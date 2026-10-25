بی سی سی آئی صدر متھون منہاس کی تاریخِ پیدائش سے متعلق مبینہ بے ضابطگیوں کی شکایت، معاملے کی اگلی سماعت 27 اکتوبر کو
شکایت میں منہاس کی تاریخِ پیدائش سے متعلق مبینہ بے ضابطگیوں کے سلسلے میں دھوکہ دہی، فریب دہی اور جعل سازی کےالزامات عائد کیےگئے ہیں۔
Published : October 25, 2026 at 10:14 PM IST
جموں:( محمد اشرف گنائی) بی سی سی آئی صدر متھون منہاس کی تاریخِ پیدائش سے متعلق مبینہ بے ضابطگیوں کے معاملے میں سب جج و اسپیشل ریلوے مجسٹریٹ سندیپ سنگھ سین کی عدالت کی جانب سے نوآباد پولیس کو ابتدائی تحقیقات کرکے رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت دی گئی تھی۔ عدالت نے اگست 2026 میں اسٹیشن ہاؤس آفیسر، پولیس اسٹیشن نوآباد، جموں کو 3 ستمبر 2026 تک رپورٹ پیش کرنے کا حکم دیا تھا، تاہم پولیس رپورٹ 16 اکتوبر کو تیار کی گئی، جس میں تاخیر تسلیم کرتے ہوئے اور درخواست کرتے ہوئے متعلقہ اداروں سے جوابات موصول ہونے کا انتظار کرنے کا حوالہ دیا گیا ہے۔
دستیاب تفصیلات کے مطابق، شکایت کنندہ درشن مہتا، جو جموں و کشمیر پولیس میں سابق ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ آف پولیس اور جموں و کشمیر کرکٹ ایسوسی ایشن کے سابق جوائنٹ سکریٹری رہ چکے ہیں، نے اس معاملے میں عدالت سے رجوع کیا تھا۔ انہوں نے بھارتیہ ناگرک سرکشا سنہتا (بی این ایس ایس)، 2023 کی دفعہ 175(3) کے تحت ایف آئی آر درج کرنے کی ہدایت جاری کرنے کی درخواست کی تھی۔
شکایت میں منہاس کی تاریخِ پیدائش سے متعلق مبینہ بے ضابطگیوں کے سلسلے میں دھوکہ دہی، فریب دہی اور جعل سازی سمیت مختلف جرائم کے الزامات عائد کیے گئے ہیں۔ ان الزامات کی آزادانہ تصدیق ہونا ابھی باقی ہے۔
شکایت کنندہ کے مطابق، انہوں نے 5 مئی 2026 کو اپنی شکایت اور معاون دستاویزات ای میل کے ذریعے ایس پی سٹی نارتھ، جموں کو بھیجی تھیں۔ ان دستاویزات میں ایم ایچ اے سی اور مہاویر جین سے موصولہ جوابات کے علاوہ ڈی ڈی سی اے سے متعلق مواد بھی شامل تھا۔
بعد ازاں عدالت نے 8 اگست 2026 کو ابتدائی پولیس انکوائری کا حکم دیتے ہوئے 3 ستمبر تک رپورٹ طلب کی۔تاہم، ایس ایچ او نوآباد کی جانب سے 16 اکتوبر کو پیش کی گئی رپورٹ کے پیراگراف 7 میں کہا گیا ہے کہ انکوائری کو متعلقہ حکام کے دستاویزی ریکارڈ کی تصدیق تک محدود رکھا گیا اور شکایت کنندہ نے مبینہ بے ضابطگی کی حمایت میں کوئی دستاویز پولیس دفتر میں پیش نہیں کی
اس بیان پر سوال اٹھاتے ہوئے شکایت کنندہ کا کہنا ہے کہ ان کی جانب سے ایس پی سٹی نارتھ کو بھیجی گئی ای میل کے ساتھ متعلقہ دستاویزات پہلے ہی منسلک تھیں، جبکہ مجسٹریٹ کے عدالتی حکم میں بھی اسکول اور ڈی ڈی سی اے سے متعلق تفصیلات اور عدالت میں درخواست کے ساتھ منسلک مواد کا حوالہ موجود ہے۔
شکایت کنندہ کے مطابق، اگر مذکورہ دستاویزات نوآباد پولیس کے دفتر تک نہیں پہنچی تھیں تو رپورٹ میں یہ نہیں بتایا کیا گیا کہ پولیس کو کون سی دستاویزات موصول ہوئی تھیں، متعلقہ اداروں سے شناخت شدہ ریکارڈ حاصل کرنے کے لیے کیا اقدامات کیے گئے، یا اصل ریکارڈ طلب کیوں نہیں کیا گیا۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ رپورٹ میں کسی ایسی تحریری درخواست، تاریخ، حوالہ نمبر یا طریقۂ ارسال کی نشاندہی نہیں کی گئی جس کے ذریعے ان سے مزید دستاویزات طلب کی گئی ہوں، اور نہ ہی ان کی جانب سے کسی عدم تعاون یا جواب دینے سے انکار کا ذکر کیا گیا ہے
معاملے کی اگلی سماعت 27 اکتوبر 2026 کو مقرر ہے۔ اب عدالت میں پولیس رپورٹ، تاخیر سے رپورٹ پیش کیے جانے کے جواز اور شکایت میں اٹھائے گئے نکات پر مزید کارروائی متوقع ہے۔