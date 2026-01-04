مستفیض الرحمان تنازع کے بعد بنگلہ دیش کا بڑا اعلان، ٹی20 ورلڈ کپ کھیلنے بھارت آنے سے انکار

مستفیض الرحمان تنازع کے بعد بنگلہ دیش کا بڑا اعلان، ٹی20 ورلڈ کپ کھیلنے بھارت آنے سے انکار
2026 کے ٹی 20 ورلڈ کپ میں بنگلہ دیش کے گروپ میچ کولکتہ کے ایڈن گارڈن اور ممبئی کے وانکھیڑے اسٹیڈیم میں ہونے والے ہیں۔
حیدرآباد / ڈھاکہ: بنگلہ دیشی فاسٹ بولر مستفیض الرحمان کو آئی پی ایل 2026 سے باہر کیے جانے کے بعد بھارت اور بنگلہ دیش کے درمیان کشیدگی مزید بڑھ گئی ہے۔ اس معاملے پر تازہ پیش رفت میں بنگلہ دیش کے نوجوان اور کھیلوں کے امور کے نگران مشیر آصف نذرل نے اعلان کیا ہے کہ بنگلہ دیش کی قومی ٹیم ٹی20 ورلڈ کپ میں شرکت کے لیے بھارت نہیں جائے گی۔
آصف نذرل نے فیس بک پر جاری بیان میں کہا کہ بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ (بی سی بی) کی میٹنگ میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ انہوں نے لکھاکہ “بنگلہ دیش ٹی20 ورلڈ کپ کھیلنے کے لیے بھارت نہیں جائے گا۔ یہ فیصلہ بی سی بی نے آج کیا ہے۔ ہم اس فیصلے کا خیرمقدم کرتے ہیں، جو بھارتی کرکٹ بورڈ کی جارحانہ اور فرقہ وارانہ پالیسیوں کے تناظر میں لیا گیا ہے۔”
واضح رہے کہ گزشتہ ماہ آئی پی ایل 2026 کے منی آکشن میں کولکاتا نائٹ رائیڈرز (کے کے آر) نے مستفیض الرحمان کو 9.20 کروڑ روپے میں خریدا تھا، جس کے بعد وہ تاریخ کے سب سے مہنگے بنگلہ دیشی کھلاڑی بن گئے تھے۔ تاہم بعد میں بی سی سی آئی کی ہدایت پر کے کے آر نے انہیں اپنی ٹیم سے ریلیز کر دیا۔
اس سے قبل آصف نذرل نے بھارت میں بنگلہ دیشی کھلاڑیوں کی سیکیورٹی پر تشویش ظاہر کرتے ہوئے ورلڈ کپ کے میچز کے مقام کی تبدیلی کا مطالبہ کیا تھا۔ انہوں نے بی سی بی کو ہدایت دی تھی کہ آئی سی سی کو تحریری وضاحت بھیجی جائے اور بنگلہ دیش کے ورلڈ کپ میچز سری لنکا منتقل کرنے کی درخواست کی جائے۔
ٹی20 ورلڈ کپ میں بنگلہ دیش کو گروپ سی میں رکھا گیا ہے، جہاں ان کا مقابلہ انگلینڈ، ویسٹ انڈیز، نیپال اور اٹلی سے ہونا ہے۔ بنگلہ دیش کے تین میچ کولکاتا کے ایڈن گارڈن اور ایک میچ ممبئی کے وانکھیڑے اسٹیڈیم میں شیڈول تھا۔
اس کے علاوہ آصف نذرل نے بنگلہ دیش میں آئی پی ایل میچز کی نشریات روکنے کی بھی سفارش کی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بنگلہ دیش، اس کے کرکٹرز یا قومی وقار کی کسی بھی قسم کی توہین برداشت نہیں کی جائے گی۔