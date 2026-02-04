کرکٹ اداروں میں سابق کرکٹرز کو ہونا چاہیے، نہ کہ ان لوگوں کو جنہیں بلا بھی پکڑنا نہیں آتا: سپریم کورٹ
چیف جسٹس نے کہا کہ کھیل کے ادارے منتظمین کی وجہ سے نہیں، بلکہ کھلاڑیوں کی وجہ سے موجود ہیں۔
Published : February 4, 2026 at 11:32 AM IST
نئی دہلی: سپریم کورٹ نے منگل کو غیر متعلقہ افراد کے ذریعہ کھیل اداروں کے انتظام پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ کرکٹ ایسوسی ایشن کی سربراہی ریٹائرڈ کرکٹرز کو کرنی چاہیے، نہ کہ ایسے لوگوں کو جو بلے کو پکڑنا بھی نہیں جانتے ہیں۔
یہ معاملہ چیف جسٹس سوریہ کانت، جسٹس جوائے مالیا باغچی اور جسٹس وپل ایم پنچولی پر مشتمل بنچ کے سامنے سماعت کے لیے آیا۔ سینئر ایڈوکیٹ ابھیشیک سنگھوی نے درخواست گزاروں کی نمائندگی کی جن میں ایم سی اے اور این سی پی-ایس پی ایم ایل اے روہت پوار شامل تھے۔
سپریم کورٹ کی بنچ نے بمبئی ہائی کورٹ کے حکم میں مداخلت کرنے سے انکار کر دیا جس نے اقربا پروری اور طرفداری" کے الزامات کی وجہ سے مہاراشٹر کرکٹ ایسوسی ایشن (ایم سی اے) کے انتخابات پر روک لگا دی تھی، جو اصل میں چھ جنوری کو ہونے والے تھے۔" بنچ کئی درخواستوں کی سماعت کر رہی تھا، جس میں ایک مہاراشٹر کرکٹ ایسوسی ایشن نے ہائی کورٹ کے حکم کے خلاف دائر کی تھی۔
سی جے آئی نے کہا کہ کھیلوں کے ادارے منتظمین اور افسران کی وجہ سے نہیں ہیں بلکہ ان کا وجود کھلاڑیوں کی وجہ سے ہے۔ ہاکی ایسوسی ایشن اپنے ہاکی کھلاڑیوں کی وجہ سے جانا جاتا ہے۔ کم از کم انہیں اتنی عزت تو دی جانی چاہیے۔‘‘ انہوں نے مزید کہا۔
بنچ نے مہاراشٹر کرکٹ ایسوسی ایشن کی رکنیت میں اچانک اضافے پر سوال اٹھاتے ہوئے ریکارڈ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ سنہ 1986 سے سال 2023 کے درمیان ایسوسی ایشن کے 164 ممبران تھے لیکن اس کے فوراً بعد نئے ممبران میں بڑے پیمانے پر اضافہ ہوا۔
سی جے آئی نے پوچھا کہ "سال 1986 سے 2023 تک آپ کے 164 ممبر تھے، اور 2023 کے بعد، آپ نے بمپر ڈرا نکالا؟" سنگھوی نے نشاندہی کی کہ ایک ریٹائرڈ جج کی سربراہی میں ایک کمیٹی نے اس عمل کی نگرانی کی تھی اور 48 ارکان کو مسترد کر دیا تھا اور دیگر کو شامل کیا تھا۔
بنچ نے دلیل دی کہ چیریٹی کمشنر نے کابینہ سے مشورہ کیے بغیر ایڈمنسٹریٹر کی تقرری کی تھی۔ سی جے آئی نے اصرار کیا کہ اگر ایسوسی ایشن اپنی رکنیت کو 300 تک بڑھانا چاہتی ہے تو ان جگہوں کو معروف، ریٹائرڈ بین الاقوامی کھلاڑیوں کے لیے مخصوص کیا جانا چاہیے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ملک میں بہترین کرکٹرز ہیں، اور یہاں تک کہ جو لوگ ریٹائر ہوئے ہیں وہ اپنے وقت کے بہترین کھلاڑی تھے۔
سی جے آئی نے کہا کہ "آپ کسے لا رہے ہیں؟ جو لوگ کھیل کے بارے میں جانتے بھی نہیں... جو بلا پکڑنا بھی نہیں جانتے۔ جو کچھ ہو رہا ہے، اس پر ہمیں اپنے جذبات زیادہ ظاہر کرنے پر مجبور نہ کریں۔" سپریم کورٹ نے درخواست گزاروں کو اپنی درخواستیں واپس لینے کی اجازت دی اور انہیں ہدایت دی کہ وہ بمبئی ہائی کورٹ کے سامنے تمام دلائل پیش کریں، جس کی سماعت بدھ کو ہونے والی ہے۔
یہ قانونی لڑائی اس وقت شروع ہوئی جب سابق بھارتی کرکٹر اور بی جے پی رہنما کیدار جادھو نے بمبئی ہائی کورٹ سے رجوع کیا۔ جادھو نے الزام لگایا کہ تقریباً 401 ارکان کو اچانک جوڑ کر ووٹر لسٹ میں ہیرا پھیری کی جارہی ہے۔ جادھو کی درخواست کے مطابق، نئے اضافے میں سے بہت سے این سی پی-ایس پی ایم ایل اے روہت پوار کے قریبی رشتہ دار یا کاروباری شراکت دار ہیں۔
