک کوچ کے طور پر، میں تمام تنقید کو برداشت کر سکتا ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ شبمن کے لیے دونوں فارمیٹس میں اپنی بہترین الیون کا ہونا ضروری ہے۔
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