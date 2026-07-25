کامن ویلتھ گیمز 2026: بھارت نے کھولا کھاتہ، سبزی بیچنے والے جھنڈو کمار نے جیتا کانسے کا تمغہ
نائجیریا کے ادریس ریلوان نے 132.8 پوائنٹس بنا کر گولڈ میڈل جیتا، جب کہ میتھیو ہارڈنگ (131) نے سلور میڈل حاصل کیا۔
Published : July 25, 2026 at 9:59 AM IST
گلاسگو (اسکاٹ لینڈ): اسکاٹ لینڈ کے شہر گلاسگو میں کامن ویلتھ گیمز 2026 کا آغاز ہو چکا ہے۔ بھارت بھی ان کھیلوں میں حصہ لے رہا ہے۔ جانکاری کے مطابق، بھارت نے امسال راشٹرمنڈل کھیلوں (کامن ویلتھ گیمز 2026) کی میڈل لسٹ میں اپنی جگہ بنا لی ہے اور اس کا کھاتہ کھل گیا ہے۔ پیرا پاور لفٹر جھنڈو کمار نے مردوں کے ہیوی ویٹ پیرا پاور لفٹنگ مقابلے میں برانز میڈل (کانسے کا تمغہ) جیت کر ملک کو پہلا تمغہ دلایا۔
واضح رہے کہ 28 سالہ کمار نے 181 کلوگرام اور 190 کلوگرام کا وزن اٹھا کر 130.9 پوائنٹس حاصل کیے اور پوڈیم پر جگہ بنائی۔ وہ 196 کلوگرام کی اپنی آخری کوشش میں ناکام رہے۔ دوسری طرف، دوسرے بھارتی کھلاڑی سدھیر (114.1) چھٹے نمبر پر رہے۔ نائجیریا کے ادریس ریلوان نے 132.8 پوائنٹس بنا کر گولڈ میڈل جیتا، جب کہ میتھیو ہارڈنگ (131) نے سلور میڈل حاصل کیا۔
Scotland | Indian para powerlifter Jhandu Kumar wins the bronze in the men's heavyweight category at the 2026 Commonwealth Games in Glasgow. pic.twitter.com/PIIJacoMUM— ANI (@ANI) July 24, 2026
جھنڈو کمار کی جیت سے بہار کے نالندہ ضلع کے ہرنوت گاؤں میں جشن کا ماحول ہے، جہاں پانچ سال کی عمر میں پولیو ہونے کے بعد انہوں نے خاندان کا گزارا کرنے کے لیے اپنے والدین کی سبزیاں بیچنے میں مدد کی تھی۔ بہت کم پیسوں کے ساتھ کمار نے سال 2010 اور سال 2012 کے درمیان صرف طاقت بڑھانے کے لیے ویٹ ٹریننگ شروع کی، پھر شاٹ پٹ اور جیولن میں ہاتھ آزمایا۔ آخر کار انہیں پیرا پاور لفٹنگ میں اپنا اصل ہنر مل گیا۔
لیکن، سب سے بڑی مشکل جم کے باہر آئی۔ اعلیٰ درجے کے مقابلوں کے لیے ضروری غذائیت (نیوٹرشین) کا خرچ نہ اٹھا پانے کی وجہ سے، کمار نے سبزیوں کا ایک چھوٹا سا کاروبار شروع کیا، جس کے لیے ویل چیئر نہ ہونے کے باوجود وہ مقامی بازار تک تقریباً 20 کلومیٹر کا سفر طے کرتے تھے۔ بعد میں انہوں نے گزارا کرنے کے لیے دوستوں سے ای رکشہ خریدنے کے لیے پیسے ادھار لیے، لیکن کووڈ-19 کی وبا پھر ان کے لیے رکاوٹ بن گئی۔
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آخر کار ان کی محنت رنگ لائی اور وہ کامن ویلتھ گیمز کے پوڈیم پر پہنچ گئے، جس سے بھارت کو پیرا اسپورٹس پروگرام میں ابتدائی برتری ملی۔ جیت کے بعد کمار نے کہا کہ "میں اپنی خوشی بیان نہیں کر سکتا۔ سب سے پہلے، میں گھر پر اپنے والدین کو فون کروں گا۔ اور گوتم بھیا کو، جو میرے پہلے ساتھی تھے، جن کے ساتھ میں نے بچپن سے پریکٹس کی ہے۔ بھارت کے لیے پہلا میڈل بہت ضروری ہے۔ جب میں اپنا جھنڈا دیکھتا ہوں، تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے۔ اور ہم نے سال 2025 میں ایسے دو میڈل جیتے ہیں۔"
اس سے قبل دن میں، اشوک ملک مردوں کے لائٹ ویٹ مقابلے میں میڈل سے محروم رہ گئے اور 143.8 پوائنٹس کے ساتھ چوتھے نمبر پر رہے۔ انگلینڈ کے مارک سوان نے 153.9 پوائنٹس کے ساتھ گولڈ میڈل جیتا اور نائجیریا کے رولینڈ ایزوروئیکے کو پیچھے چھوڑ دیا، جنہوں نے بھی یہی اسکور کیا لیکن انہیں سلور میڈل پر ہی اکتفا کرنا پڑا، جب کہ ملائیشیا کے بونی بونیاؤ گسٹن نے 153.5 پوائنٹس کے ساتھ برانز میڈل جیتا۔ بھارت کے پرم جیت کمار 135.6 پوائنٹس کے ساتھ ساتویں نمبر پر رہے۔
خواتین کے ہیوی ویٹ فائنل میں کستوری راجمانی اپنی تینوں کوششوں میں ناکام رہیں۔ خواتین کے لائٹ ویٹ فائنل میں، جسپریت کور اور سمن دیوی بھی میڈل جیتنے میں ناکام رہیں۔
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