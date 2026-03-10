کرکٹر کلدیپ یادو 14 مارچ کو مسوری میں ونشیکا کے ساتھ شادی کے بندھن میں بندھ جائیں گے، 17 مارچ کو لکھنؤ میں ہوگا استقبالیہ
جوڑے نے جون 2025 میں لکھنؤ میں ایک نجی تقریب میں منگنی کی تھی۔ تقریب میں رنکو سنگھ نے بھی شرکت کی تھی۔
لکھنؤ: بھارتی کرکٹ ٹیم کے اسٹار اسپن بولر کلدیپ یادیو اب اپنی زندگی میں ایک نئے موڑ پر پہنچ گئے ہیں۔ ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ جیتنے کے بعد اب وہ شادی کے بندھن میں بندھنے والے ہیں۔ کلدیپ اپنی بچپن کی دوست اور منگیتر ونشیکا کے ساتھ 14 مارچ کو شادی کے بندھن میں بندھ جائیں گے۔ شادی اتراکھنڈ کے مشہور ہل اسٹیشن مسوری میں ہوگی جب کہ 17 مارچ کو لکھنؤ میں شاندار استقبالیہ دیا جائے گا۔
کلدیپ یادو 14 دسمبر 1994 کو کانپور، اتر پردیش میں پیدا ہوئے۔ وہ چائنا مین گیند باز کے طور پر مشہور ہیں اور انہوں نے کئی میچوں میں ہندوستانی ٹیم کے لیے غیر معمولی کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے۔ 2017 میں بین الاقوامی سطح پر ڈیبیو کرنے کے بعد سے، کلدیپ نے تیزی سے ترقی کی ہے۔ ان کی شاندار گیند بازی نے 2024 کے T20 ورلڈ کپ میں ہندوستان کی جیت میں اہم کردار ادا کیا۔
ونشیکا لکھنؤ کی رہنے والی ہے اور اس کا تعلق شیام نگر علاقہ سے ہے۔ وہ لائف انشورنس کارپوریشن آف انڈیا میں کام کرتی ہے۔ کلدیپ اور ونشیکا ایک دوسرے کو بچپن سے جانتے ہیں۔ ان کی دوستی آہستہ آہستہ محبت میں بدل گئی۔ جون 2025 میں انہوں نے لکھنؤ میں ایک نجی تقریب میں منگنی کی۔ تقریب میں کلدیپ کے کرکٹر دوست رنکو سنگھ نے بھی شرکت کی۔
منگنی کے بعد شادی کی تاریخ کئی بار تبدیل کی گئی۔ ابتدائی طور پر، شادی نومبر 2025 میں طے کی گئی تھی، لیکن ان کے مصروف کرکٹ شیڈول کی وجہ سے اسے ملتوی کر دیا گیا تھا۔ اس کے بعد، فروری 2026 کے منصوبوں کو بھی آگے بڑھایا گیا۔ کلدیپ یادو کی میڈیا ٹیم نے اعلان کیا ہے کہ شادی 14 مارچ کو مسوری میں ہونے والی ہے۔ مسوری کی خوبصورت وادیوں میں ہونے والی یہ شادی ڈیسٹینیشن ویڈنگ ہوگی جس میں اہل خانہ اور قریبی دوست شریک ہوں گے۔
کلدیپ نے شادی کے لیے اپنے مصروف کرکٹ شیڈول سے وقت نکالا ہے۔ شادی کے بعد 17 مارچ کو لکھنؤ میں استقبالیہ دیا جائے گا، جس میں کرکٹ کے کئی ستاروں اور معززین کی شرکت متوقع ہے۔