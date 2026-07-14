دونوں بازو نہ ہونے کے باوجود پیرا آرچر شیتل دیوی کا اچوک نشانہ، مسلسل محنت اور خود اعتمادی نے کامیابی تک پہنچایا
آج شیتل دیوی صرف ایک کھلاڑی نہیں ہیں بلکہ ملک اور دنیا کے لاکھوں نوجوانوں کے لیے تحریک کا ذریعہ بن چکی ہیں۔
Published : July 14, 2026 at 6:59 PM IST
بیکانیر (راجستھان): کہا جاتا ہے کہ جب انسان کا حوصلہ بلند ہوتا ہے اور اس کا عزم پختہ ہوتا ہے تو قسمت بھی ہتھیار ڈال دیتی ہے۔ اس بات کو قوم کی محبوب اور عالمی شہرت یافتہ پیرا آرچر شیتل دیوی نے سچ ثابت کیا ہے۔ دونوں بازوؤں کے بغیر پیدا ہونے کے باوجود، شیتل نے اپنی بے مثال قوت ارادی، انتھک محنت اور غیر متزلزل خود اعتمادی کی بدولت تیر اندازی کی دنیا میں ہندوستان کا پرچم لہرایا ہے۔ آج شیتل دیوی صرف ایک کھلاڑی نہیں ہیں بلکہ ملک اور دنیا کے لاکھوں نوجوانوں کے لیے تحریک کا ذریعہ بن چکی ہیں۔
جموں و کشمیر کے ضلع کشتواڑ کی وادیوں سے اٹھ کر عالمی سنسنی بننے والی اس بہادر ایتھلیٹ نے ثابت کیا ہے کہ کامیابی کے لیے جسمانی طاقت سے زیادہ مضبوط اور غیر متزلزل جذبے کی ضرورت ہوتی ہے۔ بیکانیر میں اپنے قیام کے دوران، شیتل دیوی نے اپنی جدوجہد، اپنی کامیابی کی کہانی، اور مستقبل کے لیے اپنے روشن خوابوں کے بارے میں کھل کر بات کی۔
10 جنوری 2007 کو پیدا ہونے والی شیتل دیوی ایک نایاب حالت کے ساتھ پیدا ہوئیں جس کی وجہ سے وہ دونوں بازوؤں کے بغیر رہ گئیں۔ ایسے حالات عام طور پر کسی شخص کی زندگی کو محدود کر سکتے ہیں، لیکن شیتل دیوی نے اس کمزوری کو اپنی سب سے بڑی طاقت میں بدل دیا۔ انہوں نے کمان کو سنبھالنے کے لیے اپنی ٹانگوں، کندھوں اور ٹھوڑی کا استعمال اس طرح کرنا سیکھا کہ دنیا کے سب سے زیادہ ماہر تیر انداز بھی اس کے مقصد سے حیران رہ جاتے ہیں۔ اپنے پیروں کا استعمال کرتے ہوئے کمان اور تیر سے نشانہ لگانے کے اس کے منفرد انداز نے شیتل کو دنیا بھر میں ایک منفرد اور خاص شناخت دلائی ہے۔
چیلنجوں کو اپنی سب سے بڑی طاقت میں تبدیل کرنا: بیکانیر میں اپنے قیام کے دوران، شیتل دیوی نے اپنی جدوجہد، تیر اندازی کے سفر، کامیابیوں اور مستقبل کے خوابوں کو ای ٹی وی بھارت کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے کہا کہ پچھلے تین چار سالوں میں ان کی پوری زندگی بدل گئی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ شروعات بہت مشکل تھی لیکن مسلسل محنت اور خود اعتمادی نے کامیابی تک پہنچایا۔ شیتل نے کہا کہ انہیں شروع میں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا لیکن اب وہ کھیل کے ہر لمحے سے لطف اندوز ہوتی ہیں۔
ایوارڈ نہیں بلکہ خواب ملک کے لیے تمغہ جیتنا ہے: اتنی کم عمر میں ارجن ایوارڈ سمیت کئی بڑے بین الاقوامی اعزازات حاصل کرنے کے بعد بھی شیتل دیوی کا طرز عمل حیرت انگیز عاجزی اور سادگی کو ظاہر کرتا ہے۔ جب ان سے ان کی کامیابیوں کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا کہ جب وہ کھیلوں کی دنیا میں داخل ہوئیں تو ان کا کوئی بڑا مقصد یا کوئی خاص ایوارڈ جیتنے کا خواب نہیں تھا۔ اس کے ذہن میں صرف ایک ہی تڑپ تھی کہ وہ کسی طرح اپنے ملک ہندوستان کے لیے تمغہ جیت سکے۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت ان کی پوری توجہ آئندہ ایشین گیمز پر ہے اور وہ وہاں بھی ہندوستانی ترنگا لہرانے کا خواب دیکھتی ہیں۔
شیتل دیوی نے اپنی زندگی کے اہم موڑ کو یاد کیا: اپنی زندگی کے اہم موڑ کو یاد کرتے ہوئے شیتل دیوی نے کہا کہ ان کی زندگی میں سب سے بڑی اور سب سے زیادہ معجزاتی تبدیلی سال 2021 میں آئی۔ وہ کسی کام کے لیے بنگلورو گئی تھیں، جہاں ایک خاتون نے ان کی صلاحیتوں اور چستی کو پہچانتے ہوئے انھیں کھیلوں میں دلچسپی لینے کی ترغیب دی۔ ابتدائی طور پر، اسے مختلف کھیلوں جیسے تیر اندازی، دوڑ اور تیراکی کا متبادل دیا گیا تھا۔
وہاں کے کوچز نے شیتل کی انوکھی جسمانی صلاحیتوں کو پہچان لیا اور اسے خصوصی تربیت فراہم کرنا شروع کر دی۔ شیتل نے وضاحت کی کہ اس نے بغیر رکے تین سال تک انتھک ٹریننگ کی۔ رفتہ رفتہ اس کی استقامت کا پھل آنے لگا۔ تین سال کے طویل انتظار اور محنت کے بعد جب وہ اپنے گاؤں کشتواڑ واپس آئی تو وہ بین الاقوامی تمغے لے کر جا رہی تھی۔ اس کے بعد دنیا نے اسے پہچان لیا اور اس کی پوری زندگی بدل گئی۔
ہار بہ مانیں اور اپنی مرضی کا کام کریں: شیتل دیوی کا پیغام ان لوگوں کے لیے بہت متاثر کن ہے جو مایوس ہو جاتے ہیں اور زندگی میں ہار مان لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ زندگی نے جو سب سے بڑا سبق سکھایا ہے وہ یہ ہے کہ کسی کو کبھی ہار نہیں ماننی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ زندگی میں جیت اور ہار ہمیشہ آتی ہے، اتار چڑھاؤ آتے ہیں لیکن ہمیں کوشش کرنا کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اگر انسان پوری ایمانداری اور لگن سے محنت کرتا رہے تو کامیابی ایک دن اس کے قدم ضرور چومے گی۔ آپ جو چاہتے ہیں کریں اور اس میں اپنا 100 فیصد دیں۔ بچپن میں وہ اکیلے پہاڑوں اور درختوں پر چڑھتی تھی اور اس وقت تک آرام نہیں کرتی تھی جب تک کہ وہ جو کچھ بھی کرنا چاہتی تھی اسے پورا نہ کر لیتی۔
دنیا میں ممتاز: بہت کم وقت میں شیتل دیوی نے وہ کارنامے سر انجام دیے ہیں جن تک پہنچنے میں کئی کھلاڑیوں کو برسوں لگتے ہیں۔ انہوں نے پیرس پیرا اولمپکس میں کانسی کا تمغہ جیت کر تاریخ رقم کی، ایشین پیرا گیمز میں دو سونے اور ایک چاندی کے تمغے جیتے، اور ورلڈ پیرا آرچری چیمپئن شپ میں سونے، چاندی اور کانسی کے تمغے جیت کر ہندوستان کا نام روشن کیا۔ 2025 میں انہیں ورلڈ آرچری فیڈریشن کی جانب سے پیرا آرچر آف دی ایئر کے ایوارڈ سے نوازا گیا۔ وہ ہندوستان کی عام قومی تیر اندازی ٹیم کے لیے منتخب ہونے والی پہلی ہندوستانی پیرا آرچر بھی بن گئیں۔
مثال بن گئی ہیں شیتل دیوی: آج شیتل دیوی صرف ایک کامیاب ایتھلیٹ ہی نہیں ہیں بلکہ جدوجہد، ہمت اور خود اعتمادی کی زندہ مثال ہیں۔ انہوں نے ثابت کیا کہ حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں، اگر قوت ارادی ہو تو کوئی بھی مقصد ناممکن نہیں ہوتا۔ ان کی کہانی ہر اس شخص کو نئی توانائی بخشتی ہے جو کبھی کبھی زندگی کے چیلنجوں کے سامنے بے اختیار محسوس کرتا ہے۔ شیتل دیوی کی کامیابی یہ پیغام دیتی ہے کہ انسان کی سب سے بڑی طاقت ان کے اعضاء میں نہیں، بلکہ ان کی ہمت، خود اعتمادی اور کبھی ہار نہ ماننے کے جذبے میں ہے۔
بین الاقوامی سطح پر ہندوستان کا سر فخر سے بلند کیا:
پیرس پیرا اولمپکس 2024: شیتل نے مکسڈ کمپاؤنڈ ایونٹ میں شاندار کارکردگی کے ساتھ کانسی کا تمغہ جیت کر تاریخ رقم کی۔
ایشین پیرا گیمز 2023: چین میں منعقد ہونے والے اس مقابلے میں شیتل دیوی نے اپنی درست تیر اندازی سے دو گولڈ اور ایک سلور میڈل جیت کر سنسنی پیدا کی۔
ورلڈ پیرا آرچری چیمپئن شپ 2025: اس عالمی پلیٹ فارم پر، شیتل نے انفرادی مقابلے میں سونے کے تمغے کے ساتھ چاندی اور کانسی کے تمغے جیت کر ہندوستان کا نام روشن کیا۔
پیرا آرچر آف دی ایئر 2025: شیتل کی تاریخی کامیابیوں کے اعتراف میں ورلڈ آرچری فیڈریشن نے انہیں اس باوقار اعزاز سے نوازا۔
ٹیم میں انتخاب: شیتل دیوی نے ایک اور منفرد ریکارڈ اپنے نام کیا، وہ ہندوستان کی جنرل (قابل جسم) قومی تیر اندازی ٹیم میں منتخب ہونے والی ملک کی پہلی پیرا آرچر بن گئیں، جو ان کی منفرد صلاحیت کو ظاہر کرتی ہے۔
ارجن ایوارڈ: کھیلوں میں ان کی شاندار شراکت کے لیے، حکومت ہند نے انھیں سال 2023 کے لیے باوقار 'ارجن ایوارڈ' سے نوازا، جو انھیں صدر دروپدی مرمو نے 9 جنوری 2024 کو پیش کیا تھا۔