آسٹریلوی لیجنڈ ڈیوڈ وارنر گرفتار، ضمانت منظور، اگلی سماعت سات مئی کو ہوگی، جانیے کیا ہے پوری کہانی؟

پی ایس ایل 2026 سے وقفہ لے کر وطن واپس آنے والے ڈیوڈ وارنر کو سڈنی میں گرفتار کر لیا گیا۔

david warner arrested in sydney on charges of drunk driving granted bail Urdu News
ڈیوڈ وارنر (IANS)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : April 7, 2026 at 5:18 PM IST

سڈنی، آسٹریلیا: سابق آسٹریلوی اوپنر ڈیوڈ وارنر کو اتوار (5 اپریل) کو سڈنی میں زیر اثر گاڑی چلانے کے الزام میں گرفتار کیا گیا۔ وارنر اس وقت پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) کے 11ویں سیزن میں کراچی کنگز کی کپتانی کر رہے ہیں۔ وہ کچھ دن کے وقفے کے لیے گھر واپس آئے تھے۔

مقامی میڈیا رپورٹس کے مطابق نیو ساؤتھ ویلز پولیس نے تصدیق کی ہے کہ وارنر کو 5 اپریل کی رات تقریباً 11 بج کر 20 منٹ پر سانس کے بے ترتیب ٹیسٹ کے لیے روکا گیا تھا۔ رپورٹ کے مطابق وارنر کا ٹیسٹ مثبت آیا، جس کے بعد انہیں مزید تفتیش کے لیے تھانے لے جایا گیا۔

وارنر کو عدالتی نوٹس جاری کر دیا گیا

رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ وارنر کی الکحل کی مقدار 0.104 پائی گئی اور انہیں عدالتی نوٹس جاری کر دیا گیا ہے۔ نیو ساؤتھ ویلز پولیس فورس کے ترجمان نے کہا، "وارنر کو جمعرات 7 مئی کو مقامی عدالت میں پیش ہونے کے لیے نوٹس جاری کیا گیا ہے۔ تحقیقات جاری ہیں، لیکن انہیں عدالت کی تاریخ تک ضمانت پر رہا کر دیا گیا ہے۔"

وارنر پہلے ہی واضح کر چکے ہیں

یہ فیصلہ اس وقت آیا جب وہ سڈنی کرکٹ گراؤنڈ (SCG) میں پاکستان کے خلاف اپنے آخری ٹیسٹ میچ کی تیاری کر رہے تھے۔ واضح رہے کہ وارنر پہلے ہی واضح کر چکے ہیں کہ وہ 2024 کے بعد ون ڈے کرکٹ کو آگے نہیں بڑھائیں گے صرف ٹی ٹوئنٹی پر ہی دھیان لگائیں گے۔

یہ بھی پڑھیں:

بغیر ہاتھوں کے پیدا ہونے والی ایتھلیٹ، آج دنیا کے لیے قائم کر رہی نئے معیار، جانیے بھارت کی بیٹی شیتل کی کہانی

ویبھو سوریاونشی آج اپنے مشکل ترین امتحان کا سامنا کریں گے، بمراہ اور بولٹ کا پہلی بار ایک ساتھ ہوگا سامنا

میچ کے بہانے پرپوزل: وانکھیڈے اسٹیڈیم میں منگنی کے پرپوزل کے دوران انگوٹھی ہوئی گم، ویڈیو وائرل

اننیا برلا سے لے کر نیتا امبانی تک، آئی پی ایل کی طاقتور خواتین نے ان ٹیموں کی ذمہ داری سنبھالی

سمیر اور اسٹبس نے میچ کا رخ موڑ دیا، دہلی نے لکھنؤ کو چھ وکٹوں سے دی شکست

شریس ائیر پر لگاتار دوسری بار جرمانہ، کیا انہیں پابندی کا بھی کرنا پڑے گا سامنا؟

ٹی ٹوئنٹی میں سب سے زیادہ ففٹی، بابر اعظم نے کوہلی کا ریکارڈ توڑ دیا

