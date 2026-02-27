کرکٹر رنکو سنگھ کے والد کا انتقال، نوئیڈا کے اسپتال میں آخری سانس لی
رنکو سنگھ کے والد اسٹیج 4 کینسر میں مبتلا تھے۔ رنکوسنگھ میچ چھوڑ کر اپنے والد کے پاس واپس آگئے۔
Published : February 27, 2026 at 9:24 AM IST
علی گڑھ: رنکو سنگھ کے والد کا انتقال ہوگیا۔ وہ جگر کے کینسر سے لڑ رہے تھے۔ انہیں گریٹر نوئیڈا کے یتھارتھ اسپتال میں داخل کرایا گیا تھا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ان کا انتقال جمعہ کو ہوا۔ رنکو سنگھ T20 انٹرنیشنل ورلڈ کپ کے لیے ہندوستانی ٹیم کے اسکواڈ کا حصہ تھے اور جمعرات کو چنئی میں زمبابوے کے خلاف میچ کے دوران ٹیم میں شامل ہوئے تھے۔
میڈیا رپورٹس کے مطابق جنوبی افریقہ کے خلاف شکست کے بعد بھارتی ٹیم جب چنئی پہنچی تو رنکو سنگھ کے والد کو نوئیڈا کے اسپتال میں داخل کرایا گیا۔ رنکو سنگھ نے اپنے والد کے ساتھ رہنے کے لیے فوری طور پر نوئیڈا کا رخ کیا۔ انہوں نے 26 فروری کو بھارت-زمبابوے میچ سے پہلے ٹیم میں شمولیت اختیار کی، حالانکہ وہ پلیئنگ الیون میں شامل نہیں تھے۔
VIDEO | Cricketer Rinku Singh's father got admitted to hospital in Greater Noida. Visuals are from outside the hospital.#RinkuSingh pic.twitter.com/yRpjvQzxn3— Press Trust of India (@PTI_News) February 24, 2026
واضح رہے کہ رنکو سنگھ کے والد نے گریٹر نوئیڈا کے یتھارتھ اسپتال میں آخری سانس لی۔ وہ سٹیج 4 جگر کے کینسر میں مبتلا تھے اور پچھلے کچھ دنوں سے ان کی حالت تشویشناک تھی۔ 24 فروری کو ان کی طبیعت خراب ہونے پر انہیں یتھارتھ اسپتال میں داخل کرایا گیا تھا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق انہوں نے جمعہ کو اسپتال میں آخری سانس لی۔
مزید پڑھیں: امریکی تجارتی معاہدہ بھارتی کسانوں کے لیے 'ڈیتھ وارنٹ'، راہول گاندھی کا مودی حکومت پر طنز
کھانچندر سنگھ علی گڑھ میں ایل پی جی سلنڈر سپلائر کے طور پر کام کرتے تھے۔ انہوں نے محدود آمدنی سے اپنے خاندان کی کفالت کی اور اپنی محنت پر کبھی سمجھوتہ نہیں کیا۔ رنکو سنگھ نے کئی انٹرویوز میں اپنے والد کے ساتھ اپنے خاص جذباتی رشتے کے بارے میں بھی بات کی ہے۔ کرکٹر رنکو سنگھ اپنے والد کے انتقال پر بہت افسردہ ہیں۔