ادھم پور کے برجیش شرما کی آئی پی ایل میں انٹری
بارہمولہ ضلع سے تعلق رکھنے والے عاقب کے بعد ادھمپور کے برجیش شرما نے آئی پی ایل میں اپنی میڈن انٹری کو یقینی بنایا۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : December 17, 2025 at 1:45 PM IST
ادھم پور (آشیش دت) : صوبہ جموں کے ضلع ادھم پور سے تعلق رکھنے والا نوجوان کرکٹر برجیش شرما نہ صرف ضلع بلکہ یوٹی بھر میں سب کے لیے فخر کا باعث بن گیا ہے۔ برجیش کو انڈین پریمیئر لیگ (آئی پی ایل) میں راجستھان رائلز کی ٹیم نے 30 لاکھ روپے کے بیس پرائس (Base Price) میں خرید کر اپنے اسکواڈ کا حصہ بنایا۔ برجیش سے قبل شمالی کشمیر کے بارہمولہ ضلع سے تعلق رکھنے والے عاقب نبی ڈار کو دہلی کیپیٹلز نے قریب ساڑھے آٹھ کروڑ روپے میں خریدا۔ عاقب اور برجیش کی آئی پی ایل میں شمولیت پورے جموں کشمیر کے لیے خوشی اور فخر کی بات ہے۔
برجیش نے اس حوالہ سے میڈیا نمائندوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ کامیابی کئی برسوں کی محنت، قربانی اور حوصلے کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ ایک عام کنبے سے تعلق رکھتا ہیں اور اس کے والد پیشہ سے مزدور ہے اور گھر کا خرچ چلانے کے لیے انکی والدہ بھی اسکول میں صاف صفائی کا کام کرتی تھی۔
برجیش نے کہا کہ مشکل حالات کے باوجود، اس کے والدین نے ہمیشہ اس کا ساتھ دیا اور اسے خواب دیکھنے اور ان کے لیے محنت کرنے کا حوصلہ دیا۔ صوبہ جموں سے آئی پی ایل میں سلیکٹ ہونے والے پہلے کھلاڑی ہونے پر فخر کرتے ہوئے انہوں نے کہا: ’’جموں و کشمیر میں کرکٹ کا بہت ٹیلنٹ ہے، لیکن نوجوانوں کو آگے بڑھنے کے لیے بہتر مواقع نہیں ملتے۔‘‘ برجیش نے مزید کہا کہ وہ پوری ایمانداری اور لگن کے ساتھ کھیلیں گے اور ان کا خواب ہے کہ وہ ایک دن بھارت کی قومی ٹیم کا حصہ بنے۔
