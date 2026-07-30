سی ڈبلیو جی 2026: بھارت کے دلیپ گاویت نے گولڈ اور شری شنکر نے سلور میڈل جیت لیا
کامن ویلتھ گیمز 2026 میں بھارتی مکے بازوں کی کارکردگی بھی شاندار رہی۔ اب تک بھارت 15 میڈلز جیت چکا ہے۔
Published : July 30, 2026 at 8:45 AM IST
گلاسگو (اسکاٹ لینڈ): کامن ویلتھ گیمز 2026 میں بھارت کے لیے بدھ کا دن انتہائی خاص رہا۔ ملک کے لانگ جمپر مرلی شری شنکر نے 8.09 میٹر کی چھلانگ لگا کر سلور میڈل پر قبضہ کیا۔ دوسری طرف، پیرا ایتھلیٹکس میں بھی بھارت نے تاریخ رقم کی۔ دلیپ مہادو گاویت نے مردوں کی 100 میٹر ٹی 47 ریس میں نیا ریکارڈ بنا کر گولڈ میڈل جیتا، جب کہ محمد باسل مورسنگناکاتی نے سلور میڈل حاصل کیا۔ گاویت نے 10.71 سیکنڈ کا وقت نکالا اور پچھلے گیمز کا ریکارڈ توڑ دیا۔
#WATCH | Glasgow, Scotland, On winning gold medal at 2026 Commonwealth Games, Para-athlete Dilip Mahadu Gavit says, "The start was a bit slow. Later, I picked up speed. I’ll do even better next time... I had to run the 100-meter dash. Usually, I run the 400 meters; that’s my main… https://t.co/MtDbqZLkQn pic.twitter.com/LHf3lnuUv3— ANI (@ANI) July 29, 2026
باسل نے سیزن کا اپنا بہترین 10.83 سیکنڈ کا وقت نکال کر یہ یقینی بنایا کہ بھارت نے اس مقابلے کی تیز ترین ریسوں میں سے ایک میں گولڈ اور سلور دونوں میڈل جیتے۔ کامن ویلتھ گیمز 2026 میں یہ بھارت کا تیسرا گولڈ میڈل ہے، جہاں گاویت سے پہلے ویٹ لفٹر میرابائی چانو اور خواتین کے شاٹ پٹ ایف 57 میں شرمیلا گولڈ میڈل جیت چکی ہیں۔ انگلینڈ کے کیون سینٹوس نے 10.85 سیکنڈ میں برانز میڈل جیتا، انہوں نے آسٹریلیا کے جیڈن پیج کو معمولی فرق سے پیچھے چھوڑا جو 10.97 سیکنڈ کے ساتھ چوتھے نمبر پر رہے۔
اس شاندار نتیجے نے پیرا ایتھلیٹکس میں بھارت کے بڑھتے ہوئے دبدبے کو ظاہر کیا، جس میں دو بھارتی اسپرنٹرز نے گلاسگو ٹریک پر شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ گاویت کے گیمز ریکارڈ نے ان کی بہترین فارم کو ظاہر کیا، جب کہ بیسل کے سلور میڈل نے بھارت کے کھاتے میں ایک اور بڑا میڈل جوڑ دیا۔ اس تاریخی کامیابی سے بھارت کے مزید میڈل جیتنے کی تعداد میں بڑے اضافے کی امید ہے اور کامن ویلتھ گیمز 2026 میں پیرا ایتھلیٹکس میں ملک کے ابھرنے کو مزید مضبوطی ملے گی۔
#WATCH | Glasgow, Scotland: Para athlete Dilip Gavit Mahadu's coach, Vaijnath Kale, says, " ...we certainly had high hopes... we were aiming for a record, but unfortunately, the start wasn't quite right due to the weather conditions here... however, sticking to the plan and… https://t.co/MtDbqZLkQn pic.twitter.com/WtyIZevnWY— ANI (@ANI) July 29, 2026
مردوں کی 100 میٹر ٹی 47 ریس میں پہلی اور دوسری پوزیشن پر شاندار جیت نے بھارت کے میڈلز کی مجموعی تعداد 15 کر دی ہے۔ اب تک 3 گولڈ، 9 سلور اور 3 برانز میڈل مل چکے ہیں۔ مہاراشٹر کے ناسک کے پاس تورن ڈونگری کے چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہونے والے دلیپ گاویت ایک عام کسان خاندان میں پلے بڑھے۔ ان کی زندگی میں ایک بڑا موڑ تب آیا جب پانچ چھ سال کی عمر میں وہ ایک درخت سے گر گئے، جس سے ان کے دائیں ہاتھ میں شدید چوٹ آئی۔ وقت پر طبی علاج نہ ملنے کی وجہ سے چوٹ ایک خطرناک انفیکشن میں بدل گئی، جس کی وجہ سے کہنی کے نیچے سے ان کا ہاتھ کاٹنا پڑا۔ اتنی بڑی محرومی کے باوجود، گاویت نے اپنی معذوری کو اپنے عزائم میں حائل نہیں ہونے دیا، اور پیرا ایتھلیٹکس میں کریئر بنا کر دوڑنے کے اپنے جنون کو پورا کیا۔
اپنے گاؤں کی دھول بھری سڑکوں پر پریکٹس کرتے ہوئے، ان کی صلاحیتوں کو بعد میں کوچ ویجناتھ کالے نے پہچانا، جنہوں نے پروفیشنل پیرا ایتھلیٹکس میں ان کی رہنمائی کی۔ انہوں نے اس سے پہلے سال 2022 کے ایشین پیرا گیمز میں مردوں کے 400 میٹر ٹی 47 ایونٹ میں گولڈ میڈل جیتا تھا، جس سے ان گیمز میں بھارت کا تاریخی 100واں میڈل پکا ہوا تھا۔ انہوں نے سال 2024 کے پیرس پیرالمپکس میں مردوں کے 400 میٹر ٹی 47 ایونٹ کے فائنل میں پہنچ کر ملک کا سر فخر سے بلند کیا تھا۔
#WATCH | Glasgow, Scotland: On winning silver medal at 2026 Commonwealth Games, Indian track and field athlete Murali Sreeshankar says, " we always aim for a gold medal performance. i am happy with the silver but not satisfied because this was not the jump i was expecting. i… https://t.co/ftQHNjfhsX pic.twitter.com/1lZZTyeUTZ— ANI (@ANI) July 29, 2026
اگر بھارتی مکے بازوں (باکسرز) کی بات کریں تو یہاں بھی بھارت نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ ملک کے باکسرز نے اپنی پچھلی کارکردگی کو پیچھے چھوڑتے ہوئے تقریباً 10 میڈلز پکے کر لیے ہیں۔ 27 سالہ مرلی شری شنکر نے گلاسگو میں منعقد ہو رہے کامن ویلتھ گیمز 2026 میں تاریخ رقم کر دی۔ وہ لانگ جمپ مقابلے میں لگاتار دو میڈل جیتنے والے پہلے بھارتی کھلاڑی بن گئے ہیں۔ اس سے پہلے مرلی شری شنکر نے سال 2022 میں برمنگھم میں ہونے والے اسی مقابلے میں بھی سلور میڈل جیتا تھا۔ جمائکا کے تاجے گیل نے اس مقابلے میں گولڈ میڈل جیتا ہے، جب کہ میزبان ملک کے اسٹیفن میکنزی نے برانز میڈل حاصل کیا۔
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