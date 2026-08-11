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دہلی کیپیٹلز کا وکٹ کیپر بلے باز گرفتار، ریپ سمیت لگے کئی سنگین الزامات

21 جولائی کو کلکتہ ہائی کورٹ نے ابھیشیک پوریل کو فوری گرفتار کرنے کا حکم دیا تھا۔

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ابھیشیک پوریل (IANS)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : August 11, 2026 at 3:26 PM IST

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کولکتہ: انڈین پریمیئر لیگ (IPL) میں دہلی کیپیٹلز کے لیے کھیلنے والے وکٹ کیپر بلے باز ابھیشیک پوریل کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ ان پر ریپ، مجرمانہ دھمکی اور دیگر سنگین الزامات لگے ہیں، جو ایک میڈیکل اسٹوڈنٹ (طالبہ) کی طرف سے پولیس اسٹیشن میں درج کروائے گئے ہیں۔

متاثرہ نے جون میں پولیس میں شکایت درج کرائی تھی، جس میں ابھیشیک پر لڑکی سے شادی کا جھوٹا وعدہ کر کے اس کے ساتھ جسمانی تعلقات بنانے، مار پیٹ کرنے اور دھمکی دینے کا الزام لگا ہے۔

معاملے کی جانچ میں مزید چوکسی برتنے کی ہدایت

اس کے بعد جب یہ معاملہ کورٹ میں گیا تو 21 جولائی کو کلکتہ ہائی کورٹ نے دونوں فریقین کی بات سننے کے بعد پولیس کو اس معاملے میں ابھیشیک پوریل کو فوری گرفتار کرنے اور کرکٹر کے تمام الیکٹرانک ڈیوائسز (آلات) کو ضبط کرنے کا حکم دیا۔ جسٹس سوگت بھٹاچاریہ نے پولیس کو معاملے کی جانچ میں مزید چوکسی برتنے کی بھی ہدایت دی۔

قابلِ اعتراض تصاویر وائرل کرنے کی دھمکی

میڈیکل اسٹوڈنٹ نے ہگلی کے موگرا پولیس اسٹیشن میں کرکٹر ابھیشیک پوریل کے خلاف یہ شکایت درج کرائی تھی، جس میں شادی کا جھوٹا وعدہ کر کے زبردستی تعلقات بنانے اور قابلِ اعتراض تصاویر وائرل کرنے کی دھمکی دینے سمیت کئی سنگین الزامات لگائے گئے تھے۔

جسٹس سوگت بھٹاچاریہ کے آرڈر سے پتہ چلا ہے کہ کرکٹر کے خلاف 19 دفعات (Charges) لگائی گئی ہیں، جس میں کئی ناقابلِ ضمانت (Non Bailable) دفعات بھی شامل ہیں۔

تمام الزامات بے بنیاد اور جھوٹے

بتادیں کہ 23 سالہ ابھیشیک پوریل وکٹ کیپر اور بلے باز دونوں ہیں۔ وہ بنگال کی طرف سے 116 اور آئی پی ایل کی ٹیم دہلی کیپیٹلز کے لیے کل 35 میچ کھیل چکے ہیں۔ معلومات کے مطابق دہلی نے انہیں تقریباً 4 کروڑ روپے میں ریٹین کیا تھا۔ اس معاملے پر کرکٹر ابھیشیک پوریل نے تمام الزامات کو سرے سے مسترد کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تمام الزامات بے بنیاد اور جھوٹے ہیں۔

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