بی سی سی آئی بمقابلہ محسن نقوی، ایشیا کپ ٹرافی پر آئی سی سی اجلاس میں دونوں ہونگے آمنے سامنے، جانئے ٹرافی کا کیا ہوگا؟

بی سی سی آئی بمقابلہ محسن نقوی، ایشیا کپ ٹرافی پر آئی سی سی اجلاس میں دونوں ہونگے آمنے سامنے، جانئے ٹرافی کا کیا ہوگا؟
بی سی سی آئی کی جانب سے اے سی سی کو خط لکھے جانے کے بعد نقوی کا یہ ردعمل سامنے آیا ہے۔
کراچی: آئندہ ماہ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل (آئی سی سی) کے اجلاس میں بورڈ آف کنٹرول فار کرکٹ ان انڈیا (بی سی سی آئی) اور پاکستان کرکٹ بورڈ (پی سی بی) کے درمیان تلخی کا امکان ہے، کیونکہ پی سی بی کے چیئرمین محسن نقوی، ایشین کرکٹ کونسل (اے سی سی) کے سربراہ کی حیثیت سے ایشیا کپ کی ٹرافی بھارت کو ذاتی طور پر حوالے کرنے کے اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹ رہے ہیں۔
بی سی سی آئی اور اے سی سی کے دیگر رکن ممالک کو بھیجے گئے جواب میں نقوی نے اصرار کیا ہے کہ وہ 10 نومبر کو دبئی میں ایک تقریب منعقد کرنے کے لیے تیار ہیں جہاں بی سی سی آئی کا نمائندہ اور ہندوستانی ٹیم کا کوئی بھی دستیاب کھلاڑی ان سے ٹرافی وصول کرسکتا ہے۔
اپنے جواب میں نقوی نے لکھا اے سی سی ٹرافی بجا طور پر ہندوستانی کرکٹ ٹیم کی ہے اور اے سی سی ہیڈ کوارٹر میں اس وقت تک رہے گی جب تک کہ بی سی سی آئی کا کوئی اہلکار، کسی بھی دستیاب حصہ لینے والے کھلاڑی کے ساتھ اے سی سی صدر سے اسے وصول نہیں کرتا۔
انہوں نے مزید کہا، "اس کے لیے ایک شاندار تقریب کا انعقاد کیا جائے گا کیونکہ ہمیں قائم روایات سے انحراف نہیں کرنا چاہیے اور ایک ایسی مثال قائم کرنی چاہیے جو اس کھیل کے جذبے کو مجروح کرے جس سے ہم سب پیار کرتے ہیں۔"
آئی سی سی کے صدر بی سی سی آئی کے سابق سیکرٹری جے شاہ ہیں۔ بی سی سی آئی کی جانب سے ایشیا کپ ٹرافی تنازع کے حوالے سے اے سی سی کو خط لکھے جانے کے بعد نقوی کا یہ ردعمل سامنے آیا ہے۔ افغانستان اور سری لنکا کے بورڈز نے بھی اس معاملے میں بھارتی بورڈ کا ساتھ دیا ہے۔ یہ ردعمل واضح طور پر بی سی سی آئی اور پی سی بی کے درمیان عدم اعتماد اور تناؤ کی سطح کو ظاہر کرتا ہے۔
اپنے جواب میں، نقوی نے کہا، "جہاں تک آپ کے باقی خط کا تعلق ہے، اے سی سی صدر کا دفتر معمولی سیاست میں ملوث نہیں ہوگا جس کا مقصد منتخب گروپوں کو خوش کرنا ہے۔"
انہوں نے کہا، "حقیقت یہ ہے کہ اے سی سی کے دفتر یا ٹورنامنٹ ڈائریکٹر کے ساتھ کبھی بھی باضابطہ بات چیت نہیں ہوئی جس میں انعام کی تقسیم کی تقریب کے حوالے سے بی سی سی آئی کے موقف یا خدشات کو اجاگر کیا گیا"۔
نقوی نے کہا، "جب تقریب شروع ہونے والی تھی اور معزز مہمان اسٹیج پر اپنی نشستیں سنبھال چکے تھے، بی سی سی آئی کے نمائندے نے بتایا کہ ہندوستانی کرکٹ ٹیم ایشیا کپ کی ٹرافی اور ایوارڈز وصول نہیں کرے گی۔ تعطل کو دور کرنے کی کوشش کی گئی، جس کے نتیجے میں تقریب میں خاصی تاخیر ہوئی۔
جواب میں کہا گیا، "اے سی سی کے صدر نے تقریباً 40 منٹ تک معزز مہمانوں کے ساتھ انتظار کیا تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ ایوارڈز کی تقریب کی سالمیت کو برقرار رکھا جائے اور وہ سیاست سے بری طرح متاثر نہ ہوں، لیکن یہ کوششیں رائیگاں گئیں۔"
پی سی بی کے ایک معتبر ذریعہ نے بتایا کہ بورڈ کے قانونی شعبے کو پہلے ہی ہدایت کی گئی ہے کہ اگر وہ آئی سی سی بورڈ میٹنگ میں نقوی کی مذمت کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو بی سی سی آئی کے عہدیداروں کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک ڈوزیئر تیار کریں۔ بی سی سی آئی پہلے ہی اشارہ دے چکا ہے کہ وہ اس معاملے کو آئی سی سی میٹنگ میں اٹھائے گا۔