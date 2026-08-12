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اکتالیس سال کی عمر میں رونالڈو نے اپنی گرل فرینڈ سے رشتۂ ازدواج قائم کیا، تقریب میں پانچوں بچے ہوئے شامل

کرسٹیانو رونالڈو نے 10 سال ڈیٹ کرنے اور 5 بچوں کے باپ بننے کے بعد شادی کی۔

cristiano ronaldo and georgina rodrigues gets married after 10 years of dating Urdu News
41 سال کی عمر میں رونالڈو نے اپنی گرل فرینڈ سے رچائی شادی (AFP)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : August 12, 2026 at 5:17 PM IST

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پیرس: پرتگال کے اسٹار فٹ بالر کرسٹیانو رونالڈو اور جارجینا روڈریگیز نے شادی کر لی ہے۔ 11 اگست کو، دونوں نے اپنے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر ایک تصویر پوسٹ کر کے اپنی شادی کی اطلاع دی۔ 41 سالہ رونالڈو اور ان کی اہلیہ جارجینا نے اپنے انسٹاگرام ہینڈل پر شادی کی انگوٹھیاں پہنے ہوئے اپنے ہاتھوں کی ایک تصویر شیئر کی۔

رونالڈو نے یہ شادی پرتگال کے کیسکیس (Cascais) ریسارٹ میں ایک نجی تقریب میں کی۔ جس میں قریبی لوگ اور رونالڈو کے پانچوں بچے شامل ہوئے۔ رونالڈو اور جارجینا روڈریگیز 2016 سے ریلیشن شپ میں ہیں۔ رونالڈو کے پانچ بچے ہیں، تین دیگر خواتین سے جب کہ دو جارجینا سے ہیں۔

cristiano ronaldo and georgina rodrigues gets married after 10 years of dating Urdu News
رونالڈو اور جارجینا نے انسٹاگرام پر اپنی شادی کی انگوٹھی پہنے ایک تصویر شیئر کی۔ (Cristiano Ronaldo Insta)

رونالڈو کی جارجینا سے پہلی ملاقات
ان دونوں کے درمیان رومانس 2016 میں شروع ہوا۔ رونالڈو جارجینا سے پہلی بار اسپین کے دارالحکومت میڈرڈ میں گچی (Gucci) کے اسٹور میں ملے تھے، جہاں جارجینا کام کرتی تھیں۔ روڈریگیز نے بعد میں اس ملاقات کو 'پہلی نظر کی محبت' قرار دیا۔ اس وقت رونالڈو ریئل میڈرڈ کے لیے کھیل رہے تھے۔

cristiano ronaldo and georgina rodrigues gets married after 10 years of dating Urdu News
کرسٹیانو رونالڈو اور جارجینا روڈریگز (AP)

رونالڈو کا فٹ بال کیریئر
رونالڈو کا کیریئر شاندار رہا ہے، جس میں مانچسٹر یونائیٹڈ، ریئل میڈرڈ اور یووینٹس جیسے فٹ بال کے نامور کلبوں کے لیے کھیلنا شامل ہے۔ وہ اب اپنے کیریئر میں 1,000 گول پورے کرنے سے صرف 24 گول دور ہیں۔ رونالڈو نے پرتگال کے لیے 232 میچ کھیلے ہیں اور ریکارڈ 146 انٹرنیشنل گول کیے ہیں۔

رونالڈو نے حال ہی میں فیفا ورلڈ کپ میں پرتگال کی نمائندگی کی، جہاں ٹیم کی کارکردگی مایوس کن رہی اور وہ آخری 16 (راؤنڈ آف 16) میں ہی باہر ہو گئی۔ لیکن انہوں نے ٹورنامنٹ میں شاندار کھیل کا مظاہرہ کیا۔

cristiano ronaldo and georgina rodrigues gets married after 10 years of dating Urdu News
41 سال کی عمر میں رونالڈو نے اپنی گرل فرینڈ سے رچائی شادی (AFP)

گول کرنے والے دنیا کے واحد کھلاڑی

رونالڈو نے 2006 میں جرمنی میں ڈیبیو کیا۔ اس کے بعد سے وہ لگاتار چھ ورلڈ کپ میں کھیلے اور ہر ایڈیشن میں گول بھی کیے۔ جس کے ساتھ وہ لگاتار چھ ورلڈ کپ کے ایڈیشنز میں گول کرنے والے دنیا کے واحد کھلاڑی بن گئے۔ ورلڈ کپ میں رونالڈو کے نام کل 11 گول ہیں۔ رونالڈو ابھی سعودی کلب النصر کے لیے کھیلتے ہیں۔ انہوں نے دنیا کے بہترین کھلاڑی کا ایوارڈ 'بیلن ڈی اور' (Ballon d'Or) بھی پانچ بار جیتا ہے۔

750 ملین فالوورز
سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر اس جوڑی کے مجموعی طور پر 750 ملین (75 کروڑ) سے زیادہ فالوورز ہیں اور انہوں نے دنیا کی سب سے مشہور سلیبریٹی جوڑیوں میں سے ایک کا درجہ حاصل کیا ہے، جس کی مقبولیت فٹ بال کے میدان سے کہیں آگے تک پھیلی ہوئی ہے۔

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