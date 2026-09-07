کیا ٹیم انڈیا کے سلیکشن میں ہوتا ہے بھیدبھاؤ؟ شیکھر دھون نے دیا یہ جواب!
سابق بھارتی کرکٹر شیکھر دھون نے ٹیم انڈیا کے سلیکشن میں بھیدبھاؤ (امتیاز) کے سوال کو سرے سے خارج کر دیا ہے۔
Published : September 7, 2026 at 12:00 PM IST
سرینگر (جموں و کشمیر): سابق بھارتی کرکٹر شیکھر دھون نے اتوار کے روز سرینگر میں منعقدہ ایک پریس کانفرنس میں شرکت کی۔ یہ پریس کانفرنس 'پرو اسٹار کرکٹ لیگ' کے دوسرے سیزن کے آغاز کا اعلان کرنے کے لیے بلائی گئی تھی۔
اس پریس کانفرنس میں دھون کے علاوہ جموں و کشمیر کے اسٹار کھلاڑی پرویز رسول اور کمنٹیٹر آکاش چوپڑا بھی موجود تھے۔ اس موقع پر جب ایک صحافی نے شیکھر دھون سے سوال کیا کہ کیا جموں و کشمیر کے کھلاڑیوں کے ساتھ امتیازی سلوک ہوتا ہے کیونکہ انہیں زیادہ مواقع نہیں ملتے؟ تو انہوں نے کہا کہ قومی ٹیم میں کھلاڑیوں کے انتخاب میں خطے کی بنیاد پر کوئی بھیدبھاؤ نہیں ہوتا، لیکن اس عمل میں قسمت بھی اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔
'یہ صرف جموں و کشمیر تک محدود نہیں ہے'
ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا، 'نہیں، یقیناً کوئی بھیدبھاؤ نہیں ہوتا۔ اگر آپ اچھا کھیلتے ہیں تو دنیا میں کوئی بھی آپ کو باہر نہیں رکھ سکتا۔ آپ کا کھیل ہی آپ کی پہچان بنتا ہے۔ کبھی کبھی قسمت بھی اپنا کردار نبھاتی ہے۔'
دھون نے مزید کہا، 'یہ صرف جموں و کشمیر تک محدود نہیں ہے۔ چاہے دہلی کا لڑکا ہو یا ممبئی کا، آپ کو ایسی کئی مثالیں ملیں گی جہاں کوئی کھلاڑی موقع کا حقدار تھا لیکن اسے موقع نہیں ملا اور اس کی جگہ کسی اور کو منتخب کر لیا گیا۔ یہ کھیل کا ہی ایک حصہ ہے۔'
عاقب نبی اور بلے باز سرفراز خان کا ٹیم انڈیا میں انتخاب نہیں
واضح رہے کہ ڈومیسٹک کرکٹ میں شاندار کارکردگی کے باوجود جب تیز گیند باز عاقب نبی اور بلے باز سرفراز خان کا ٹیم انڈیا میں انتخاب نہیں ہوا تھا، تو سوشل میڈیا پر اس طرح کے سوالات کافی زیادہ اٹھائے گئے تھے۔ حالانکہ بعد میں دونوں کھلاڑیوں کو زخمی کھلاڑیوں کی جگہ ٹیم انڈیا میں شامل کیا گیا، لیکن ابھی تک ان دونوں کو پلینگ-11 میں جگہ نہیں مل سکی ہے۔
پرو اسٹار کرکٹ لیگ کا آغاز کب ہوگا؟
پریس کانفرنس میں یہ اعلان کیا گیا کہ پرو اسٹار کرکٹ لیگ کا دوسرا سیزن اگلے سال مارچ کے پہلے ہفتے میں شروع ہوگا۔ اس کا آغاز جموں و کشمیر کے دارالحکومت سرینگر سے ہوگا اور فائنل دہرادون میں کھیلا جائے گا۔ خاص بات یہ ہے کہ شیکھر دھون کو جموں و کشمیر کے کرکٹر پرویز رسول کے ساتھ لیگ کا 'آئیکونک کھلاڑی' قرار دیا گیا ہے، جب کہ سابق بھارتی کرکٹر اور اب کمنٹیٹر آکاش چوپڑا کو لیگ کا کمشنر بنایا گیا ہے۔