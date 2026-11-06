"میں نے پرتگال کے لیے سب کچھ دیا..." کرسٹیانو رونالڈو نے بین الاقوامی فٹ بال کو الوداع کہہ دیا
کرسٹیانو رونالڈو نے 5 نومبر کو بین الاقوامی فٹ بال سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا۔
Published : November 6, 2026 at 2:02 PM IST
حیدرآباد: پرتگالی اسٹار کرسٹیانو رونالڈو نے بین الاقوامی فٹبال سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کرتے ہوئے پرتگال کے لیے اپنے 23 سالہ شاندار کیریئر کے خاتمے کا اعلان کر دیا۔ انہوں نے یہ اہم فیصلہ اپنے ملک کی فٹبال فیڈریشن کی جانب سے نیشنز لیگ کے دوران کوچ کے ساتھ جھگڑے کے بعد ٹیم کے کیمپ سے باہر جانے پر جرمانہ عائد کرنے کے بعد کیا۔ رونالڈو پر 30 دن کی پابندی اور 255 یورو (27,141 روپے) کا جرمانہ عائد کیا گیا۔
اس جرمانے نے انہیں 30 ستمبر سے 30 اکتوبر تک اپنے ملک کے لیے کھیلنے سے روک دیا، لیکن اب وہ دوبارہ کبھی اپنے ملک کے لیے نہیں کھیل سکیں گے، کیونکہ انھوں نے بین الاقوامی فٹبال سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا ہے۔ 41 سالہ فارورڈ نے سوشل میڈیا پر ایک جذباتی ویڈیو میں اپنے فیصلے کی تصدیق کی۔
Portugal estará sempre em mim https://t.co/dnFj51rxmh— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) November 5, 2026
رونالڈو نے کیا کہا؟
اپنے ریٹائرمنٹ پیغام میں رونالڈو نے پرتگال کی نمائندگی کو اپنے کیریئر کا سب سے بڑا اعزاز قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ اب وقت آگیا ہے کہ ان کی مشہور 'نمبر' پر گزر جائے۔ اگلی نسل کے لیے 7 'جرسی۔ انسٹاگرام پر پوسٹ کی گئی ایک ویڈیو میں، انہوں نے کہا، "پرتگال کے لوگو، اب وقت آگیا ہے کہ قومی ٹیم کی نمبر 7 جرسی آپ سب کے حوالے کی جائے، میں نے کبھی محسوس نہیں کیا کہ یہ میری ہے، لیکن 23 سالوں سے مجھے اسے پہننے، اس کا احترام کرنے، اور اسے اپنے ساتھ لے جانے کا اعزاز اور ذمہ داری تھی کہ میں اسے دنیا بھر کے اسٹیڈیموں کے حوالے کر رہا ہوں۔"
اپنے سفر کی عکاسی کرتے ہوئے رونالڈو نے اعتراف کیا کہ ان کے کیریئر میں کئی یادگار فتوحات کے ساتھ ساتھ کچھ مشکل لمحات بھی ہیں۔ لیکن انہوں نے زور دے کر کہا کہ قومی ٹیم کے لیے ان کی لگن میں کبھی کمی نہیں آئی۔ انہوں نے آخر میں کہا، "آج میں نے قومی ٹیم کے ساتھ میدان میں اپنے سفر کا اختتام کیا۔ میں اپنے سر کو اونچا رکھتے ہوئے، جو راستہ اختیار کیا اس پر فخر کرتا ہوں، اور پرتگال کے لیے سب کچھ دینے کے اطمینان کے ساتھ نکلتا ہوں۔ لیکن میں ہمیشہ آپ میں سے ایک رہوں گا۔ آج مجھے احساس ہے کہ میری سب سے بڑی فتح دنیا کے بہترین ملک کی نمائندگی کرنے کا موقع مل رہی تھی۔" ان 23 سالوں میں آپ کا شکریہ، آپ کا شکریہ
😁 https://t.co/CXlY0rlZBN— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) November 3, 2026
فیفا ورلڈ کپ 2026 کے بعد یہ دوسری بڑی ریٹائرمنٹ ہے، اس سے قبل ارجنٹائن کے اسٹار کھلاڑی لیونل میسی نے انٹرنیشنل فٹبال کو الوداع کہا تھا اور اب رونالڈو نے ریٹائرمنٹ لے کر اپنے مداحوں کو بڑا دھچکا پہنچایا ہے۔
'بیلن ڈی آر آف آل ٹائم' ایوارڈ جیتا
حال ہی میں، رونالڈو نے لیونل میسی کو پیچھے چھوڑتے ہوئے 'بیلن ڈی اور آف آل ٹائم' (B.O.A.T.) ایوارڈ جیتا ہے۔ اس ایوارڈ کے فاتح کا فیصلہ مداحوں کے ووٹوں کی بنیاد پر کیا جاتا ہے۔ جس میں بیلن ڈی آر کے بہترین سیزن کے فاتح کو ووٹ دیا جاتا ہے۔ سب سے زیادہ ووٹ لینے والا کھلاڑی "بالن ڈی آر آف آل ٹائم" ایوارڈ کا فاتح بن جاتا ہے۔ شائقین نے رونالڈو کے 2008 کے سیزن کو B.O.A.T کے لیے سب سے زیادہ ووٹ دیا۔ ایوارڈ، جب کہ میسی کا 2012 کے سیزن کا ریکارڈ توڑتے ہوئے دوسرے نمبر پر آیا۔
پانچ بار بیلن ڈی آر ایوارڈ جیتا
پرتگالی اسٹار کھلاڑی نے پانچ بار (2008، 2013، 2014، 2016، 2017) بیلن ڈی آر ایوارڈ جیتا ہے۔ یہ فٹ بال کی تاریخ میں جیتنے والوں کی دوسری سب سے زیادہ تعداد ہے۔ میسی پہلے ہیں جنہوں نے 2009، 2010، 2011، 2012، 2015، 2019، 2021 اور 2023 میں یہ اعزاز حاصل کیا۔
رونالڈو کا بین الاقوامی فٹ بال کیریئر
رونالڈو نے 20 اگست 2003 کو بین الاقوامی کرکٹ میں قدم رکھا۔ تب سے، وہ اپنے ملک کے لیے مسلسل شان کا باعث بنے ہوئے ہیں۔ اس نے پرتگال کے لیے 234 میچز کھیلے، 146 گول اسکور کیے۔ رونالڈو اب صرف کلبوں کے لیے کھیلیں گے۔ وہ اس وقت سعودی عرب کی کلب ٹیم النصر کے لیے کھیل رہے ہیں۔