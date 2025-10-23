سرفراز خان پر سیاسی ہنگامہ، کانگریس اور سماجوادی نے اٹھائے سوال تو بی جے پی نے کیا جوابی حملہ
سرفراز خان کو انڈیا اے سکواڈ سے نکالنے کا معاملہ اب سیاسی رخ اختیار کرنے لگا ہے۔
حیدرآباد: حال ہی میں پندرہ رکنی انڈیا اے ٹیم کا اعلان کیا گیا ہے جس کی کمان رشبھ پنت کو سونپی گئی ہے، سائی سدرشن ان کا نائب کپتان بنایا گیا ہے۔ انڈیا اے ٹیم جنوبی افریقہ کی اے ٹیم سے دو چار روزہ میچ کھیلے گی، جو بنگلورو میں بورڈ آف کنٹرول فار کرکٹ ان انڈیا (بی سی سی آئی) سینٹر آف ایکسی لینس (سی او ای) میں کھیلے جائیں گے۔ پہلا میچ 30 اکتوبر جب کہ دوسرا چھ نومبر کو شروع ہوگا۔
سرفراز خان کو اسکواڈ میں جگہ نہیں ملی ہے جس کی وجہ سے ایک بار پھر ہر کوئی سلیکٹرز سے یہ سوال پوچھ رہا ہے کہ انہیں کیوں نظر انداز کیا گیا۔ چیف سلیکٹر اجیت اگرکر نے سرفراز کی غیر موجودگی کی وجہ انجری کے خدشات کو قرار دیا۔ لیکن کانگریس کے ترجمان کے ایک ٹویٹ کی وجہ سے اس معاملے نے سیاسی رخ اختیار کر لیا ہے۔
کانگریس ترجمان کا بیان
کانگریس کی ترجمان شمع محمد نے ایکس پر ہیڈ کوچ گمبھیر پر تنقید کرتے ہوئے سوال کیا کہ کیا سرفراز کو ان کے خاندانی نام (خان) کی وجہ سے منتخب نہیں کیا گیا۔ بس پوچھ رہی ہوں، ہم جانتے ہیں کہ گوتم گمبھیر اس معاملے پر کیا سوچتے ہیں۔
بی جے پی کا جوابی حملہ
کانگریس کے اس بیان کے بعد بی جے پی کے ترجمان شہزاد پونا والا نے جوابی حملہ کرتے ہوئے کانگریس پر ملک کو فرقہ وارانہ خطوط پر تقسیم کرنے کا الزام لگایا۔ انہوں نے ایکس پر لکھا، "یہ خاتون اور اس کی پارٹی بیمار ہے۔ روہت شرما کو موٹا کہنے کے بعد اب وہ اور اس کی پارٹی ہماری کرکٹ ٹیم کو فرقہ وارانہ خطوط پر تقسیم کرنا چاہتی ہے؟ کیا آپ ملک کو تقسیم کرنے سے مطمئن نہیں ہیں؟ محمد سراج اور خلیل احمد ایک ہی ٹیم میں کھیلیں گے! بھارت کو فرقے اور ذات کی بنیاد پر تقسیم کرنا بند کریں۔"
وہیں معاملہ بڑھتا دیکھ کر کانگریس لیڈر راشد علوی نے شمع کے بیان کو مسترد کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ سیاست کا کرکٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بہت سے مسلم کھلاڑی بھی ہماری ٹیم میں کھیل رہے ہیں اور ملک کا نام روشن کر رہے ہیں۔
انہیں ایک موقع دینا چاہیے
مہاراشٹر سے سماج وادی پارٹی کے لیڈر ابو عاصم اعظمی نے کہا کہ یہ سچ ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ ہر شعبے میں عزت و احترام کی کمی پائی جا رہی ہے، اور انہیں نماز پڑھنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ جو کھلاڑی اچھا کھیل رہے ہیں انہیں مذہب کی پرواہ کیے بغیر موقع ملنا چاہیے۔
ایم آئی ایم سربراہ نے کیا کہا؟
ایم آئی ایم کے سربراہ اور حیدرآباد کے ایم پی اسد الدین اویسی نے انسٹاگرام پر ایک پوسٹ میں سوال پوچھا کہ سرفراز کو انڈیا اے ٹیم کے لیے کیوں منتخب نہیں کیا گیا۔ گذشتہ پانچ برسوں میں ڈومیسٹک کرکٹ میں ان کی اوسط 110.47 ہے جس میں 10 سنچریاں، 5 نصف سنچریاں اور 2500 رنز ہیں۔ شروع میں انہیں نااہل قرار دیا گیا تھا لیکن اب وہ 17 کلو وزن کم کر چکے ہیں اور فٹ ہیں، پھر بھی انہیں موقع کیوں نہیں دیا گیا، پورا ملک سوال کر رہا ہے۔ کیا یہ اس کی خاندانی کنیت کی وجہ سے ہے؟
سرفراز نے آخری بار انڈیا اے کے لیے کب کھیلا؟
سرفراز نے آخری بار انڈیا 'اے' کے لیے کینٹربری میں انگلینڈ لائنز کے خلاف کھیلا تھا، جہاں انھوں نے 92 رنز کی شاندار اننگز کھیل کر سب کو متاثر کیا تھا۔ 27 سالہ بلے باز کا شمار ڈومیسٹک کرکٹ میں بہترین کارکردگی دکھانے والوں میں ہوتا ہے۔ پچھلے پانچ برسوں میں انہوں نے فرسٹ کلاس کرکٹ میں 110.47 کی اوسط سے 2,541 رنز بنائے جس میں پانچ نصف سنچریاں اور 10 سنچریاں شامل ہیں۔
سرفراز نے آخری بار بھارت کی جانب سے گزشتہ سال نومبر میں کھیلا تھا، جب انہوں نے نیوزی لینڈ کے خلاف گھر پر تین ٹیسٹ میچوں کی سیریز کھیلی تھی، جس میں سنچری بنائی تھی۔ وہ سیریز میں رشبھ پنت (261) اور یاشاسوی جیسوال (190) کے پیچھے تیسرے سب سے زیادہ رنز بنانے والے کھلاڑی (171 رنز) تھے۔
سرفراز کا کیریئر
سرفراز اب تک بھارت کے لیے چھ ٹیسٹ میچ کھیل چکے ہیں، انھوں نے تقریباً 40 کی اوسط سے 371 رنز بنائے، جس میں گزشتہ سال نیوزی لینڈ کے خلاف شاندار 150 رنز بھی شامل ہیں۔ سرفراز خان نے 56 فرسٹ کلاس میچوں میں 65.19 کی اوسط سے 4759 رنز بنائے ہیں جس میں 16 سنچریاں اور 15 نصف سنچریاں شامل ہیں۔
