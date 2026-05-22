کرسٹیانو رونالڈو نے اپنا پہلا سعودی ٹائٹل جیت لیا، النصر نے سعودی پرو لیگ ٹرافی اپنے نام کی
کرسٹیانو رونالڈو نے دماک کے خلاف النصر کی 4-1 سے جیت میں دو گول کیے، جس سے انہیں ٹائٹل جیتنے میں مدد ملی۔
Published : May 22, 2026 at 4:40 PM IST
حیدرآباد: کرسٹیانو رونالڈو بظاہر جذباتی تھے جب النصر نے سیزن کے آخری دن دماک پر 4-1 کی زبردست جیت کے ساتھ سعودی پرو لیگ ٹائٹل جیت لیا۔ کلب نے 2019 کے بعد اپنا پہلا لیگ ٹائٹل جیتا، اور سعودی عرب میں رونالڈو کے دور میں اپنا پہلا بڑا ٹائٹل اپنے نام کیا۔
اس جیت کے ساتھ النصر نے 86 پوائنٹس کے ساتھ سیزن کا اختتام کیا جو کہ پوائنٹس ٹیبل میں دوسرے نمبر پر رہنے والے الہلال سے صرف دو آگے ہیں۔ الہلال نے اپنا آخری لیگ میچ الفیحہ کے خلاف 1-0 سے جیتا اور 84 پوائنٹس کے ساتھ سیزن کا اختتام کیا۔
رونالڈو چیمپئن شپ میں دو گول کر کے شو کے سٹار رہے۔ ساڈیو مانے اور کنگسلے کومان نے بھی کوچ جارج جیسس کی قیادت میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک ایک گول کا اضافہ کیا۔
النصر کی جیت کیسے ہوئی؟
النصر نے 34 ویں منٹ میں اسکور بورڈ پر اپنا نام اس وقت ڈالا جب مانے نے جواؤ فیلکس کے کارنر پر گول کیپر کے پاس سے گیند کو ہیڈ کیا۔ انہوں نے کومان کے ایک گول کی بدولت اپنی برتری کو بڑھایا۔ کومان نے دفاع کو آگے بڑھایا اور اپنے بائیں پاؤں سے گیند کو نچلے کونے میں پہنچانے میں کامیاب رہے۔
ڈیماک کے پاس واپسی کا موقع تھا جب انہیں 58ویں منٹ میں پنالٹی ملی جسے مورلی سیلا نے گول میں بدل دیا۔تاہم، النصر نے واپسی کی کسی بھی امید پر پانی پھیر دیا جب رونالڈو نے 63ویں اور 81ویں منٹ میں دو گول کئے۔
🇸🇦 Ronaldo in tears after winning his first Saudi Pro League title with Al Nassr, three full seasons after joining.— Mario Nawfal (@MarioNawfal) May 21, 2026
He's now won league titles in Portugal, England, Spain, Italy, and Saudi Arabia.
رونالڈو جذباتی ہو گئے
جب میچ کے اختتام پر رونالڈو کو متبادل کے طور پر پیش کیا گیا تو انہیں کھڑے ہو کر داد دی گئی۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آگئے۔ ان کی منگیتر، جارجینا روڈریگس نے بھی کھڑے ہو کر ان کی حوصلہ افزائی کی۔
میچ کے بعد رونالڈو کے ساتھی جواؤ فیلکس نے کہا کہ رونالڈو پچھلے کچھ سالوں سے اپنا پہلا ٹائٹل جیتنے کی کوشش کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ کرس گزشتہ کچھ سالوں سے یہاں اپنا پہلا ٹائٹل جیتنے کی کوشش کر رہے تھے۔ خاص طور پر لیگ کیونکہ وہ عرب میں زیادہ کھیلتے ہیں اور میں یہ جانتا ہوں کیونکہ میں ہر روز ان کے ساتھ رہتا ہوں۔