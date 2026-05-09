فن ایلن کی شاندار سنچری نے کولکتہ نائٹ رائیڈرز کو شاندار فتح دلائی

کولکتہ نائٹ رائیڈرز نے اسپنرز اور فن ایلن کی ناقابل شکست سنچری کی بدولت دہلی کیپٹلز پر آٹھ وکٹوں سے ایک جامع جیت درج کی۔

Published : May 9, 2026 at 9:46 AM IST

نئی دہلی: کولکتہ نائٹ رائیڈرز (کے کے آر، KKR) نے جمعہ 8 مئی کو نئی دہلی کے ارون جیٹلی اسٹیڈیم میں دہلی کیپٹلز (DC) کو آٹھ وکٹوں سے شکست دے دی۔ فن ایلن کی 47 گیندوں پر ناقابل شکست سنچری کی بدولت، کولکتہ نائٹ رائیڈرز (کے کے آر، KKR) نے 143 رنز کا ہدف 34 بال باقی رہتے ہوئے 8 وکٹوں پر حاصل کر لیا۔

اس جیت کے ساتھ ہی تین بار کی چمپیئن کے کے آر نے اس سیزن میں لگاتار چوتھی جیت درج کی اور اسے پوائنٹس ٹیبل میں 9 پوائنٹس کے ساتھ ساتویں مقام پر پہنچا دیا۔

کپتان رہانے کچھ خاص نہیں کر سکے

ایلن نے اپنی شاندار اننگز میں پانچ چوکے اور دس چھکے لگائے۔ انہوں نے کیمرون گرین کے ساتھ تیسری وکٹ کے لیے 116 رنز کی ناقابل شکست شراکت بھی کی، جنہوں نے 27 گیندوں پر ناقابل شکست 33 رنز بنائے۔ کپتان رہانے کچھ خاص نہیں کر سکے اور 13 رنز ہی بنا سکے۔ رگھوونشی 1 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔

اسپنرز نے کافی اچھی اور کفایتی بالنگ کی

کے کے آر کی جیت کی بنیاد ان کے اسپنرز نے رکھی۔ انوکول رائے، سنیل نارائن اور ورون چکرورتی نے مل کر 12 اوورز میں صرف 76 رنز دے کر تین وکٹیں حاصل کیں، جس سے ڈی سی کو 20 اوورز میں 8 وکٹ پر 142 تک محدود رکھا گیا۔ کولکتہ نائٹ رائیڈرز (کے کے آر، KKR) کے اسپنرز کے کھیل کو سست کرنے کا اثر اتنا گہرا تھا کہ 11ویں اور 16ویں اوور کے درمیان، DC صرف 20 رنز بنانے میں کامیاب ہوا اور اس نے دو وکٹیں گنوا دیں۔

میچ میں قابل ذکر کئی ریکارڈ بھی بنائے گئے

دہلی کی اننگز میں پتھم نسانکا 50، کے ایل راہل 23 اور آخر میں آشوتوش شرما 28 گیندوں پر 39 رنز ہی بنا سکے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی بلے باز کچھ خاص نہ کرسکا۔ اسپنرز کے علاوہ تیز گیند باز کارتک تیاگی نے اننگز کے آخری اوورز میں کولکتہ نائٹ رائیڈرز (کے کے آر، KKR) کے لیے شاندار گیند بازی کی، انہوں نے 25 رنز کے عوض 2 وکٹیں حاصل کیں۔ اس میچ میں کچھ قابل ذکر ریکارڈ بھی بنائے گئے۔

آئی پی ایل کی ایک اننگز میں کے کے آر کے بلے باز کے سب سے زیادہ چھکے

  1. 13 برینڈن میک کولم بمقابلہ آر سی بی بنگلور 2008
  2. 11 آندرے رسل بمقابلہ CSK چنئی 2018
  3. 10 فن ایلن بمقابلہ ڈی سی دہلی 2026

آئی پی ایل میں کے کے آر کے لیے سنچریاں

  1. 158*(73) برینڈن میک کولم بمقابلہ آر سی بی بنگلور 2008
  2. 104(51) وینکٹیش آئیر بمقابلہ ایم آئی وانکھیڑے 2023
  3. 109 (56) سنیل نارائن بمقابلہ آر آر کولکتہ 2024
  4. 100*(47) فن ایلن بمقابلہ ڈی سی دہلی 2026

2026 میں، فن ایلن ایک کیلنڈر سال میں تین ٹی ٹوئنٹی سنچریاں بنانے والے نیوزی لینڈ کے پہلے بلے باز بن گئے۔

  1. بی بی ایل میں پرتھ اسکارچرز کے لیے 101 (53)
  2. T20 ورلڈ کپ میں نیوزی لینڈ کے لیے 100*(33)
  3. IPL میں کے کے آر (KKR) کے لیے 100*(47)

