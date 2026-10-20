رونالڈو پر لگی پابندی اور جرمانہ، سزا کی رقم سن کر ہو جائیں گے حیران
پرتگالی فٹبال فیڈریشن نے کرسٹیانو رونالڈو پر ٹیم کا کیمپ چھوڑ کر جانے پر بڑا ایکشن لیا ہے۔
Published : October 20, 2026 at 1:55 PM IST
لزبن: پرتگال کے اسٹار کھلاڑی کرسٹیانو رونالڈو پر ان کے اپنے ہی ملک کی فٹبال فیڈریشن نے بڑا ایکشن لیا ہے۔ ان پر یہ کارروائی نیشنز لیگ کے دوران کوچ سے تنازعہ کے بعد ٹیم کا کیمپ چھوڑ کر چلے جانے کی وجہ سے کی گئی ہے۔ لیکن ان کو جو سزا دی گئی ہے اسے جان کر آپ حیران رہ جائیں گے، کیونکہ اس پابندی کی وجہ سے ان کا ایک بھی میچ نہیں چھوٹے گا اور جرمانے کی رقم اتنی کم رکھی گئی ہے جسے وہ سیکنڈوں میں کما لیتے ہیں۔
پرتگالی فٹبال فیڈریشن (PFF) نے رونالڈو کو قومی ٹیم کے کیمپ سے اچانک چلے جانے پر 30 دن کی پابندی اور 255 یورو کا جرمانہ عائد کیا ہے، جو کہ (بھارتی کرنسی میں) صرف 27,141 روپے بنتا ہے۔ رونالڈو کی یہ معطلی پچھلی تاریخ یعنی 30 ستمبر سے 30 اکتوبر تک نافذ رہے گی۔
جان بوجھ کر ڈسپلن کی خلاف ورزی کرنے کا قصوروار
اس دوران پرتگال کی ٹیم کا ایک بھی میچ شیڈول نہیں ہے، جس کی وجہ سے ان کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ پرتگال اپنا اگلا نیشنز لیگ میچ 14 نومبر کو ڈنمارک کے خلاف اور اس کے تین دن بعد ویلز کے خلاف کھیلے گا اور رونالڈو ان دونوں میچوں کے لیے دستیاب رہیں گے۔ پی ایف ایف (PFF) کی ڈسپلنری کونسل کے ایک بیان میں کہا گیا ہے: 'کونسل نے رونالڈو کو جان بوجھ کر ڈسپلن کی خلاف ورزی کرنے کا قصوروار پایا ہے۔ نتیجے کے طور پر، ان پر 30 دنوں کی معطلی اور 2.5 یونٹس کا اضافی جرمانہ لگایا گیا ہے، جو کہ 255 یورو (دو سو پچپن یورو) کے برابر ہے۔'
تنازعہ کیا تھا؟
کوچ اور رونالڈو کے درمیان تنازعہ ستمبر کے آخر میں پرتگال کے نیشنز لیگ میچ کے دوران شروع ہوا۔ جب 28 ستمبر کو ناروے کے خلاف دوسرے میچ کے لیے رونالڈو کو ٹیم میں شامل تو کیا گیا، لیکن نئے کوچ جارج جیسس نے انہیں پورے میچ میں بینچ پر ہی بٹھائے رکھا۔ اس بات پر رونالڈو ناراض ہو گئے اور ٹیم کا کیمپ چھوڑ کر چلے گئے۔ رونالڈو نے کوچ پر الزام لگایا کہ انہوں نے کھیلنے کا وقت دینے کا اپنا وعدہ توڑا ہے۔ حالانکہ اسٹار کھلاڑی نے بعد میں اپنے ساتھی کھلاڑیوں سے معافی مانگ لی تھی۔
رونالڈو کا انٹرنیشنل فٹبال کیریئر
واضح رہے کہ رونالڈو نے اپنے ملک پرتگال کے لیے اب تک 234 میچز کھیلے ہیں، جس میں ان کے نام 146 گول ہیں۔ انہوں نے 20 اگست 2003 کو اپنے انٹرنیشنل کیریئر کا آغاز کیا تھا اور تب سے وہ اپنے ملک کا نام روشن کر رہے ہیں، کیونکہ کھیلوں کی دنیا میں پرتگال کو زیادہ تر رونالڈو ہی کی وجہ سے جانا جاتا ہے۔