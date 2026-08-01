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کامن ویلتھ گیمز: ہندوستانی باکسر پریتی پوار نے خواتین کے 54 کلوگرام زمرے میں جیتا گولڈ میڈل

22 سالہ ہندوستانی نے سیمی فائنل میں زیمبیا کی کیتھرین مواپے کے خلاف 5-0 کی متفقہ فیصلہ جیت درج کی تھی۔

کامن ویلتھ گیمز: ہندوستانی باکسر پریتی پوار نے خواتین کے 54 کلوگرام زمرے میں جیتا گولڈ میڈل
کامن ویلتھ گیمز: ہندوستانی باکسر پریتی پوار نے خواتین کے 54 کلوگرام زمرے میں جیتا گولڈ میڈل (Preeti Pawar (File/IANS))
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : August 1, 2026 at 4:29 PM IST

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نئی دہلی: ہندوستانی باکسر پریتی پوار نے ہفتہ کو یہاں کامن ویلتھ گیمز میں خواتین کے 54 کلوگرام زمرے میں کینیڈا کی اسکارلیٹ ڈیلگاڈو کو 5-0 سے شکست دے کر طلائی تمغہ جیت لیا۔

پریتی نے گولڈ میڈل کے مقابلے میں ایک مضبوط شروعات کی، پہلا راؤنڈ متفقہ طور پر جیتا۔ پانچوں ججوں نے ہندوستانی کو 10-8 سے اسکور کیا۔ بینٹم ویٹ زمرہ میں دنیا کے نمبر 3 نے دوسرے راؤنڈ کی اچھی شروعات کی اور جیتنے کی اس رفتار کو برقرار رکھا، جس سے ہندوستان کو دن کا پہلا طلائی تمغہ ملا۔

22 سالہ ہندوستانی نے سیمی فائنل میں زیمبیا کی کیتھرین مواپے کے خلاف 5-0 کی متفقہ فیصلہ جیت درج کی تھی۔

TAGGED:

COMMONWEALTH GAMES
INDIAN BOXER PREETI PAWAR
PREETI PAWAR WINS GOLD MEDAL
WOMEN 54 KG CATEGORY
CWG 2026

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