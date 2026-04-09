دہلی کیپٹل بمقابلہ گجرات ٹائٹنز: ڈیوڈ ملر کی ایک غلطی دہلی کو بھاری پڑ گئی، گجرات نے ایک رن سے جیتا میچ
210 رنز کے ہدف کا تعاقب کرتے ہوئے کے ایل راہل نے 52 گیندوں پر 92 رنز کی شاندار اننگز کھیلی جوکہ رائیگاں چلی گئی۔
Published : April 9, 2026 at 9:31 AM IST
انڈین پریمیئر لیگ 2026 کے سب سے دلچسپ میچ میں دہلی کو ایک رن سے شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ ارون جیٹلی اسٹیڈیم میں کھیلے گئے اس میچ میں دہلی کو جیتنے کے لیے آخری دو گیندوں پر دو رنز درکار تھے، لیکن 20ویں اوور کی پانچویں گیند پر ملر سنگل رن لینے سے انکار کرنا ٹیم پر بھاری پڑ گیا۔ کیوں کہ آخری گیند پر وہ دو رنز نہیں بنا سکے۔ انہوں نے پرسدھ کرشنا کے سلوور باؤنسر کو کو وہ مس کر گئے اور باقی کا کام وکٹ کے پیچھے سے جوس بٹلر نے کر دیا، جس سے وہ ایک رن بھی بنانے میں ناکام رہے اور دہلی 210 کے بڑے ہدف سے ایک رن پیچھے رہ گئی۔
کے ایل راہل کی شاندار اننگز رائیگاں چلی گئی
210 رنز کے بڑے ہدف کا تعاقب کرتے ہوئے دہلی نے شاندار بلے بازی کی۔ کے ایل راہل نے 52 گیندوں پر 92 رنز کی بڑی اننگز کھیلی، جب کہ پتھم نسنکا نے 24 گیندوں پر 41 رنز بنا کر ٹیم کو اچھی شروعات دی۔ اس کے بعد ڈیوڈ ملر نے 20 گیندوں پر 40 رنز بنا کر ٹیم کو 210 رنز کے ہدف کے قریب پہنچا دیا لیکن ایک غلطی کے باعث وہ ایک رن سے پیچھے رہ گئے۔
قابل ذکر بات یہ ہے کہ دو میچوں کے ہیرو رہنے والے سمیر رضوی اس میچ میں اپنا کھاتہ کھولنے میں ناکام رہے اور راشد خان کے ہاتھوں کلین بولڈ ہوگئے۔ دہلی کو آخری دو اوورز میں 35 رنز درکار تھے۔ سراج نے 19 ویں اوور میں 23 رنز لٹا دیے، جس سے دہلی کو آخری اوور میں 13 رنز کی ضرورت تھی۔ تاہم، پرسدھ نے اس اوور میں صرف 11 رنز دیے۔
گجرات کی شاندار بلے بازی
ٹاس ہار کر پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے گجرات نے کپتان شبمن گل (70)، بٹلر (52) اور سندر (55) کی کوششوں کی بدولت 20 اوورز میں چار وکٹوں کے نقصان پر 210 رنز بنانے میں کامیاب رہے۔
