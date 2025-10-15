پانچ لاکھ کی آبادی والا ملک فیفا ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی، اس ملک میں فٹ بال کی تاریخ کے بارے میں جانیں

ETV Bharat / sports

حیدرآباد، تلنگانہ: ازبکستان اور اردن جیسے ایشیائی ممالک نے حال ہی میں فیفا ورلڈ کپ 2026 کے لیے کوالیفائی کر کے فٹ بال کی دنیا کو حیران کر دیا ہے۔ پیر 13 اکتوبر کو صرف 500,000 کی آبادی والے افریقی جزیرے کیپ وردے نے بھی پہلی بار اس بڑے ٹورنامنٹ کے لیے کوالیفائی کر کے تاریخ رقم کی۔

اس اہم کامیابی کے ساتھ، کیپ وردے فیفا ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی کرنے والا آبادی کے لحاظ سے دوسرا سب سے چھوٹا ملک بن گیا۔ اس سے پہلے، آئس لینڈ نے 2018 میں ٹورنامنٹ کے لیے کوالیفائی کیا تھا، جب یہ سب سے چھوٹا تھا۔

کیپ وردے کی آبادی

تقریباً 527,000 کی آبادی والے ملک کیپ وردے نے اس باوقار ٹورنامنٹ کے لیے افریقی کوالیفائرز میں ایسواتینی کو 0-3 سے شکست دے کر یہ کارنامہ انجام دیا۔ تقریباً 500,000 پر مشتمل ایک چھوٹا سا ملک کیپ وردے ٹیلنٹ کو پروان چڑھانے اور سب سے بڑے اسٹیج پر اپنی جگہ محفوظ کرنے کی وجہ سے کافی مقبولیت حاصل کر رہا ہے۔

کیپ وردے میں فٹ بال کی تاریخ

قابل ذکر بات یہ ہے کہ کیپ وردے نے اپنا پہلا بین الاقوامی فٹ بال میچ 1978 میں کھیلا اور 1986 میں فیفا کا رکن بنا۔ 2000 میں، یہ فٹ بال کی عالمی درجہ بندی میں 182ویں نمبر پر تھا۔ اس کے بعد سے، اپنی شاندار کارکردگی کی بدولت، ٹیم نے نمایاں بہتری کی ہے، جو 2025 تک 70ویں نمبر پر پہنچ گئی ہے۔ آج تک، اس نے فیفا ورلڈ کپ کے لیے اپنے دس میں سے سات کوالیفائنگ میچ جیتے ہیں اور 23 پوائنٹس جمع کر لیے ہیں۔

کل 48 ٹیمیں، افریقہ کی اب تک چھ ٹیمیں

فیفا ورلڈ کپ میں کل 48 ٹیمیں حصہ لیں گی۔ مزید برآں، کیپ وردے مراکش، تیونس، مصر، الجزائر اور گھانا کے بعد ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی کرنے والا چھٹا افریقی ملک بن گیا۔ کیپ وردے کی قومی فٹ بال ٹیم کے شائقین انہیں پیار سے "بلیو شارک" کہتے ہیں اور فٹبالرز نے ورلڈ کپ میں جگہ حاصل کر کے اس ٹیگ کو برقرار رکھا ہے۔ فیفا ورلڈ کپ میں کل 48 ٹیمیں حصہ لیں گی۔ کیپ وردے کی کوالیفائی کرنے کے ساتھ ہی فیفا ورلڈ کپ کے لیے اب تک کوالیفائی کرنے والی ٹیموں کی تعداد 22 ہو گئی ہے۔

