کچھ رشتے ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتے... کرکٹر راہل چاہر نے اپنی فیشن ڈیزائنر بیوی کو طلاق دے دی

کرکٹر راہل چاہر نے سوشل میڈیا پر اپنی طلاق کا اعلان کیا۔ خاندان ابھی تک اس معاملے پر کوئی تبصرہ کرنے کو تیار نہیں ہے۔
Published : February 21, 2026 at 9:09 AM IST
آگرہ: کرکٹر راہل چاہر نے اپنی فیشن ڈیزائنر بیوی ایشانی جوہر سے طلاق لے لی۔ انہوں نے سوشل میڈیا پر طلاق کا اعلان کیا۔ خاندان ابھی تک اس معاملے پر کوئی تبصرہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔
راہل چاہر نے لکھا کہ "میں آخر کار اس باب کو بند کر رہا ہوں۔ کچھ رشتے ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتے۔ وہ ہمیں جگاتے، سکھاتے اور بدلتے ہیں۔ میں غصے یا افسوس کے ساتھ نہیں، بلکہ پوری صراحت کے ساتھ یہ رشتہ یہیں ختم کرتا ہوں۔"
کرکٹر راہل چاہر نے ایکس پر اپنی شادی شدہ زندگی کے بارے میں اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے لکھا کہ 'آخر کار 15 ماہ تک کورٹ کے چکر لگانے کے بعد ہم نے صبر اور سکون کے ساتھ سچائی کو قبول کیا۔'
"اس سب کے بعد آج یہ باب بند ہو رہا ہے۔ یہ کوئی اختتام نہیں بلکہ ریلیز ہے۔ یہاں سے ری سیٹ ہوگا۔" میں عزت نفس، امن اور بہتر انتخاب کے ساتھ ہوں۔ ان سب سے بڑا سبق ملا ہے۔
Finally pic.twitter.com/KhZKlX8obj— Rahul Chahar (@rdchahar1) February 20, 2026
سال 2022 میں گوا میں شادی
کرکٹر راہل چاہر 22 سال کی عمر میں، بنگلورو میں مقیم فیشن ڈیزائنر ایشانی جوہر کے ساتھ 9 مارچ 2022 کو گوا میں ڈیسٹینیشن ویڈنگ ہوئی۔ دونوں کی ملاقات ایک باہمی دوست کے ذریعے ہوئی۔ ایک دوسرے کو جاننے کے بعد انہوں نے بات چیت اور ملاقات کا سلسلہ شروع کیا۔
دونوں نے کئی سال ڈیٹنگ کی اور پھر شادی کی۔ شادی میں افراد خاندان اور رشتہ داروں کے علاوہ کئی کرکٹرز اور مشہور شخصیات نے شرکت کی۔ شادی کے چار سال بعد دونوں نے علیٰحدگی کا فیصلہ کیا۔
کرکٹر راہل چاہر کون ہیں؟
بین الاقوامی کرکٹر راہل چاہر چار اگست سال 1999 کو بھرت پور، راجستھان میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد دیش راج سنگھ چاہر ایک پراپرٹی ڈیلر ہیں۔ راہل چاہر اور اس کی ماں اب آگرہ کے جگدیش پورہ تھانہ حلقے کے رہائشی ہیں۔
راہل نے 16 سال کی عمر میں 2016-17 رنجی ٹرافی میں راجستھان کے لیے کھیلتے ہوئے اپنا فرسٹ کلاس ڈیبیو کیا۔ اپنی محنت اور اسپن باؤلنگ کے ذریعے انہوں نے راجستھان کی ٹیم، انڈر 19 انڈین ٹیم اور پھر انڈیا اے ٹیم میں جگہ بنائی۔
ٹی ٹوینٹی میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے راہل چاہر نے سال 2017 میں رائزنگ پونے سپر جائنٹ کے ساتھ آئی پی ایل کی شروعات کی۔ ان کے کزن دیپک چاہر بھی بین الاقوامی کرکٹر ہیں۔
