عثمان طارق کے باؤلنگ ایکشن پر تنازعہ، بھارتی اسٹار اسپنر آر اشون کا ملا ساتھ
پاکستانی اسپنر عثمان طارق کا غیر معمولی بولنگ ایکشن موضوع بحث بن گیا ہے۔
پاکستان کے اسپنر عثمان طارق کے بولنگ ایکشن کے حوالے سے سوشل میڈیا پر بحث تیز ہوگئی ہے۔ آسٹریلوی آل راؤنڈر کیمرون گرین جب آؤٹ ہو کر پویلین روانہ ہو رہے تھے تب صاف محسوس کیا گیا کہ وہ بھی عثمان طارق کے ایکشن سے خوش نہیں تھے۔ اب ایک بار پھر ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں ان کے ایکشن پر سوالات اٹھ رہے ہیں اور کرکٹ کی دنیا اس معاملے پر منقسم دکھائی دے رہی ہے۔
عثمان طارق بولنگ کرنے سے پہلے کچھ دیر توقف (Pause) کرتے ہیں جسے کچھ لوگ درست کہہ رہے ہیں جبکہ کچھ اسے غلط قرار دے رہے ہیں۔ تاہم بھارتی اسٹار اسپنر آر اشون نے اس تنازع میں عثمان طارق کا ساتھ دے کر سب کو حیران کردیا ہے۔
تنازعہ کیا ہے؟
ہندوستانی ڈومیسٹک کرکٹر شریواستو گوسوامی نے سوشل میڈیا پر عثمان کی باؤلنگ کی ویڈیو شیئر کرکے یہ مسئلہ اٹھایا۔ انہوں نے فٹ بال کی مثال دیتے ہوئے لکھا کہ 'فٹ بال میں کوئی کھلاڑی پینلٹی کے دوران نہیں رک سکتا تو کرکٹ میں یہ کیسے قابل قبول ہوسکتا ہے؟ بولنگ ایکشن ٹھیک ہوسکتا ہے لیکن بولنگ سے پہلے اس طرح کا توقف درست نہیں'۔
اشون نے جواب دیا
سریواستو کی پوسٹ کو ری پوسٹ کرتے ہوئے، اشون نے ایک مضبوط دلیل دی۔ انھوں نے کہا کہ 'میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ فٹ بال میں پینلٹی کے دوران رکنا ممنوع ہے، لیکن کرکٹ میں کوئی بلے باز بغیر کوئی اطلاع دیے سوئچ ہٹ یا ریورس سوئپ کھیل سکتا ہے، تو یہ صرف بولرز تک ہی کیوں محدود ہے؟ اگر کوئی بولر اپنا بازو بدلتا ہے تو اسے امپائر کو مطلع کرنا چاہیے۔ پہلے اس اصول کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔'
یہ بالکل قانونی ہے
اشون نے اپنی پوسٹ میں یہ بھی کہا کہ بولنگ ایکشن قانونی ہے یا نہیں اس کا تعین صرف آئی سی سی ٹیسٹنگ سینٹر میں کیا جائے گا۔ میدان میں کھلی آنکھوں سے یہ طے کرنا ناممکن ہے کہ آیا کسی گیند باز کی کہنی 15 ڈگری سے زیادہ جھکی ہوئی ہے۔ اشون کے مطابق کریز پر عثمان کا موقف مکمل طور پر قانونی ہے کیونکہ یہ ان کا فطری انداز ہے۔
عثمان طارق کون ہے؟
عثمان طارق پاکستان کرکٹ ٹیم کے پراسرار اسپنر ہیں۔ عثمان نے منگل کو امریکہ کے خلاف میچ میں 27 رنز دے کر 3 وکٹیں حاصل کیں۔ ان کا اگلا بڑا ٹیسٹ بھارت کے خلاف ہوگا جو 15 فروری کو کولمبو میں کھیلا جائے گا۔ اس سے قبل ان پر پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) میں غیر قانونی ایکشن کا الزام لگایا گیا تھا۔ تاہم ان کے ایکشن کا دو بار ٹیسٹ کیا گیا اور عثمان کے ایکشن کو قانونی قرار دیا گیا۔ عثمان نے اب تک صرف چار ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل کھیلے ہیں جن میں انہوں نے پانچ کی اکانومی سے مجموعی طور پر 11 وکٹیں حاصل کی ہیں۔
