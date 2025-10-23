کشمیر میں کرکٹ کا سب سے شاندار میلہ! یونیورس باس کرس گیل کا بڑا اعلان!
کرکٹ میلہ جو کشمیر کی وادی میں تاریخ رقم کرنے جا رہا ہے، جہاں عالمی ستارے اور مقامی ہیروز ایک ساتھ میدان میں اتریں گے۔
سرینگر : سرینگر کی وادی ایک بے مثال کرکٹ کارنیوال کے لیے تیار ہے۔ 25 اکتوبر سے بخشی اسٹیڈیم میں انڈین ہیون پریمیئر لیگ (آئی ایچ پی ایل) کا آغاز ہو رہا ہے۔ یہ دو ہفتوں کا T20 میلہ دنیا کے سب سے بڑے کرکٹ ناموں اور مقامی ٹیلنٹ کو ایک ساتھ لائے گا۔ کرکٹ کے شائقین کے لیے یہ ایک یادگار ایونٹ ہوگا۔
کرکٹ کے سپر اسٹار کرس گیل، جو "یونیورس باس" کے نام سے مشہور ہیں، نے ایک بار پھر انٹرنیٹ پر دھوم مچا دی ہے۔ انہوں نے کشمیر واپسی کا اعلان کیا ہے۔ ایک وائرل ویڈیو پیغام میں گیل نے کہا، "سری نگر، کیا حال ہے! میں کرس گیل، یونیورس باس ہوں، اور میں آپ کے لیے ایک دلچسپ خبر لے کر آیا ہوں۔" انہوں نے مزید کہا، "میں انڈین ہیون پریمیئر لیگ کا حصہ بنوں گا جو 25 اکتوبر سے 8 نومبر تک جاری رہے گی۔ آپ بہت سے سپر اسٹارز اور بڑے ناموں کو دیکھیں گے۔"
گیل نے شائقین کو جوش و خروش میں شامل ہونے کی ترغیب دی: "یہ بخشی اسٹیڈیم میں ہوگا... اپنے ٹکٹ ابھی حاصل کریں! بہت مزہ اور جوش و خروش ہوگا۔" منتظمین نے بین الاقوامی آئیکنز کی ایک شاندار فہرست کی تصدیق کی ہے۔ ان میں مارٹن گپٹل، شان مارش، شکیب الحسن اور عمران طاہر شامل ہیں۔
تھیسارا پریرا، نیروشن ڈکویلا، رچرڈ لیوی، فل مسٹرڈ، ڈیون اسمتھ، جیسی رائڈر، کرسٹوفر ایمپوفو اور پیٹر ٹریگو بھی اس لیگ کا حصہ ہوں گے۔ یہ تمام کھلاڑی اپنی بہترین کارکردگی دکھانے کے لیے تیار ہیں۔
آٹھ فرنچائز لیگ میں ہر ٹیم بین الاقوامی اور مقامی کھلاڑیوں کا امتزاج ہے۔ کرس گیل پلوامہ ٹائٹنز کی نمائندگی کریں گے۔ شان مارش جموں لائنز کے لیے کھیلیں گے، جبکہ گپٹل اور شکیب یوری پینتھرز کا حصہ ہوں گے۔ جیسی رائڈر کشتواڑ جائنٹس کے لیے میدان میں اتریں گے۔
جموں و کشمیر کے پرویز رسول لداخ ہیروز کے لیے ڈیون اسمتھ کے ساتھ کھیلیں گے۔ عمران طاہر اور پیٹر ٹریگو پٹنی ٹاپ واریئرز میں شامل ہوں گے۔ نیروشن ڈکویلا سری نگر سلطانز کے رنگوں میں نظر آئیں گے، اور تھیسارا پریرا کرسٹوفر ایمپوفو کے ساتھ گلمرگ رائلز کو طاقت دیں گے۔
گیل کی واپسی نے لیجنڈز لیگ کرکٹ 2024 میں ان کے پہلے میچ کی یادیں تازہ کر دی ہیں۔ اس وقت بخشی اسٹیڈیم میں 30,000 شائقین جمع ہوئے تھے۔ سری نگر کے ایک مقامی کرکٹ شائق فاروق احمد نے کہا، "اس بار یہ اور بھی بڑا، بلند اور زیادہ برقی ہوگا۔" انہوں نے مزید کہا، "ہم نے دیکھا کہ پچھلے سال گیل کے کھیلنے پر کیا ہوا تھا۔"
وادی کے نوجوانوں کے لیے، یہ ٹورنامنٹ حوصلہ افزائی اور نمائش کا موقع فراہم کرتا ہے۔ بارہمولہ کے ایک ابھرتے ہوئے کرکٹر عاقب لون نے کہا، "عالمی معیار کے کھلاڑیوں کو اپنے ہوم گراؤنڈ پر دیکھنا ایک خواب کی تعبیر ہے۔"