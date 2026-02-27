ETV Bharat / sports

کرکٹر رنکو سنگھ کے والد کا انتقال، نوئیڈا کے اسپتال میں آخری سانس لی

رنکو سنگھ کے والد اسٹیج 4 کینسر میں مبتلا تھے۔ رنکوسنگھ میچ چھوڑ کر اپنے والد کے پاس واپس آگئے۔

کرکٹر رنکو سنگھ کے والد کا انتقال، نوئیڈا کے اسپتال میں آخری سانس لی
کرکٹر رنکو سنگھ کے والد کا انتقال، نوئیڈا کے اسپتال میں آخری سانس لی ((etv bharat))
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : February 27, 2026 at 9:24 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

علی گڑھ: رنکو سنگھ کے والد کا انتقال ہوگیا۔ وہ جگر کے کینسر سے لڑ رہے تھے۔ انہیں گریٹر نوئیڈا کے یتھارتھ اسپتال میں داخل کرایا گیا تھا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ان کا انتقال جمعہ کو ہوا۔ رنکو سنگھ T20 انٹرنیشنل ورلڈ کپ کے لیے ہندوستانی ٹیم کے اسکواڈ کا حصہ تھے اور جمعرات کو چنئی میں زمبابوے کے خلاف میچ کے دوران ٹیم میں شامل ہوئے تھے۔

میڈیا رپورٹس کے مطابق جنوبی افریقہ کے خلاف شکست کے بعد بھارتی ٹیم جب چنئی پہنچی تو رنکو سنگھ کے والد کو نوئیڈا کے اسپتال میں داخل کرایا گیا۔ رنکو سنگھ نے اپنے والد کے ساتھ رہنے کے لیے فوری طور پر نوئیڈا کا رخ کیا۔ انہوں نے 26 فروری کو بھارت-زمبابوے میچ سے پہلے ٹیم میں شمولیت اختیار کی، حالانکہ وہ پلیئنگ الیون میں شامل نہیں تھے۔

واضح رہے کہ رنکو سنگھ کے والد نے گریٹر نوئیڈا کے یتھارتھ اسپتال میں آخری سانس لی۔ وہ سٹیج 4 جگر کے کینسر میں مبتلا تھے اور پچھلے کچھ دنوں سے ان کی حالت تشویشناک تھی۔ 24 فروری کو ان کی طبیعت خراب ہونے پر انہیں یتھارتھ اسپتال میں داخل کرایا گیا تھا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق انہوں نے جمعہ کو اسپتال میں آخری سانس لی۔

مزید پڑھیں: امریکی تجارتی معاہدہ بھارتی کسانوں کے لیے 'ڈیتھ وارنٹ'، راہول گاندھی کا مودی حکومت پر طنز

کھانچندر سنگھ علی گڑھ میں ایل پی جی سلنڈر سپلائر کے طور پر کام کرتے تھے۔ انہوں نے محدود آمدنی سے اپنے خاندان کی کفالت کی اور اپنی محنت پر کبھی سمجھوتہ نہیں کیا۔ رنکو سنگھ نے کئی انٹرویوز میں اپنے والد کے ساتھ اپنے خاص جذباتی رشتے کے بارے میں بھی بات کی ہے۔ کرکٹر رنکو سنگھ اپنے والد کے انتقال پر بہت افسردہ ہیں۔

TAGGED:

RINKU SINGH FATHER PASSES AWAY
کرکٹر رنکو سنگھ کے والد کا انتقال
RINKU SINGH
CRICKETER RINKU SINGH

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.