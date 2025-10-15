پانچ لاکھ کی آبادی والا ملک فیفا ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی، اس ملک میں فٹ بال کی تاریخ کے بارے میں جانیں
فٹ بال کا دنیا کا سب سے بڑا ٹورنامنٹ فیفا ورلڈکپ اگلے سال میکسیکو، کینیڈا اور امریکہ میں مشترکہ طور پر منعقد کیا جائے گا۔
حیدرآباد، تلنگانہ: ازبکستان اور اردن جیسے ایشیائی ممالک نے حال ہی میں فیفا ورلڈ کپ 2026 کے لیے کوالیفائی کر کے فٹ بال کی دنیا کو حیران کر دیا ہے۔ پیر 13 اکتوبر کو صرف 500,000 کی آبادی والے افریقی جزیرے کیپ وردے نے بھی پہلی بار اس بڑے ٹورنامنٹ کے لیے کوالیفائی کر کے تاریخ رقم کی۔
اس اہم کامیابی کے ساتھ، کیپ وردے فیفا ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی کرنے والا آبادی کے لحاظ سے دوسرا سب سے چھوٹا ملک بن گیا۔ اس سے پہلے، آئس لینڈ نے 2018 میں ٹورنامنٹ کے لیے کوالیفائی کیا تھا، جب یہ سب سے چھوٹا تھا۔
CAPE VERDE, POPULATION 560,000, QUALIFY FOR A FIRST-EVER WORLD CUP 🇨🇻— Men in Blazers (@MenInBlazers) October 13, 2025
The second-smallest nation ever to achieve that feat. Every US state has a bigger population, yet the Blue Sharks are on their way to football's big dance 🦈
Soak up these scenes 💙pic.twitter.com/aR2KMRLteE
کیپ وردے کی آبادی
تقریباً 527,000 کی آبادی والے ملک کیپ وردے نے اس باوقار ٹورنامنٹ کے لیے افریقی کوالیفائرز میں ایسواتینی کو 0-3 سے شکست دے کر یہ کارنامہ انجام دیا۔ تقریباً 500,000 پر مشتمل ایک چھوٹا سا ملک کیپ وردے ٹیلنٹ کو پروان چڑھانے اور سب سے بڑے اسٹیج پر اپنی جگہ محفوظ کرنے کی وجہ سے کافی مقبولیت حاصل کر رہا ہے۔
They say there's a first time for everything, don't they? 🤩— CAF_Online (@CAF_Online) October 13, 2025
Cape Verde write history and become our 6th representatives at the 2026 #FIFAWorldCup 🇨🇻✅ pic.twitter.com/UTTI94VXgI
کیپ وردے میں فٹ بال کی تاریخ
قابل ذکر بات یہ ہے کہ کیپ وردے نے اپنا پہلا بین الاقوامی فٹ بال میچ 1978 میں کھیلا اور 1986 میں فیفا کا رکن بنا۔ 2000 میں، یہ فٹ بال کی عالمی درجہ بندی میں 182ویں نمبر پر تھا۔ اس کے بعد سے، اپنی شاندار کارکردگی کی بدولت، ٹیم نے نمایاں بہتری کی ہے، جو 2025 تک 70ویں نمبر پر پہنچ گئی ہے۔ آج تک، اس نے فیفا ورلڈ کپ کے لیے اپنے دس میں سے سات کوالیفائنگ میچ جیتے ہیں اور 23 پوائنٹس جمع کر لیے ہیں۔
کل 48 ٹیمیں، افریقہ کی اب تک چھ ٹیمیں
فیفا ورلڈ کپ میں کل 48 ٹیمیں حصہ لیں گی۔ مزید برآں، کیپ وردے مراکش، تیونس، مصر، الجزائر اور گھانا کے بعد ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی کرنے والا چھٹا افریقی ملک بن گیا۔ کیپ وردے کی قومی فٹ بال ٹیم کے شائقین انہیں پیار سے "بلیو شارک" کہتے ہیں اور فٹبالرز نے ورلڈ کپ میں جگہ حاصل کر کے اس ٹیگ کو برقرار رکھا ہے۔ فیفا ورلڈ کپ میں کل 48 ٹیمیں حصہ لیں گی۔ کیپ وردے کی کوالیفائی کرنے کے ساتھ ہی فیفا ورلڈ کپ کے لیے اب تک کوالیفائی کرنے والی ٹیموں کی تعداد 22 ہو گئی ہے۔