کرسٹیانو رونالڈو کا وضاحتی بیان: ہیڈ کوچ جارج جیسس نے وعدہ خلافی کی، قومی ٹیم کا کیمپ چھوڑنے پر شائقین سے معذرت
رونالڈو نے میچ کے دوسرے ہاف میں وارم اپ بھی کیا، لیکن آخر کار انہیں میدان میں نہیں اتارا گیا۔
Published : October 7, 2026 at 2:47 PM IST
حیدرآباد: پرتگال کے نامور فٹبال اسٹار کرسٹیانو رونالڈو نے قومی ٹیم کے تربیتی کیمپ سے روانگی اور اپنے گرد پیدا ہونے والے تنازعات پر پہلی بار تفصیلی مؤقف اختیار کیا ہے۔ رونالڈو نے ایک مفصل بیان جاری کرتے ہوئے ان حالات کی وضاحت کی ہے جن کے تحت وہ کیمپ چھوڑنے پر مجبور ہوئے، اور ساتھ ہی ہیڈ کوچ کے ساتھ اپنے تعلقات میں پیدا ہونے والی تلخی کے اسباب بھی بیان کیے۔ رونالڈو نے کہا کہ اس تنازع کی بنیاد ہیڈ کوچ جارج جیسس کے ساتھ قومی ٹیم میں ان کے کھیلنے سے متعلق طے پانے والا منصوبہ تھا، جس سے بعد میں کوچ نے انحراف کیا۔ اسٹار کھلاڑی کا کہنا تھا کہ کوچ کی جانب سے بارہا وعدہ خلافی کے بعد یہ معاملہ باہمی اعتماد کے فقدان میں بدل گیا۔
دوسری جانب، رونالڈو نے کیمپ چھوڑنے اور ناروے کے خلاف میچ کے اختتام پر شائقین کو خوش آمدید نہ کہنے پر باقاعدہ معذرت بھی طلب کی۔ البتہ انہوں نے واضح کیا کہ وہ ہیڈ کوچ کے تکنیکی فیصلوں میں کبھی دخل اندازی نہیں کرتے اور ہمیشہ قومی ٹیم کے انتظامی فیصلوں کے پابند رہے ہیں۔ مسائل کا آغاز ورلڈ کپ 2026 کے بعد ہوا۔ پرتگالی فٹبال فیڈریشن کے صدر نے رونالڈو سے قومی ٹیم سے ریٹائرمنٹ کے فیصلے پر نظرثانی کی درخواست کی اور آگاہ کیا کہ فیڈریشن انہیں ٹیم کا حصہ رکھنا چاہتی ہے۔ اس کے بعد نئے کوچ کے تقرر کے لیے رونالڈو سے رائے طلب کی گئی، جس پر انہوں نے جارج جیسس کے نام کی حمایت کی۔
بعد ازاں دونوں کے مابین ملاقات ہوئی جس میں رونالڈو کی فٹنس کو مدنظر رکھ کر ان کے کھیلنے کے وقت کو منظم کرنے کا لائحہ عمل طے پایا۔ تاہم، بعد میں جب کوچ نے تجویز دی کہ وہ ناروے اور ڈنمارک کے میچز کے لیے ٹیم کے ساتھ سفر کرنے کے بجائے پرتگال ہی میں رک جائیں، تو رونالڈو نے اس تجویز کو مسترد کر دیا کیونکہ ان کے نزدیک بطور کپتان اس اقدام سے منفی تاثر پیدا ہو سکتا تھا۔ ناروے کے دورے کے دوران حالات اس وقت کشیدہ ہوئے جب پہلے سے طے شدہ منصوبے کے برعکس—جس کے تحت رونالڈو کو میچ نہیں کھیلنا تھا، کوچ نے میچ سے عین قبل ان سے 30 منٹ کے لیے میدان میں اترنے کی درخواست کی، جس پر رونالڈو رضا مند ہو گئے۔
رونالڈو نے میچ کے دوسرے ہاف میں وارم اپ بھی کیا، لیکن آخر کار انہیں میدان میں نہیں اتارا گیا۔ یہ واقعہ ایک فیصلہ کن موڑ ثابت ہوا۔ رونالڈو نے کوچ پر الزام لگایا کہ انہوں نے اپنی بات کی پاسداری نہیں کی جس سے باہمی اعتماد یکسر ختم ہو گیا۔ اسٹار فارورڈ نے اعتراف کیا کہ میچ کے بعد شائقین سے ملے بغیر واپس لوٹنا ان کی غلطی تھی، اور انہوں نے ان تمام مداحوں سے معذرت کی جو ان کی خاطر طویل سفر طے کر کے آئے تھے۔
اس تنازع کے حل کے لیے رونالڈو اور ہیڈ کوچ نے النصر کے اسپورٹنگ ڈائریکٹر سیماؤ کوتینیو کی موجودگی میں ایک نجی ملاقات کی۔ اس نشست میں کوچ نے اس بات پر اتفاق کیا کہ وہ آئندہ پریس کانفرنس میں اعلانیہ تسلیم کریں گے کہ رونالڈو نے کبھی زبردستی کھیلنے کا اصرار نہیں کیا تھا اور وارم اپ کروانے کے باوجود انہیں میدان میں نہ اتارنا دراصل خود کوچ کی غلطی تھی۔ تاہم، جب ہیڈ کوچ پریس کانفرنس میں آئے تو وہ نجی ملاقات میں طے پانے والی باتوں سے پھر گئے۔
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رونالڈو نے واضح کیا کہ کپتان ہونے کی بنیاد پر وہ اپنے لیے کسی خصوصی رعایت کے خواہاں نہیں ہیں اور وہ فیڈریشن کی جانب سے دی جانے والی کسی بھی سزا کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تاہم، انہوں نے زور دے کر کہا کہ یہ تنازعات پرتگال کی نمائندگی کے حوالے سے ان کے عزم کو متزلزل نہیں کر سکتے۔ انہوں نے شائقین کو یقین دلایا کہ وہ اپنے مداحوں سے باوقار انداز میں رخصتی کے لیے ایک الوداعی میچ ضرور کھیلیں گے۔ رونالڈو نے کہا کہ فی الوقت ان کی پوری توجہ اپنی بہترین فٹنس اور کھیل پر مرکوز ہے۔ وہ مکمل فٹنس کی بحالی، اپنے کلب کی نمائندگی اور معطلی کی مدت پوری کرنے کے بعد دوبارہ پرتگال کی قومی ٹیم کے لیے دستیاب ہوں گے۔