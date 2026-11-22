ایشیا کپ رائزنگ سٹارز ٹورنامنٹ میں ٹاس کے دوران افراتفری، میچ ریفری نے اپنا فیصلہ واپس لیا
ایشیا کپ رائزنگ اسٹارز ٹورنامنٹ میں بھارت اے اور پاکستان اے کی ٹیمیں آمنے سامنے ہیں۔
Published : November 22, 2026 at 5:19 PM IST
ایشیا کپ رائزنگ اسٹارز 2026 ٹورنامنٹ قطر کے دارالحکومت دوحہ میں کھیلا جا رہا ہے۔ آج گروپ بی میں ٹورنامنٹ کا سب سے بڑا میچ انڈیا اے اور پاکستان اے کے درمیان کھیلا جا رہا ہے، میچ کے آغاز سے قبل دونوں کپتانوں نے ٹاس کے دوران مصافحہ نہیں کیا، یہ مشق 2025 کے ایشیا کپ سے جاری ہے۔ مزید برآں ٹاس کے دوران ایک عجیب منظر دیکھنے کو ملا جب میچ ریفری نے شروع میں ٹاس کو بھارت کے حق میں قرار دیا تاہم پاکستانی کپتان کی مداخلت پر انہوں نے اپنا فیصلہ پلٹ کر پاکستان کے حق میں کر دیا۔
Pakistan Shaheens have won the toss and elected to bat first. 🪙 How many can our bowling attack bundle them out for? 👀 Watch India A vs Pakistan A in the #DPWorldAsiaCupRisingStarsMens2026 LIVE NOW on Sony Sports Network TV channels & Sony LIV. #SonySportsNetwork #SonyLIV https://t.co/0Hr2dr8gsG— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) November 22, 2026
درحقیقت جب انڈیا اے کے کپتان تلک ورما نے سکہ ہوا میں اچھالا تو پاکستان کے کپتان عبدالصمد نے ہیڈ بولا۔ اس کے بعد میچ ریفری نے سکے کا جائزہ لیا اور ٹیل کا اعلان کیا، اس کے بعد پاکستانی کپتان نے فوری طور پر ٹاس کو دیکھا اور کہا کہ ہیڈ ہے۔ پاکستان نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا۔
دونوں کپتانوں نے کیا کہا؟
ٹاس کے موقع پر انڈیا اے کے کپتان تلک ورما نے کہا، "ہم بھی پہلے بیٹنگ کرنا چاہتے تھے۔ پچ قدرے خشک لگ رہی ہے۔ ہرشیت اور پرنس نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے۔ انہیں کھیلتے ہوئے دیکھنا بہت اچھا لگا۔ چوٹ سے واپسی کے بعد، اس طرح کی گیند بازی ان کے اور ٹیم کے لیے بہت اہم ہے۔ ہمارے لیے، یہ صرف ایک اور میچ ہے، لیکن تماشائیوں کے لیے، وہ ہمیشہ آگے کی طرف دیکھتے ہیں۔ دریں اثناء پاکستان اے کے کپتان عبدالصمد نے کہا کہ آج ٹیم کا اعتماد بہت بلند ہے۔ پچ خشک لگ رہی ہے، اس لیے ہم پہلے بیٹنگ کرنا چاہتے ہیں۔ تمام کھلاڑی بہت پراعتماد ہیں، آج آپ کو ایک اچھا میچ دیکھنے کو ملے گا۔
𝐓𝐇𝐄 𝐍𝐔𝐌𝐁𝐄𝐑𝐒 𝐒𝐏𝐄𝐀𝐊 𝐅𝐎𝐑 𝐓𝐇𝐄𝐌𝐒𝐄𝐋𝐕𝐄𝐒! 🔥 Tilak Varma’s India A are ready to take on Pakistan A in a high-voltage showdown! ⚡ Watch India A vs Pakistan A in the #DPWorldAsiaCupRisingStarsMens2026 TODAY, 3 PM onwards, LIVE on Sony Sports Network TV channels & Sony LIV. #SonySportsNetwork #SonyLIV #INDvPAK— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) November 22, 2026
غور طلب ہے کہ دونوں ٹیمیں شاندار فارم میں ہیں۔ دونوں ٹیمیں اپنا پہلا میچ جیت کر اس میچ میں اتر رہی ہیں۔ بھارت نے اپنے پہلے میچ میں نیپال کو 306 رنز سے شکست دی تھی جبکہ پاکستان نے یو اے ای کو 61 رنز سے شکست دی تھی۔ پاکستان اور بھارت دونوں نے اپنے پچھلے میچ سے اپنی پلیئنگ الیون میں کوئی تبدیلی نہیں کی ہے۔