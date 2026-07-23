کامن ویلتھ گیمز 2026 کا آج سے آغاز، وزیر کھیل منڈاویہ کا اہم بیان
وزیر کھیل ڈاکٹر منسکھ منڈاویہ نے احمد آباد کی تیاریوں کا بھی جائزہ لیا۔ مزید پڑھیں
Published : July 23, 2026 at 10:47 AM IST
گلاسگو: دولت مشترکہ کھیل آج، جمعرات، 23 جولائی کو شروع ہو رہے ہیں۔ مرکزی وزیر برائے امور نوجوانان اور کھیل ڈاکٹر منسکھ منڈاویہ نے کامن ویلتھ گیمز 2026 کے کھیلوں کے وزراء کی میٹنگ (CSMM) میں شرکت کی، جہاں انہوں نے کھیلوں میں ہندوستان کے بڑھتے ہوئے قد کے بارے میں بات کی اور اس بات کی توثیق کی کہ ملک کی تاریخی، پائیدار اور تاریخی میزبانی کے لیے تیار ہیں۔ کامن ویلتھ گیمز کے ساتھ ساتھ احمد آباد کی عالمی سطح کی تیاریاں۔ ڈاکٹر منڈاویہ کامن ویلتھ گیمز کے 2026 ایڈیشن کی تنظیم کی نگرانی کرنے والے ہندوستانی وفد کے رہنما کے طور پر گلاسگو میں ہیں۔
اطلاعات کے مطابق، ڈاکٹر منڈاویہ گلاسگو کامن ویلتھ گیمز 2026 کے دوران مختلف تقاریب میں شرکت کریں گے اور احمد آباد میں 2036 کے اولمپکس کے لیے ہندوستان کی بولی کی رفتار بڑھانے کے لیے دوسرے ممالک کے وفود کے سربراہوں کے ساتھ بات چیت کریں گے۔ بدھ کو ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں، ڈاکٹر منڈاویہ نے دولت مشترکہ کے کھیلوں کے وزراء کی میٹنگ (CSMM) میں اپنی تقریر کی تفصیل دی۔ انہوں نے کہا کہ گلاسگو میں کامن ویلتھ اسپورٹس منسٹرز میٹنگ (CSMM) میں شرکت کرکے بہت خوشی ہوئی۔
سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ شیئر کرتے ہوئے، انہوں نے لکھا، "دولت مشترکہ میں کھیلوں کے مستقبل کو تشکیل دینے پر اچھی بات چیت ہوئی۔ اپنی مداخلت کے دوران، میں نے پی ایم مودی کی دور اندیش قیادت میں ہندوستان میں کھیلوں کی قابل ذکر تبدیلی کو اجاگر کیا۔ میں نے اپنی مضبوط گورننس اصلاحات، مضبوط اینٹی ڈوپنگ فریم ورک، اور پرچم بردار اقدامات جیسے کہ کھیلو، ٹی اے ایس انڈیا، ایف ایم آئی، انڈیا، لیگ اور انڈیا کے لیے اہم اقدامات کے بارے میں بات کی۔ گراس روٹ ٹیلنٹ۔" کھیلوں میں خواتین کی زیادہ سے زیادہ شرکت کو تقویت دینا اور ملک بھر میں متحرک کھیلوں کے کلچر کو فروغ دینا۔
مرکزی وزیر نے ایک تاریخی، پائیدار، اور یادگار 2030 کے صد سالہ دولت مشترکہ کھیلوں اور احمد آباد کی عالمی سطح کی تیاریوں کی میزبانی کے لیے ہندوستان کی تیاری کی تصدیق کرتے ہوئے اختتام کیا۔ اس سے پہلے دن میں، ڈاکٹر منڈاویہ نے کامن ویلتھ گیمز 2026 کے آغاز سے قبل گلاسگو میں ایک سرکاری استقبالیہ میں سکاٹ لینڈ کے فرسٹ منسٹر جان سوینی سے ملاقات کی، اور اسکاٹ لینڈ میں ہونے والے آئندہ گیمز اور 2030 میں ہونے والے صد سالہ ایڈیشن کے لیے ہندوستان کے میزبانی کے کردار کے لیے اپنی امید کا اظہار کیا۔ پرتپاک مہمان نوازی کیونکہ چار سالہ ملٹی سپورٹس ایونٹ کی تیاریاں جاری ہیں۔
منڈاویہ نے لکھا کہ انہوں نے اسکاٹ لینڈ کے فرسٹ منسٹر مسٹر جان سوینی کے ساتھ استقبالیہ میں شرکت کی۔ میں گلاسگو کامن ویلتھ گیمز 2026 کی میزبانی کرنے والی ٹیم کا گلاسگو کے خوبصورت شہر میں پرتپاک استقبال کے لیے شکر گزار ہوں۔ گلاسگو 2026 میں دکھائے جانے والے 10 کھیلوں میں اعلیٰ عالمی ٹیلنٹ پیش کیا جائے گا، جس میں متعدد اولمپک اور پیرا اولمپک چیمپئنز کے ساتھ ساتھ دولت مشترکہ کے موجودہ گولڈ میڈلسٹ بھی شامل ہیں، جو 11 روزہ ایونٹ میں شرکت کریں گے۔ وزیر کھیل نے دولت مشترکہ کھیل کے صدر ڈونالڈ روکرے سے بھی ملاقات کی اور ان کھیلوں کی 100 ویں سالگرہ کے بارے میں تبادلہ خیال کیا جو 2030 میں ہندوستان میں منعقد ہوں گے۔
دولت مشترکہ کھیل کے صدر ڈونلڈ رکارے سے مل کر بھی خوشی ہوئی۔ انہوں نے 2030 میں دولت مشترکہ کھیلوں کے 100ویں ایڈیشن کی میزبانی کے لیے دولت مشترکہ برادری کے اندر زبردست جوش و خروش کا اظہار کیا۔ گزشتہ سال کے آخر میں منعقدہ دولت مشترکہ کھیلوں کی جنرل اسمبلی کے دوران، ہندوستان نے سرکاری طور پر 2030 کے تاریخی ایڈیشن کی میزبانی کے حقوق سے نوازا، جس میں احمد آباد، گجرات، مرکزی میزبان کے طور پر خدمات انجام دے رہا تھا۔ یہ دوسرا موقع ہوگا جب ہندوستان اس اسپورٹس میگا ایونٹ کی میزبانی کرے گا، اس سے قبل یہ ایونٹ 2010 میں نئی دہلی میں منعقد ہوا تھا۔