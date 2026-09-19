بی سی سی آئی، اے جی ایم کا معاملہ: اجیت اگرکر کے مستقبل پر فیصلہ کرنے کے لیے عہدیداران 'مجاز'
بی سی سی آئی کی اے جی ایم میں چیف سلیکٹر اجیت اگرکر کے مستقبل کا فیصلہ بورڈ حکام پر چھوڑ دیا گیا ہے۔
Published : September 19, 2026 at 11:06 AM IST
ممبئی: بھارتی کرکٹ بورڈ (BCCI) کے سالانہ جنرل اجلاس (AGM) میں رکن اکائیوں نے سلیکشن کمیٹی کے چیئرمین اجیت اگرکر کی مدتِ ملازمت میں توسیع کرنے یا ان کی جگہ نیا چیئرمین مقرر کرنے کا فیصلہ بورڈ کے عہدیداروں پر چھوڑ دیا ہے۔
موجودہ سلیکشن کمیٹی کے چیئرمین اگرکر کی مدتِ ملازمت چار اکتوبر کو ختم ہونے والی ہے۔ ایسے میں بی سی سی آئی ان کی جگہ نئے چیئرمین کی تلاش کر سکتا ہے۔ اجلاس کے بعد بی سی سی آئی کے ایک سینیئر اہلکار نے کہا، "سلیکشن کمیٹیوں سے جڑے معاملات پر فیصلہ کرنے کے لیے عہدیداروں کو مجاز (بااختیار) بنایا گیا ہے۔"
🚨 News 🚨 Update: 95th Annual General Meeting of BCCI The 95th Annual General Meeting of the Board of Control for Cricket in India (BCCI) was held on September 18, 2026, at BCCI HQ, in Mumbai. Click below for all the key details ▶️ https://t.co/BHR2I01cbn— BCCI (@BCCI) September 18, 2026
بی سی سی آئی نے کوئی واضح اشارہ نہیں دیا
انہوں نے اگرکر کے مستقبل کے حوالے سے کوئی واضح اشارہ نہیں دیا۔ بی سی سی آئی کے 95ویں اے جی ایم میں بورڈ سے وابستہ ریاستی کرکٹ ایسوسی ایشنز کے نمائندوں نے حصہ لیا۔ اجلاس میں بنگال کرکٹ ایسوسی ایشن کے نمائندے اور بھارت کے سابق کپتان سوربھ گنگولی اور کرناٹک اسٹیٹ کرکٹ ایسوسی ایشن کے نمائندے اور سابق تیز گیند باز وینکٹیش پرساد بھی موجود تھے۔
اہم میچوں کی تقسیم میں ممبئی نظرانداز
سینیئر سلیکشن کمیٹی کے چیئرمین کے مستقبل کے علاوہ بی سی سی آئی جونیئر سلیکشن کمیٹی کے تمام پانچوں عہدوں کو پُر کرنے کے عمل پر بھی غور کر رہا ہے۔ اسی دوران، ممبئی کرکٹ ایسوسی ایشن (MCA) نے بھارتی کرکٹ بورڈ سے درخواست کی ہے کہ اہم میچوں کی الاٹمنٹ (تقسیم) میں ممبئی کا بھی خیال رکھا جائے۔ ریاستی کرکٹ ایسوسی ایشن کے سکرٹری انمیش خانولکر نے یہ معلومات دی۔
مشہور وانکھیڑے اسٹیڈیم میں ٹیسٹ میچ ہوئے تقریباً دو سال ہو چکے ہیں۔ یہاں آخری ٹیسٹ 2024 کے آخر میں نیوزی لینڈ کے خلاف کھیلا گیا تھا۔ شہر میں ہونے والے آئندہ کرکٹ میچوں میں اگلے سال کے آغاز میں پہلی بار منعقد ہونے والی ویمنز چیمپئنز لیگ اور ویمنز پریمیئر لیگ کے کچھ میچز بھی شامل ہیں۔
میں نے ایسا کوئی خط نہیں لکھا
جھارکھنڈ اسٹیٹ کرکٹ ایسوسی ایشن کے سکرٹری اور بھارت کے سابق کرکٹر سوربھ تیواری نے بھارت-آسٹریلیا ٹیسٹ کو رانچی سے منتقل کیے جانے کی معلومات ہونے سے انکار کیا۔ تیواری نے یہاں نامہ نگاروں سے کہا، ”یہ خبر میرے لیے نئی ہے۔ اس سلسلے میں اگر بی سی سی آئی کو کسی کو خط لکھنا ہے تو وہ مجھے ہی لکھنا ہوگا۔ میں نے ایسا کوئی خط نہیں لکھا ہے۔ اے جی ایم میں اس بارے میں بالکل بھی بات چیت نہیں ہوئی۔“
بی سی سی آئی کی طرف سے جاری کردہ پریس ریلیز میں اگرچہ زیادہ معلومات نہیں دی گئیں، لیکن اس میں کہا گیا کہ ”اے جی ایم نے 2028 میں بی سی سی آئی کی صد سالہ (100 سالہ) تقریبات کے انعقاد کا عمل شروع کر دیا ہے۔“ ریلیز کے مطابق، ”صد سالہ سال دسمبر 2027 سے شروع ہو کر پورے 2028 تک سال بھر چلنے والے پروگراموں کے ذریعے منایا جائے گا۔ یہ بھارتی کرکٹ کی تاریخ میں ایک اہم سنگ میل ثابت ہوگا۔“
سیزن کو شاندار طریقے سے منانے کا فیصلہ
اے جی ایم نے متفقہ طور پر 2027 میں ہونے والے آئی پی ایل کے 20ویں سیزن کو بھی شاندار طریقے سے منانے کا فیصلہ کیا۔ اجلاس کے ایجنڈے میں شامل دیگر مسائل پر بھی فیصلے کیے گئے۔ مالیاتی سال 2026-27 کا سالانہ بجٹ منظور کیا گیا اور موجودہ مالیاتی سال کے لیے آڈیٹرز کا تقرر کیا گیا۔
پی ٹی آئی کی رپورٹ کے مطابق، ارون دھومل اور خیرالجمال مجمدار (جنہیں 'مامون' مجمدار کے نام سے بھی جانا جاتا ہے) آئی پی ایل گورننگ کونسل کے لیے ایک بار پھر بلا مقابلہ منتخب ہو گئے۔
بی سی سی آئی کی جنسی ہراسانی کی روک تھام کی پالیسی
اے جی ایم نے امپائروں اور میچ ریفریوں کے معاوضے کے ڈھانچے میں اضافے اور ان کے گریڈ کی دوبارہ درجہ بندی کی بھی منظوری دی۔ اس کی تفصیلی تفصیلات جاری نہیں کی گئیں۔ فی الحال ڈومیسٹک ٹورنامنٹس میں ٹاپ دو گریڈ کے امپائروں کو بالترتیب 40,000 اور 30,000 روپے یومیہ ملتے ہیں، جبکہ ٹی ٹوئنٹی میچوں کے لیے یہ رقم 20,000 روپے ہے۔
کچھ ریاستی اکائیوں میں عمر سے متعلق دھوکہ دہی کے کئی معاملات سامنے آنے کے بعد، بی سی سی آئی نے اپنی عمر کی تصدیق کی پالیسی کو بھی اپ ڈیٹ کر کے اپنایا۔ اس کے علاوہ بی سی سی آئی کی جنسی ہراسانی کی روک تھام کی پالیسی کے تحت ایک نئی اندرونی کمیٹی بھی تشکیل دی گئی ہے۔