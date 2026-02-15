بھارت-پاکستان مقابلہ: پاکستان نے ٹاس جیت کر پہلے باؤلنگ کا فیصلہ کیا، کپتانوں نے ہاتھ نہیں ملایا
ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ 2026 کا 27 واں میچ آج پاکستان اور بھارت کے درمیان کولمبو میں کھیلا جائے گا۔
Published : February 15, 2026 at 6:50 PM IST
ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ 2026 کا 27 واں میچ آج پاکستان اور بھارت کے درمیان کولمبو میں کھیلا جائے گا۔ دونوں ٹیمیں ٹورنامنٹ میں شاندار فارم میں ہیں، اس لیے شائقین ایک دلچسپ مقابلے کی توقع کر سکتے ہیں۔
پاکستان کے کپتان سلمان علی آغا نے ٹاس جیت کر پہلے بولنگ کا فیصلہ کیا۔ دونوں کپتانوں نے ایک بار پھر مصافحہ نہیں کیا۔ پاکستان کی ٹیم میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی جبکہ بھارت نے دو بڑی تبدیلیاں کیں۔ سیمسن کی جگہ ابھیشیک اور ارشدیپ کی جگہ کلدیپ کو شامل کیا گیا ہے۔
اس سے قبل سابق کرکٹر سنجے مانجریکر نے ہندوستانی ٹیم کی پاکستان کے خلاف ہاتھ نہ ملانے کی پالیسی پر تنقید کرتے ہوئے اسے احمقانہ قرار دیا اور کہا کہ یہ کرکٹ کھیلنے والے بڑے ملک کے لیے موزوں نہیں ہے۔ مانجریکر نے اپنے ایکس اکاؤنٹ پر لکھا، "ہندوستان کی طرف سے شروع کی گئی یہ ہاتھ نہ ملانے کی پالیسی بالکل احمقانہ ہے۔ یہ ہمارے جیسے ملک کے لیے مناسب نہیں ہے۔ یا تو ٹھیک سے کھیلو، کھیل کے جذبے کے ساتھ، یا بالکل نہ کھیلو۔" پہلگام حملے کے بعد سے، ہندوستانی کھلاڑیوں نے 2025 کے ایشیا کپ سے پاکستانی کھلاڑیوں سے ہاتھ ملانے سے گریز کیا ہے۔
بھارت کا پلیئنگ 11: ابھیشیک شرما، ایشان کشن (وکٹ کیپر)، تلک ورما، سوریہ کمار یادیو (کپتان)، ہاردک پانڈیا، شیوم دوبے، رنکو سنگھ، اکشر پٹیل، کلدیپ یادیو، ورون چکرورتی، جسپریت بمراہ۔
پاکستان کا پلیئنگ 11: صائم ایوب، صاحبزادہ فرحان، سلمان آغا (کپتان)، بابر اعظم، محمد نواز، شاداب خان، فہیم اشرف، عثمان خان (وکٹ کیپر)، شاہین آفریدی، ابرار احمد، عثمان طارق۔