ٹیم انڈیا کو بڑی سزا، آئی سی سی نے بھاری جرمانہ عائد کر دیا، جانئے کون سا اصول توڑنے پر لیا ایکشن
بھارتی کرکٹ ٹیم کو بڑی سزا مل گئی ہے، جس کے تحت پوری ٹیم پر بھاری جرمانہ عائد کر دیا گیا ہے۔
Published : December 8, 2025 at 8:53 PM IST
حیدرآباد: جنوبی افریقہ کی ٹیم بھارت کے دورے پر ہے۔ جنوبی افریقہ نے پہلے بھارت میں دو ٹیسٹ میچ کھیلے اور سیریز میں کلین سویپ کیا۔ اس کے بعد جنوبی افریقہ نے تین میچوں کی ون ڈے سیریز کھیلی جسے ہندوستان نے 2-1 سے جیت لیا۔ اس سیریز کا دوسرا ون ڈے، جس میں بھارت کو شکست ہوئی، چھتیس گڑھ میں کھیلا گیا۔ اس میچ میں ٹیم انڈیا کو غلطی کی سخت سزا ملی۔
ٹیم انڈیا کو بھاری سزا
درحقیقت، رائے پور میں دوسرے ون ڈے میں جنوبی افریقہ کے خلاف سلو اوور ریٹ برقرار رکھنے پر ہندوستان پر ان کی میچ فیس کا 10 فیصد جرمانہ عائد کیا گیا ہے۔ ایمریٹس آئی سی سی ایلیٹ پینل میچ ریفری رچی رچرڈسن نے یہ جرمانہ اس وقت لگایا جب کے ایل راہول کی ٹیم ٹائم الاؤنس کو مدنظر رکھتے ہوئے ہدف سے دو اوورز کم پائی گئی۔
India fined for breach of ICC Code of Conduct against South Africa 👀https://t.co/CZO3nv5rcR— ICC (@ICC) December 8, 2025
کس آرٹیکل کی خلاف ورزی کی گئی؟
لہذا، ہندوستان پر کھلاڑیوں اور پلیئر سپورٹ پرسنل کے لیے آئی سی سی کوڈ آف کنڈکٹ کے آرٹیکل 2.22 کے تحت چارج کیا گیا، جو کم از کم اوور ریٹ کے جرائم سے متعلق ہے۔ اگر منظوری دی جاتی ہے تو، کھلاڑیوں پر ان کی ٹیم کے مقررہ وقت کے اندر گیند نہ کروانے پر ان کی میچ فیس کا پانچ فیصد جرمانہ عائد کیا جاتا ہے۔ اسٹینڈ ان کپتان کے طور پر، کے ایل راہول نے الزام قبول کیا اور منظوری کو قبول کیا۔ اس لیے باقاعدہ سماعت کی ضرورت نہیں تھی۔
ویرات کوہلی (102) اور رتوراج گائیکواڈ (105) کی شاندار کوششوں کے باوجود، ہندوستان دوسرے ون ڈے میں جنوبی افریقہ سے ہار گیا، جس میں 358/5 کا بڑا اسکور بنا۔ جواب میں ایڈن مارکرم نے 98 گیندوں پر شاندار 110 رنز بنا کر پروٹیز کو مستحکم کیا، جس کی مدد سے جنوبی افریقہ نے ہدف چار وکٹوں کے نقصان پر پورا کر لیا۔