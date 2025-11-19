کرسٹیانو رونالڈو کا وائٹ ہاؤس میں جلوہ، ٹرمپ۔محمد بن سلمان کے ڈنر میں سعودی فٹ بال کی گونج
ٹرمپ اور ایم بی ایس کی ڈنر پارٹی میں کرسٹیانو رونالڈو بھی موجود تھے،ٹرمپ نے کہا میرا چھوٹا بیٹا اب مجھے زیادہ عزت دے گا۔
Published : November 19, 2025 at 1:54 PM IST
نئی دہلی: منگل 18 نومبر کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے لیے وائٹ ہاؤس میں عشائیہ کا اہتمام کیا۔ پرتگالی سپر اسٹار اور سعودی پرو لیگ کے سب سے بڑے چہرے کرسٹیانو رونالڈو نے بھی شرکت کی۔
ٹرمپ اور ولی عہد نے دونوں ممالک کے حکام سے خطاب کیا۔ رونالڈو کے علاوہ ایپل کے سی ای او ٹم کک اور ٹیسلا کے بانی ایلون مسک جیسے نامور بزنس مین بھی اس تقریب میں موجود تھے۔
ٹرمپ نے رونالڈو کی تعریف کی
تقریب کے دوران ٹرمپ نے 40 سالہ رونالڈو کو کھیل میں ان کے تعاون کی تعریف کی۔ انہوں نے عشائیہ میں شرکت پر رونالڈو کا شکریہ بھی ادا کیا اور بتایا کہ ان کا سب سے چھوٹا بیٹا بیرن رونالڈو کا بہت بڑا مداح ہے۔ ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ ڈنر کی وجہ سے بیرن آپ سے مل پایا۔ "مجھے لگتا ہے کہ اب وہ اپنے والد کی اور زیادہ عزت کرے گا، صرف اس لیے کہ میں نے ان کا تعارف آپ سے کروایا تھا۔"
رونالڈو کا سعودی عرب سے رابطہ
2022 کے آخر تک سعودی کلب النصر میں شامل ہونے کے بعد سے رونالڈو سعودی عرب پرو لیگ کے سب سے بڑا چہرہ رہے ہیں جن کے معاہدے پر سالانہ تقریباً 200 ملین ڈالر خرچ ہوتے ہیں۔ انہوں نے اس سال جون میں کلب کے ساتھ دو سال کی توسیع پر بھی دستخط کیے تھے۔ اس کلب کی اکثریت سعودی خودمختار دولت فنڈ کی ملکیت ہے جس کی سربراہی ولی عہد شہزادہ کرتے ہیں۔
سعودی عرب 2034 فیفا ورلڈ کپ کی میزبانی کرے گا، اور رونالڈو نے اس کوشش میں کلیدی کردار ادا کیا۔ انہوں نے سعودی عرب کی بولی کی حمایت کرتے ہوئے کہا، "میں جو کچھ دیکھ رہا ہوں، اس کے بعد مجھے اور بھی زیادہ یقین ہے کہ 2034 اب تک کا بہترین ورلڈ کپ ہوگا۔" رونالڈو چھٹی مرتبہ فیفا ورلڈ کپ میں اپنے ملک پرتگال کی نمائندگی کریں گے۔
سعودی ولی عہد کا دورہ امریکہ
یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ سعودی ولی عہد امریکہ کا دورہ کر رہے ہیں، یہ سات سالوں میں وائٹ ہاؤس کا پہلا دورہ ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان سفارتی کشیدگی 2018 میں واشنگٹن پوسٹ کے صحافی جمال خاشقجی کے قتل کے بعد شروع ہوئی تھی، امریکہ نے الزام لگایا تھا کہ اس قتل کے پیچھے سعودی عرب ہے۔ جب ٹرمپ سے جمال خاشقجی کے قتل کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ اس واقعے میں ولی عہد کا کوئی کردار نہیں تھا۔ شہزادہ محمد نے اس قتل کو سعودی عرب کے لیے المناک قرار دیا۔