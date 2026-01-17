بگ بیش لیگ کا نیا اصول 'نامزد بیٹر اینڈ فیلڈر'، جانیں یہ آئی پی ایل کے 'امپیکٹ پلیئر' اصول سے کتنا مختلف ہے؟
'نامزد بیٹر اینڈ فیلڈر' اصول کا مقصد کھلاڑیوں کو چوٹوں سے بچانا اور ان پر کام کا بوجھ کم کرنا ہے۔
Published : January 17, 2026 at 6:27 PM IST
حیدرآباد: آسٹریلیا کی بگ بیش لیگ (بی بی ایل) کو کرکٹ میں جدت کا مرکز سمجھا جاتا ہے، کیونکہ یہ انڈین پریمیئر لیگ (آئی پی ایل) جیسی بڑی لیگوں سے مقابلہ کرنے کے لیے مسلسل نئی چیزوں کی کوشش کرتی ہے۔ بی بی ایل اب "نامزد بیٹر اینڈ فیلڈر" اصول کے ساتھ ایک اور جدت متعارف کروا رہا ہے، جو اگلے سیزن سے لاگو کیا جائے گا۔
'نامزد بیٹر اور فیلڈر' کا اصول کیا ہے؟
بگ بیش لیگ کے اس نئے اصول میں، نامزد بلے باز اور فیلڈر، ایک کھلاڑی صرف بیٹنگ کرے گا، جسے نامزد بلے باز کہا جاتا ہے، اور دوسرا صرف فیلڈ کرے گا، جسے نامزد فیلڈر کہا جاتا ہے۔ ہر ٹیم ٹاس پر اپنی پلیئنگ الیون سے ایک نامزد بلے باز اور باقی لائن اپ سے ایک نامزد فیلڈر نامزد کر سکتی ہے۔
مثال کے طور پر، اگر ٹریوس ہیڈ کو معمولی چوٹ کی تشویش ہے، تو ان کی ٹیم ان کو ڈی بی کے طور پر نامزد کر سکتی ہے، جو انہیں دوسری اننگز میں میدان میں اترنے سے روکے گا، اور ان کے بجائے اپنی ٹیم کے بہترین فیلڈر کو بطور نامزد فیلڈر بھیجے گا۔
ڈی بی کو صرف ایک ماہر بلے باز کے طور پر کھیلنے کی اجازت ہوگی اور جب ان کی ٹیم بولنگ کر رہی ہو گی تو اسے میدان میں آنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ڈی ایف ان کی جگہ لے گا، اور وہ صرف وکٹ کیپنگ سمیت فیلڈنگ کر سکتے ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ ڈی ایف کو بیٹنگ یا باؤلنگ کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔
اس اصول کا مقصد کھلاڑیوں کو چوٹوں سے بچانا اور اپنے کیریئر کو طول دینے کے لیے ان کے کام کے بوجھ کو منظم کرنا ہے۔ تاہم، یہ ٹیموں پر منحصر ہے کہ وہ اس اصول کو نافذ کریں یا نہیں۔
یہ اصول بیس بال سے متاثر ہے
بگ بیش لیگ میں یہ نیا اصول بیس بال سے ملتا جلتا ہے، جیسا کہ 1973 میں ایم ایل بی (میجر لیگ بیس بال) میں امریکن لیگ نے اسی طرح کا اصول اپنایا تھا۔ نامزد ہٹر ایک کھلاڑی ہے جو گھڑے کی جگہ بلے بازی کرتا ہے، لیکن فیلڈ نہیں کرتا ہے۔ یہ گھڑے کو مکمل طور پر بولنگ پر توجہ مرکوز کرنے کی اجازت دیتا ہے اور ٹیم کے بہترین بلے بازوں کو کھیل میں رکھتا ہے۔
آئی پی ایل کے امپیکٹ پلیئر کے اصول سے کتنا مختلف ہے؟
اگرچہ بی بی ایل کا یہ نیا اصول کچھ حد تک آئی پی ایل کے امپیکٹ پلیئر کے اصول سے ملتا جلتا ہے، لیکن دونوں اصول بہت مختلف ہیں۔ بگ بیش ڈی بی کو پلیئنگ الیون سے منتخب کیا جاتا ہے، اور متبادل ڈی ایف کو باؤلنگ کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے اس سے ٹیم کا توازن نہیں بدلتا۔
اس دوران آئی پی ایل کے امپیکٹ پلیئر کو پلیئنگ الیون کے باہر سے منتخب کیا جاتا ہے اور اسے میچ کے دوران پلیئنگ الیون میں کسی کھلاڑی کی جگہ لینے کی اجازت دی جاتی ہے، اس کی جگہ ایک ایسے متبادل کھلاڑی کو شامل کیا جاتا ہے جو بلے باز یا باؤلر کے طور پر کھیل پر نمایاں اثر ڈال سکتا ہے۔
امپیکٹ پلیئر رول
ہر ٹیم کو ٹاس پر اپنی پلیئنگ الیون کے علاوہ چار اضافی کھلاڑیوں کا نام دینا ہوگا۔ میچ کے دوران کسی بھی وقت ان کی جگہ ان کی پلیئنگ الیون کے کسی بھی رکن کو لیا جا سکتا ہے۔ تاہم، ایک بار جب کسی کھلاڑی کو آؤٹ کر دیا جاتا ہے اور امپیکٹ پلیئر کو بلایا جاتا ہے، تو آؤٹ ہونے والا کھلاڑی دوبارہ اس میچ میں نہیں کھیل سکتا۔