فائنل کے بعد کولمبیا کا فٹبال گراؤنڈ میدان جنگ میں تبدیل، ویڈیو دیکھیں

کولمبیا کپ کے فائنل کے بعد تماشائیوں کے درمیان پرتشدد جھڑپ میں سات پولیس افسران سمیت 59 افراد زخمی ہو گئے۔

فائنل کے بعد کولمبیا کا فٹبال گراؤنڈ میدان جنگ میں تبدیل، ویڈیو دیکھیں (AFP Photo)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : December 19, 2025 at 4:44 PM IST

حیدرآباد: کولمبیا کا ایک فٹبال گراؤنڈ اس وقت میدان جنگ میں تبدیل ہوگیا جب میچ کے بعد دو ٹیموں کے حامی آپس میں لڑ پڑے۔ جھڑپیں اس قدر شدید تھیں کہ سات پولیس اہلکاروں سمیت 59 افراد زخمی ہوئے۔

فٹبال گراؤنڈ میدان جنگ میں تبدیل

میڈلن سٹی میں کولمبیا کپ کے فائنل کے بعد پرتشدد جھڑپیں ہوئیں۔یہ میچ ایٹلیٹیکو نیشنل اور ڈیپورٹیو انڈیپنڈنٹ میڈیلن کے درمیان کھیلا گیا، جسے ایٹلیٹیکو نیشنل نے 1-0 سے جیت کر ٹرافی پر قبضہ کیا۔ پرتشدد جھڑپوں کی وجہ سے میچ کے بعد ٹرافی کی تقریب اور میڈل کی تقریب منسوخ کردی گئی۔

آخری سیٹی بجنے کے بعد، اسٹیڈیم میں نیشنل شائقین کے لیے جشن کی رات ہونی چاہیے تھی لیکن یہ رات تشدد کا گواہ بنی۔ دونوں ٹیموں کے حامیوں نے نے گراؤنڈ پر دھاوا بول دیا، ایک دوسرے پر اشیاء پھینکیں اور یہاں تک کہ سیکورٹی فورسز کے ساتھ جھڑپیں بھی ہوئیں۔

سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیوز

مداحوں کی آپس میں لڑائی اور مارپیٹ کی ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہیں۔ ویڈیوز میں شائقین کو گراؤنڈ کے مختلف حصوں میں داخل ہوتے اور تصادم ہوتے دکھایا گیا ہے۔ 43,000 مضبوط اسٹیڈیم میں حالات قابو سے باہر ہونے پر فسادات پولیس کو مداخلت کرنا پڑی۔

ابھی تک کوئی گرفتاری نہیں ہوئی

خبر رساں ادارے اے ایف پی کے مطابق میڈلین کے سیکیورٹی سیکریٹری مینوئل ولا نے تصدیق کی ہے کہ پرتشدد جھڑپوں میں 52 شائقین زخمی ہوئے ہیں۔ پولیس حکام نے بتایا کہ خونریز لڑائی میں سات پولیس اہلکار زخمی بھی ہوئے۔ ابھی تک کوئی گرفتاری عمل میں نہیں آئی ہے تاہم حکام مجرموں کی شناخت کے لیے سی سی ٹی وی فوٹیج کا جائزہ لے رہے ہیں۔

ایسے لوگ مجرم اور شرپسند ہوتے ہیں

واضح رہے کہ ان ممالک میں ایسی جھڑپوں سے بچنے کے لیے مہمان ٹیم کے شائقین کو بڑی ٹیموں کے درمیان ہونے والے میچوں میں شرکت کی اجازت نہیں ہوتی۔ تاہم میڈلن سٹی ہال نے ایٹلیٹیکو نیشنل کے گھریلو شائقین کو فٹ بال کے پرامن ماحول کو فروغ دینے کے لیے شرکت کی اجازت دی۔ میئر فیڈریکو گوٹیریز نے تشدد کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ اس فساد کے ذمہ دار مجرم اور شرپسند ہیں اور ان کے خلاف سخت ترین کارروائی کی جائے گی۔

