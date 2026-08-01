کامن ویلتھ گیمز 2026: نویں روز ہندوستانی کھلاڑیوں کی شاندار کارکردگی؛ نیرج چوپڑا نے چاندی اور یشویر نے کانسی کا تمغہ جیتا
کامن ویلتھ گیمز 2026 میں ہندوستانی کھلاڑیوں کی شاندار ریس جاری ہے۔ مقابلے کے نویں دن بھی کئی تمغوں پر کھلاڑیوں نے قبضہ کیا۔
Published : August 1, 2026 at 10:49 AM IST
گلاسگو (اسکاٹ لینڈ): کامن ویلتھ گیمز 2026 کے نویں دن ہندوستان نے تاریخ رقم کردی۔ ہندوستان کے 'گولڈن بوائے' کے نام سے مشہور نیرج چوپڑا نے جیولن تھرو ایونٹ میں چاندی کا تمغہ جیتا۔ اس دوران یشویر سنگھ نے مقابلہ میں اپنا ڈیبیو کرتے ہوئے کانسے کا تمغہ حاصل کیا۔
سری لنکا کے رمیش تھرنگا پاتھیراج نے شاندار کارکردگی پیش کرتے ہوئے 89.75 میٹر کی بہترین تھرو کے ساتھ گولڈ میڈل جیت لیا، انہوں نے اپنی دوسری کوشش کے دوران اسے حاصل کیا۔
#WATCH | Glasgow, Scotland: On winning the silver medal in the men's javelin throw final at the Glasgow 2026 Commonwealth Games, Indian athlete Neeraj Chopra says, "It brings back memories of the Asian Games, where Kishore and I both won medals. I’m really happy that Yashvir… pic.twitter.com/2eoXNoTpi4— ANI (@ANI) August 1, 2026
کامن ویلتھ گیمز 2026 میں نواں دن ہندوستانیوں کے لیے کئی لحاظ سے اہم تھا، جس میں ہندوستانی ایتھلیٹس نے متعدد تمغے جیتے ہیں۔ باکسنگ، جوڈو اور ایتھلیٹکس میں ہندوستانی کھلاڑیوں کا بول بالا رہا۔ نیرج چوپڑا 85.83 میٹر کی بہترین تھرو کے ساتھ دوسرے نمبر پر رہے۔ اولمپک چیمپیئن کی آخری کوشش کا نتیجہ غلط نکلا — انہیں فوراً احساس ہوا کہ یہ کلین تھرو نہیں تھا — لیکن ان کی پہلے کی کوشش اُن کے دوسرے کامن ویلتھ گیمز میں چاندی کا تمغہ حاصل کرنے کے لیے کافی تھی۔
اگرچہ چوپڑا نے ہمیشہ گولڈ کا ہدف رکھا، لیکن مقابلے میں ان کی واپسی مثبت تھی، جس کی نشان دہی ایک اور بڑے بین الاقوامی پوڈیم نے کی۔ یشویر سنگھ نے ایونٹ کا سب سے بڑا سرپرائز دیا۔ انہوں نے اپنی چھٹی اور آخری کوشش میں 85.41 میٹر کے ذاتی بہترین تھرو کے ساتھ کانسی کا تمغہ جیتا۔ 24 سالہ نوجوان نے 83.72 میٹر کے اپنے سابقہ ذاتی بہتر کارکردگی کو پیچھے چھوڑ دیا اور اینڈرسن پیٹرز اور ارشد ندیم سمیت معروف ایتھلیٹس سے سخت مقابلہ کیا۔ چوپڑا اور یشویر کے دوسرے اور تیسرے نمبر پر آنے کے ساتھ ہی، ہندوستان نے کامن ویلتھ گیمز میں مردوں کے جیولن تھرو ایونٹ میں تاریخی ڈبل پوڈیم فنش حاصل کیا۔ اس نتیجے نے ایونٹ میں ہندوستان کی بڑھتی ہوئی صلاحیت کو مزید ظاہر کیا اور گلاسگو میں ملک کی ایتھلیٹکس مہم میں ایک اور اہم سنگ میل کا اضافہ کیا۔ اس سے پہلے، ہرش سنگھ نے مردوں کے 60 کلوگرام جوڈو مقابلے میں ایک سنسنی خیز فائنل میں آسٹریلیا کے جوشوا کاٹز کو 'وازہ آری' (10-0) کے ذریعے شکست دے کر طلائی تمغہ جیتا۔
دریں اثنا، اسمیتا ڈے نے ایک پرعزم اور بہترین کارکردگی کے ساتھ خواتین کا طلائی تمغہ حاصل کیا، کینیڈا کی ہیڈی کوچ کو 'یوکو' (2-1) کے ذریعے شکست دے کر ایک تاریخی فتح حاصل کی۔ ہندوستانی کھلاڑی تیجسون شنکر نے کامن ویلتھ گیمز میں ڈیکاتھلون ایونٹ میں کانسی کا تمغہ جیت کر تاریخ رقم کی۔ وہ باوقار ملٹی سپورٹس ایونٹ میں اس نظم و ضبط میں تمغہ جیتنے والے پہلے ہندوستانی بن گئے۔ یامنی موریہ نے خواتین کے 57 کلوگرام زمرے میں چاندی کا تمغہ جیتا، انہیں جمعہ کو انگلینڈ کی ایکیلیا ٹوپراک کے خلاف قریبی مقابلے میں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔
#WATCH | Glasgow, Scotland: Indian athlete Yasvir Singh says, " this is my first international medal, and i am overjoyed. everyone supported me, my family, my parents, everyone... i am truly happy about this... things were going a bit sluggishly at the start. at one point, my… https://t.co/h7p7sdmx5W pic.twitter.com/21DleUDC9m— ANI (@ANI) July 31, 2026
دولت مشترکہ کھیلوں میں چاندی کا تمغہ جیتنے کے بعد نیرج چوپڑا نے کہا کہ اس لمحے نے ایشیائی کھیلوں کی یادیں تازہ کر دیں۔ انہوں نے کہا کہ کشور اور میں نے اس مقابلے میں بھی تمغے جیتے تھے۔ آج میں بہت خوش ہوں۔ انہوں نے مزید کہا کہ یشویر نے بہترین پرفارمنس پیش کی اور ان کے ساتھ پوڈیم شیئر کرتے ہوئے انہیں بہت اچھا لگا۔ چوپڑا نے نوٹ کیا کہ قومی ترانہ سن کر بے پناہ خوشی ملتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے سیزن کی بہترین کارکردگی بھی حاصل کی۔ آگے مزید مقابلے ہیں اور میں ان پر توجہ مرکوز کر رہا ہوں۔
دریں اثنا، ہندوستانی کھلاڑی یشویر سنگھ نے کہا، "یہ میرا پہلا بین الاقوامی تمغہ ہے، اور میں بہت خوش ہوں۔ ہر کسی نے میری حمایت کی — میرے خاندان، میرے والدین، سبھی نے۔ میں واقعی بہت خوش ہوں۔"
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