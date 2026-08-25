کرکٹر چھتیس سال بعد گرفتار، امپائر پر بلے سے حملہ کرنے کا ہے الزام
یہ واقعہ 1990 کا ہے جب ایک 18 سالہ کرکٹر نے میچ میں 'آؤٹ' دیے جانے پر ناراض ہو کر امپائر پر حملہ کردیا تھا۔
Published : August 25, 2026 at 12:02 PM IST
تھانے (ممبئی): ممبئی پولیس کو اس وقت بڑی کامیابی ملی جب انہوں نے 1990 میں پیش آنے والے ایک واقعے کے ملزم کو تھانے کے میرا روڈ علاقے سے گرفتار کر لیا۔ تقریباً 36 سال بعد قانون کے ہاتھ ملزم تک پہنچ گئے۔ جب ملزم اوم پرکاش للتا پاسی نے اس واقعے کو انجام دیا تھا، اس وقت اس کی عمر 18 سال تھی اور اب وہ 55 سال کا ہے۔
درحقیقت اوم پرکاش 1990 میں ممبئی کے بوریولی علاقے میں ایک کرکٹ میچ کھیل رہا تھا۔ میچ میں آؤٹ دیے جانے پر وہ ناراض ہو گیا اور اپنے بلے (بیٹ) سے امپائر پر حملہ کر دیا۔ جس سے امپائر شدید زخمی ہو گیا تھا۔ اس کے بعد پکڑے جانے کے ڈر سے اوم پرکاش غائب ہو گیا تھا۔
مسلسل کوششوں کی مدد سے ڈھونڈ نکالا گیا
ملزم اوم پرکاش پر اقدامِ قتل کا الزام ہے۔ پی ٹی آئی (PTI) کی رپورٹ کے مطابق ایک افسر نے بتایا، 'ملزم کو بوریولی پولیس کی تکنیکی تفتیش اور مسلسل کوششوں کی مدد سے ڈھونڈ نکالا گیا۔'
پولیس نے کہا، 'امپائر کے آؤٹ دینے کے فیصلے سے ناراض ہو کر، پاسی نے مبینہ طور پر اپنے پاس موجود کرکٹ بیٹ سے اس پر حملہ کیا، جس سے وہ شدید زخمی ہو گیا اور پھر وہ موقع سے فرار ہو گیا تھا۔'
گرفتاری سے بچنے کے لیے پتہ اور رابطہ نمبر تبدیل
بوریولی پولیس اسٹیشن میں اس وقت اب ختم ہو چکے انڈین پینل کوڈ (IPC) کی متعلقہ دفعات کے تحت معاملہ درج کیا گیا تھا۔ کارروائی کے دوران، پاسی بار بار عدالت میں پیش ہونے میں ناکام رہا، جس کے بعد اسے مفرور قرار دے دیا گیا۔
نقل و حرکت اور رابطوں کے بارے میں معلومات
اہلکار نے کہا، 'پاسی گرفتاری سے بچنے کے لیے اپنا پتہ اور رابطہ نمبر تبدیل کرتا رہا۔ تاہم، تفتیش کاروں نے اس کی نقل و حرکت اور رابطوں کے بارے میں معلومات جمع کر کے اسے تلاش کرنے کی کوششیں جاری رکھیں۔ اس کے ٹھکانے کی تصدیق ہونے کے بعد، پولیس نے اسے تھانے ضلع کے میرا روڈ سے گرفتار کر لیا۔' انہوں نے مزید کہا کہ آگے کی تفتیش جاری ہے۔