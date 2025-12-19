فائنل کے بعد کولمبیا کا فٹبال گراؤنڈ میدان جنگ میں تبدیل، ویڈیو دیکھیں
کولمبیا کپ کے فائنل کے بعد تماشائیوں کے درمیان پرتشدد جھڑپ میں سات پولیس افسران سمیت 59 افراد زخمی ہو گئے۔
Published : December 19, 2025 at 4:44 PM IST
حیدرآباد: کولمبیا کا ایک فٹبال گراؤنڈ اس وقت میدان جنگ میں تبدیل ہوگیا جب میچ کے بعد دو ٹیموں کے حامی آپس میں لڑ پڑے۔ جھڑپیں اس قدر شدید تھیں کہ سات پولیس اہلکاروں سمیت 59 افراد زخمی ہوئے۔
فٹبال گراؤنڈ میدان جنگ میں تبدیل
میڈلن سٹی میں کولمبیا کپ کے فائنل کے بعد پرتشدد جھڑپیں ہوئیں۔یہ میچ ایٹلیٹیکو نیشنل اور ڈیپورٹیو انڈیپنڈنٹ میڈیلن کے درمیان کھیلا گیا، جسے ایٹلیٹیکو نیشنل نے 1-0 سے جیت کر ٹرافی پر قبضہ کیا۔ پرتشدد جھڑپوں کی وجہ سے میچ کے بعد ٹرافی کی تقریب اور میڈل کی تقریب منسوخ کردی گئی۔
🇨🇴 After Atlético Nacional’s Colombian Cup final win against city rivals Deportivo Independiente Medellín, fans of DIM took exception to A/N’s parading of the trophy which led to a pitched battle on the turf at Estadio Atansio Girardot 😳pic.twitter.com/vfkYcurPUT— 📚 Dame Bola (& Tears at La Bombonera) (@BomboneraTears) December 18, 2025
آخری سیٹی بجنے کے بعد، اسٹیڈیم میں نیشنل شائقین کے لیے جشن کی رات ہونی چاہیے تھی لیکن یہ رات تشدد کا گواہ بنی۔ دونوں ٹیموں کے حامیوں نے نے گراؤنڈ پر دھاوا بول دیا، ایک دوسرے پر اشیاء پھینکیں اور یہاں تک کہ سیکورٹی فورسز کے ساتھ جھڑپیں بھی ہوئیں۔
سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیوز
مداحوں کی آپس میں لڑائی اور مارپیٹ کی ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہیں۔ ویڈیوز میں شائقین کو گراؤنڈ کے مختلف حصوں میں داخل ہوتے اور تصادم ہوتے دکھایا گیا ہے۔ 43,000 مضبوط اسٹیڈیم میں حالات قابو سے باہر ہونے پر فسادات پولیس کو مداخلت کرنا پڑی۔
ابھی تک کوئی گرفتاری نہیں ہوئی
خبر رساں ادارے اے ایف پی کے مطابق میڈلین کے سیکیورٹی سیکریٹری مینوئل ولا نے تصدیق کی ہے کہ پرتشدد جھڑپوں میں 52 شائقین زخمی ہوئے ہیں۔ پولیس حکام نے بتایا کہ خونریز لڑائی میں سات پولیس اہلکار زخمی بھی ہوئے۔ ابھی تک کوئی گرفتاری عمل میں نہیں آئی ہے تاہم حکام مجرموں کی شناخت کے لیے سی سی ٹی وی فوٹیج کا جائزہ لے رہے ہیں۔
⚠️ Terrible imagen en el estadio Atanasio Girardot.— Antioquia Conecta (@AntConecta) December 18, 2025
Al finalizar el clásico antioqueño entre Medellín y Nacional, y en medio de la celebración, hinchas de ambos equipos invadieron el terreno de juego, convirtiendo la cancha, las tribunas y las calles aledañas en una batalla… pic.twitter.com/muRHBsBkse
ایسے لوگ مجرم اور شرپسند ہوتے ہیں
واضح رہے کہ ان ممالک میں ایسی جھڑپوں سے بچنے کے لیے مہمان ٹیم کے شائقین کو بڑی ٹیموں کے درمیان ہونے والے میچوں میں شرکت کی اجازت نہیں ہوتی۔ تاہم میڈلن سٹی ہال نے ایٹلیٹیکو نیشنل کے گھریلو شائقین کو فٹ بال کے پرامن ماحول کو فروغ دینے کے لیے شرکت کی اجازت دی۔ میئر فیڈریکو گوٹیریز نے تشدد کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ اس فساد کے ذمہ دار مجرم اور شرپسند ہیں اور ان کے خلاف سخت ترین کارروائی کی جائے گی۔